حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا

أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، استقالة مدرب الفريق حسام البدري من منصبه بعد الخسارة التي تلقاها الفريق اليوم الثلاثاء، أمام كمبالا سيتي الأوغندي بهدفين دون رد في الجولة الثانية للمجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا أعلن خلاله اعتذار البدري عن عدم الاستمرار في منصبه ورحيله قبل مباراة واحدة من نهاية عقده أمام المصري البورسعيدي بالدوري.

وكلفت لجنة الكرة بالنادي الأهلي، أحمد أيوب المدرب العام بتولي قيادة الفريق الأحمر في مباراة المصري يوم الأحد المقبل في ختام مشوار القلعة الحمراء هذا الموسم.

وتعقد اللجنة اجتماعًا غدًا الأربعاء من أجل مناقشة ملف فريق الكرة بالنادي الأهلي بعد الخسارة أمام كمبالا.

وكالات