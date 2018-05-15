حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس

سيدي بوزيد - الشروق اون لاين – قيس عماري:

قام عشية اليوم عدد من شباب و مواطني مدينة جلمة بتنظيم حملة نظافة لإزالة مخلفات الأحداث التي شهدتها المدينة امس من حجارة و اطارات مطاطية مشتعلة.

كما شارك في هذه الحملة عدد من عملة الحضائر بهدف تسهيل حركة مرور السيارات على مستوى الطريق الوطنية عدد 3.

و يذكر ان مدينة جلمة شهدت امس الاثنين مواجهات عنيفة بين محتجين و قوات الأمن بعد تنفيذ قرار ربط بئر السوايبية باستعمال القوة العامة.