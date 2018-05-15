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يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
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الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
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الأولى
الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018 | 19:44

أجرى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، مساء اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تمّ خلالها التطرّق إلى الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق نتيجة الممارسات العدوانية النكراء للاحتلال الإسرائيلي والتي تتزامن مع مرور سبعين عاما على ذكرى النكبة، وذلك وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

   وجدّد رئيس الدولة، بحسب ذات البلاغ، الإعراب عن موقف تونس الثابت والمبدئي الداعم للحقوق الفلسطينية، مؤكّدا على ضرورة عدم المساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس مثلما حدّدته قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبطلان أيّ إجراء مخالف لها.

      ودعا رئيس الجمهورية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والتحرّك العاجل من أجل الوقف الفوري لجرائم القتل والتنكيل في حق المدنيين العزّل وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني وحمل إسرائيل على الانصياع لإرادة السلام وقرارات الشرعية الدولية والتصدّي لكل محاولات إجهاض مسار التسوية السلمية العادلة والشاملة التي تظلّ السبيل الوحيد لإعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

      وقدّم رئيس الجمهورية تعازيه الحارة إلى الرئيس محمود عباس وإلى الشعب الفلسطيني على إثر سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مشيدًا بنضالات الشعب الفلسطيني الأعزل في التصدّي للاحتلال الإسرائيلي واستبساله في الدفاع عن حقوقه المشروعة في سبيل تحرير أرضه ومقدساته وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

      من جانبه، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تقديره الكبير لرئيس الدولة على مشاعر التضامن الأخوية الصادقة في هذه الظروف العصيبة التي يمرّ بها الشعب الفلسطيني، وجدّد إكباره لمواقف تونس المبدئية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني والمسانِدة لنضالاته المشروعة من أجل الدفاع عن مقدساته وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفق نص البلاغ.

  

 

وات
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الأولى
الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018 | 19:44

أجرى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، مساء اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تمّ خلالها التطرّق إلى الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق نتيجة الممارسات العدوانية النكراء للاحتلال الإسرائيلي والتي تتزامن مع مرور سبعين عاما على ذكرى النكبة، وذلك وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

   وجدّد رئيس الدولة، بحسب ذات البلاغ، الإعراب عن موقف تونس الثابت والمبدئي الداعم للحقوق الفلسطينية، مؤكّدا على ضرورة عدم المساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس مثلما حدّدته قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبطلان أيّ إجراء مخالف لها.

      ودعا رئيس الجمهورية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والتحرّك العاجل من أجل الوقف الفوري لجرائم القتل والتنكيل في حق المدنيين العزّل وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني وحمل إسرائيل على الانصياع لإرادة السلام وقرارات الشرعية الدولية والتصدّي لكل محاولات إجهاض مسار التسوية السلمية العادلة والشاملة التي تظلّ السبيل الوحيد لإعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

      وقدّم رئيس الجمهورية تعازيه الحارة إلى الرئيس محمود عباس وإلى الشعب الفلسطيني على إثر سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مشيدًا بنضالات الشعب الفلسطيني الأعزل في التصدّي للاحتلال الإسرائيلي واستبساله في الدفاع عن حقوقه المشروعة في سبيل تحرير أرضه ومقدساته وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

      من جانبه، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تقديره الكبير لرئيس الدولة على مشاعر التضامن الأخوية الصادقة في هذه الظروف العصيبة التي يمرّ بها الشعب الفلسطيني، وجدّد إكباره لمواقف تونس المبدئية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني والمسانِدة لنضالاته المشروعة من أجل الدفاع عن مقدساته وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفق نص البلاغ.

  

 

وات
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عبد الحميد الرياحي
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