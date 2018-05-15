الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس

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أجرى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، مساء اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تمّ خلالها التطرّق إلى الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق نتيجة الممارسات العدوانية النكراء للاحتلال الإسرائيلي والتي تتزامن مع مرور سبعين عاما على ذكرى النكبة، وذلك وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وجدّد رئيس الدولة، بحسب ذات البلاغ، الإعراب عن موقف تونس الثابت والمبدئي الداعم للحقوق الفلسطينية، مؤكّدا على ضرورة عدم المساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس مثلما حدّدته قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبطلان أيّ إجراء مخالف لها.
ودعا رئيس الجمهورية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والتحرّك العاجل من أجل الوقف الفوري لجرائم القتل والتنكيل في حق المدنيين العزّل وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني وحمل إسرائيل على الانصياع لإرادة السلام وقرارات الشرعية الدولية والتصدّي لكل محاولات إجهاض مسار التسوية السلمية العادلة والشاملة التي تظلّ السبيل الوحيد لإعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقدّم رئيس الجمهورية تعازيه الحارة إلى الرئيس محمود عباس وإلى الشعب الفلسطيني على إثر سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مشيدًا بنضالات الشعب الفلسطيني الأعزل في التصدّي للاحتلال الإسرائيلي واستبساله في الدفاع عن حقوقه المشروعة في سبيل تحرير أرضه ومقدساته وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
من جانبه، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تقديره الكبير لرئيس الدولة على مشاعر التضامن الأخوية الصادقة في هذه الظروف العصيبة التي يمرّ بها الشعب الفلسطيني، وجدّد إكباره لمواقف تونس المبدئية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني والمسانِدة لنضالاته المشروعة من أجل الدفاع عن مقدساته وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفق نص البلاغ.
أجرى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، مساء اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تمّ خلالها التطرّق إلى الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق نتيجة الممارسات العدوانية النكراء للاحتلال الإسرائيلي والتي تتزامن مع مرور سبعين عاما على ذكرى النكبة، وذلك وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وجدّد رئيس الدولة، بحسب ذات البلاغ، الإعراب عن موقف تونس الثابت والمبدئي الداعم للحقوق الفلسطينية، مؤكّدا على ضرورة عدم المساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس مثلما حدّدته قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبطلان أيّ إجراء مخالف لها.
ودعا رئيس الجمهورية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والتحرّك العاجل من أجل الوقف الفوري لجرائم القتل والتنكيل في حق المدنيين العزّل وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني وحمل إسرائيل على الانصياع لإرادة السلام وقرارات الشرعية الدولية والتصدّي لكل محاولات إجهاض مسار التسوية السلمية العادلة والشاملة التي تظلّ السبيل الوحيد لإعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقدّم رئيس الجمهورية تعازيه الحارة إلى الرئيس محمود عباس وإلى الشعب الفلسطيني على إثر سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مشيدًا بنضالات الشعب الفلسطيني الأعزل في التصدّي للاحتلال الإسرائيلي واستبساله في الدفاع عن حقوقه المشروعة في سبيل تحرير أرضه ومقدساته وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
من جانبه، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تقديره الكبير لرئيس الدولة على مشاعر التضامن الأخوية الصادقة في هذه الظروف العصيبة التي يمرّ بها الشعب الفلسطيني، وجدّد إكباره لمواقف تونس المبدئية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني والمسانِدة لنضالاته المشروعة من أجل الدفاع عن مقدساته وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفق نص البلاغ.
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-
-
16:17معطيات جديدة حول ضبط 4 أشخاص بصدد تبادل قطع نقديّة أثريّة مزيفة
15 ماي 2018