رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية

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تلقى الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، أخبارًا سارة، في تدريبات الفريق الملكي، اليوم الثلاثاء.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن كريستيانو رونالدو وداني كارفاخال، لاعبا ريال مدريد شاركا في تدريبات الملكي اليوم بصورة كاملة تحت قيادة زيدان.

وأضافت الصحيفة أن ثنائي المرينغي تعافى من الإصابة، قبل 11 يومًا من نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي.

وأشارت إلى أن تشكيلة ريال مدريد اكتملت بعودة رونالدو وكارفاخال للتدريبات التي شهدت تدريب اللاعبين على الاستحواذ والضغط في المساحات القصيرة.

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو تعرض للإصابة في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة (2-2)، بينما كارفاخال أصيب في لقاء الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ الذي انتهى بفوز المرينغي (2-1).

وأبرزت الصحيفة أن الحارس داريو وهو اللاعب الوحيد الذي شارك في تدريبات ريال مدريد اليوم من فريق الشباب.