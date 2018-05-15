تعيين رئيس مدير عام جديد للبريد التونسي ومدير عام جديد للمركز الوطني للاعلامية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

اعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي اليوم الثلاثاء 15 ماي 2018، عن تعيين جوهر الفرجاوي، رئيسا مديرا عاما للبريد التونسي خلفا لمعز شقشوق.

وكان معز شقشوق قد انضم الى فريق ادارة منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في خطة مدير عام مكلف بالاعلام والاتصال.

كما تقرر تعيين كمال السعداوي، مديرا عاما للمركز الوطني للإعلامية خلفا لعادل بوحولة، وفق بلاغ صادر عن البريد التونسي.