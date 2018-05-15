الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
عبد الحميد الرياحي
خطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال... جريدة الشروق ليوم الإثنين 14 ماي 2018 العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم خاص- العالم محمد الاوسط العياري للشروق اون لاين: يوم... كمال عمران في ذمّة الله الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 بالفيديو.. كواليس نهائي كأس تونس
الأولى
حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018 | 19:30

أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، استقالة مدرب الفريق حسام البدري من منصبه بعد الخسارة التي تلقاها الفريق اليوم الثلاثاء، أمام كمبالا سيتي الأوغندي بهدفين دون رد في الجولة الثانية للمجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا أعلن خلاله اعتذار البدري عن عدم الاستمرار في منصبه ورحيله قبل مباراة واحدة من نهاية عقده أمام المصري البورسعيدي بالدوري.

وكلفت لجنة الكرة بالنادي الأهلي، أحمد أيوب المدرب العام بتولي قيادة الفريق الأحمر في مباراة المصري يوم الأحد المقبل في ختام مشوار القلعة الحمراء هذا الموسم.

وتعقد اللجنة اجتماعًا غدًا الأربعاء من أجل مناقشة ملف فريق الكرة بالنادي الأهلي بعد الخسارة أمام كمبالا.

 

 

وكالات
تقرؤون أيضا
حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018 السّاعة 20:41
مكتب بنزرت- الشروق اون لاين – ايمان عبد الستار: نفد اعوان منطقة الامن وطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت حملة...
المزيد >>
رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018 السّاعة 20:34
تلقى الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، أخبارًا سارة، في تدريبات الفريق الملكي، اليوم...
المزيد >>
الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018 السّاعة 20:16
اعلن مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ قبل قليل عن تعذر رؤية هلال رمضان في كامل تراب الجمهورية وبالتالي...
المزيد >>
تعيين رئيس مدير عام جديد للبريد التونسي ومدير عام جديد للمركز الوطني للاعلامية
15 ماي 2018 السّاعة 20:07
اعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي اليوم الثلاثاء 15 ماي 2018، عن تعيين جوهر الفرجاوي، رئيسا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018 | 19:30

أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، استقالة مدرب الفريق حسام البدري من منصبه بعد الخسارة التي تلقاها الفريق اليوم الثلاثاء، أمام كمبالا سيتي الأوغندي بهدفين دون رد في الجولة الثانية للمجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا أعلن خلاله اعتذار البدري عن عدم الاستمرار في منصبه ورحيله قبل مباراة واحدة من نهاية عقده أمام المصري البورسعيدي بالدوري.

وكلفت لجنة الكرة بالنادي الأهلي، أحمد أيوب المدرب العام بتولي قيادة الفريق الأحمر في مباراة المصري يوم الأحد المقبل في ختام مشوار القلعة الحمراء هذا الموسم.

وتعقد اللجنة اجتماعًا غدًا الأربعاء من أجل مناقشة ملف فريق الكرة بالنادي الأهلي بعد الخسارة أمام كمبالا.

 

 

وكالات
تقرؤون أيضا
حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018 السّاعة 20:41
مكتب بنزرت- الشروق اون لاين – ايمان عبد الستار: نفد اعوان منطقة الامن وطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت حملة...
المزيد >>
رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018 السّاعة 20:34
تلقى الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، أخبارًا سارة، في تدريبات الفريق الملكي، اليوم...
المزيد >>
الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018 السّاعة 20:16
اعلن مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ قبل قليل عن تعذر رؤية هلال رمضان في كامل تراب الجمهورية وبالتالي...
المزيد >>
تعيين رئيس مدير عام جديد للبريد التونسي ومدير عام جديد للمركز الوطني للاعلامية
15 ماي 2018 السّاعة 20:07
اعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي اليوم الثلاثاء 15 ماي 2018، عن تعيين جوهر الفرجاوي، رئيسا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
خطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال... جريدة الشروق ليوم الإثنين 14 ماي 2018 العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم خاص- العالم محمد الاوسط العياري للشروق اون لاين: يوم... كمال عمران في ذمّة الله الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 بالفيديو.. كواليس نهائي كأس تونس
﻿