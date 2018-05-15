رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية

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تلقى الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، أخبارًا سارة، في تدريبات الفريق الملكي، اليوم الثلاثاء.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن كريستيانو رونالدو وداني كارفاخال، لاعبا ريال مدريد شاركا في تدريبات الملكي اليوم بصورة كاملة تحت قيادة زيدان.
وأضافت الصحيفة أن ثنائي المرينغي تعافى من الإصابة، قبل 11 يومًا من نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي.
وأشارت إلى أن تشكيلة ريال مدريد اكتملت بعودة رونالدو وكارفاخال للتدريبات التي شهدت تدريب اللاعبين على الاستحواذ والضغط في المساحات القصيرة.
يشار إلى أن كريستيانو رونالدو تعرض للإصابة في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة (2-2)، بينما كارفاخال أصيب في لقاء الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ الذي انتهى بفوز المرينغي (2-1).
وأبرزت الصحيفة أن الحارس داريو وهو اللاعب الوحيد الذي شارك في تدريبات ريال مدريد اليوم من فريق الشباب.
تلقى الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، أخبارًا سارة، في تدريبات الفريق الملكي، اليوم الثلاثاء.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن كريستيانو رونالدو وداني كارفاخال، لاعبا ريال مدريد شاركا في تدريبات الملكي اليوم بصورة كاملة تحت قيادة زيدان.
وأضافت الصحيفة أن ثنائي المرينغي تعافى من الإصابة، قبل 11 يومًا من نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي.
وأشارت إلى أن تشكيلة ريال مدريد اكتملت بعودة رونالدو وكارفاخال للتدريبات التي شهدت تدريب اللاعبين على الاستحواذ والضغط في المساحات القصيرة.
يشار إلى أن كريستيانو رونالدو تعرض للإصابة في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة (2-2)، بينما كارفاخال أصيب في لقاء الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ الذي انتهى بفوز المرينغي (2-1).
وأبرزت الصحيفة أن الحارس داريو وهو اللاعب الوحيد الذي شارك في تدريبات ريال مدريد اليوم من فريق الشباب.
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-
-
16:17معطيات جديدة حول ضبط 4 أشخاص بصدد تبادل قطع نقديّة أثريّة مزيفة
15 ماي 2018