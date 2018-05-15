الخميس أول أيام رمضان في تونس

اعلن مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ قبل قليل عن تعذر رؤية هلال رمضان في كامل تراب الجمهورية وبالتالي يكون غدا الاربعاء المتمم ل30 من شهر شعبان 1439 هجريا وبعد غد الخميس الفاتح من شهر رمضان المعظم والموافق ليوم 17 ماي 2018 ميلاديا .