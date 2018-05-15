الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
عبد الحميد الرياحي
خطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال... جريدة الشروق ليوم الإثنين 14 ماي 2018 العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم خاص- العالم محمد الاوسط العياري للشروق اون لاين: يوم... كمال عمران في ذمّة الله الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 بالفيديو.. كواليس نهائي كأس تونس
الأولى
إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018 | 19:08

أجمعت الدول العربية والإسلامية على أن يوم الخميس الموافق 17 ماي هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وبذلك يكون الأربعاء هو المتمم للثلاثين من شعبان.

وجاءت عمان في مقدمة المعلنين عن موعد حلول الشهر الكريم إذ قالت اللجنة الرئيسية لاستطلاع الأهلة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان إن يوم الخميس 17 ماي الجاري هو غرة شهر رمضان 1439 هجرية في السلطنة.

من جانبها ذكرت وسائل إعلام سعودية أنه تعذر رؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم الثلاثاء في عدة مناطق في المملكة، وبذلك بكون غدا الأربعاء المكمل للثلاثين من شعبان والخميس أول أيام شهر رمضان.

وتعتزم المحكمة العليا السعودية عقد جلسة خاصة تنتظر فيها ما يردها من إبلاغ عن رؤية هلال رمضان من عدمها وإصدار ما يثبت لديها. وفي إيران أعلن عضو لجنة الاستهلال بمكتب قائد الثورة الاسلامية ان يوم بعد غد الخميس سيكون أول شهر رمضان المبارك في ايران.

وانضمت إلى هذه الدول كل من ماليزيا وأستراليا وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية.

وفي جمهورية داغسان الروسية، قرر مجلس علماء الجمهورية بالإجماع، عقب اجتماع حول تحديد بداية شهر رمضان وفقا للقواعد والأحكام المعمول بها في الشريعة، بأن اليوم الأول من شهر رمضان يصادف الخميس الـ 17 ماي 2018.

وفي نفس المسار، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، أن يوم غد الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وعليه يكون بعد غـد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك في الأراضي الفلسطينية.

وفي إيران، أكد عضو هيئة الاستهلال في مكتب قائد الثورة الإسلامية، علي رضا موحد نجاد، عدم إمكانية رؤية هلال شهر رمضان اليوم الثلاثاء في إيران، قائلا: "نتوقع أن تتم رؤية الهلال بسهولة خلال يوم الأربعاء ليكون الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك".

وأعلن القاضي الشرعي الأول في دمشق، أن بعد غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك في سوريا.

وفي العراق، أعلن ديوان الوقف السني أن يوم غد الأربعاء المتمم لشهر شعبان، ليكون الخميس أول أيام رمضان.

 

 

تقرؤون أيضا
حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018 السّاعة 20:41
مكتب بنزرت- الشروق اون لاين – ايمان عبد الستار: نفد اعوان منطقة الامن وطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت حملة...
المزيد >>
رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018 السّاعة 20:34
تلقى الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، أخبارًا سارة، في تدريبات الفريق الملكي، اليوم...
المزيد >>
الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018 السّاعة 20:16
اعلن مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ قبل قليل عن تعذر رؤية هلال رمضان في كامل تراب الجمهورية وبالتالي...
المزيد >>
تعيين رئيس مدير عام جديد للبريد التونسي ومدير عام جديد للمركز الوطني للاعلامية
15 ماي 2018 السّاعة 20:07
اعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي اليوم الثلاثاء 15 ماي 2018، عن تعيين جوهر الفرجاوي، رئيسا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018 | 19:08

أجمعت الدول العربية والإسلامية على أن يوم الخميس الموافق 17 ماي هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وبذلك يكون الأربعاء هو المتمم للثلاثين من شعبان.

وجاءت عمان في مقدمة المعلنين عن موعد حلول الشهر الكريم إذ قالت اللجنة الرئيسية لاستطلاع الأهلة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان إن يوم الخميس 17 ماي الجاري هو غرة شهر رمضان 1439 هجرية في السلطنة.

من جانبها ذكرت وسائل إعلام سعودية أنه تعذر رؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم الثلاثاء في عدة مناطق في المملكة، وبذلك بكون غدا الأربعاء المكمل للثلاثين من شعبان والخميس أول أيام شهر رمضان.

وتعتزم المحكمة العليا السعودية عقد جلسة خاصة تنتظر فيها ما يردها من إبلاغ عن رؤية هلال رمضان من عدمها وإصدار ما يثبت لديها. وفي إيران أعلن عضو لجنة الاستهلال بمكتب قائد الثورة الاسلامية ان يوم بعد غد الخميس سيكون أول شهر رمضان المبارك في ايران.

وانضمت إلى هذه الدول كل من ماليزيا وأستراليا وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية.

وفي جمهورية داغسان الروسية، قرر مجلس علماء الجمهورية بالإجماع، عقب اجتماع حول تحديد بداية شهر رمضان وفقا للقواعد والأحكام المعمول بها في الشريعة، بأن اليوم الأول من شهر رمضان يصادف الخميس الـ 17 ماي 2018.

وفي نفس المسار، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، أن يوم غد الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وعليه يكون بعد غـد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك في الأراضي الفلسطينية.

وفي إيران، أكد عضو هيئة الاستهلال في مكتب قائد الثورة الإسلامية، علي رضا موحد نجاد، عدم إمكانية رؤية هلال شهر رمضان اليوم الثلاثاء في إيران، قائلا: "نتوقع أن تتم رؤية الهلال بسهولة خلال يوم الأربعاء ليكون الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك".

وأعلن القاضي الشرعي الأول في دمشق، أن بعد غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك في سوريا.

وفي العراق، أعلن ديوان الوقف السني أن يوم غد الأربعاء المتمم لشهر شعبان، ليكون الخميس أول أيام رمضان.

 

 

تقرؤون أيضا
حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018 السّاعة 20:41
مكتب بنزرت- الشروق اون لاين – ايمان عبد الستار: نفد اعوان منطقة الامن وطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت حملة...
المزيد >>
رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018 السّاعة 20:34
تلقى الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، أخبارًا سارة، في تدريبات الفريق الملكي، اليوم...
المزيد >>
الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018 السّاعة 20:16
اعلن مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ قبل قليل عن تعذر رؤية هلال رمضان في كامل تراب الجمهورية وبالتالي...
المزيد >>
تعيين رئيس مدير عام جديد للبريد التونسي ومدير عام جديد للمركز الوطني للاعلامية
15 ماي 2018 السّاعة 20:07
اعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي اليوم الثلاثاء 15 ماي 2018، عن تعيين جوهر الفرجاوي، رئيسا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
خطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال... جريدة الشروق ليوم الإثنين 14 ماي 2018 العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم خاص- العالم محمد الاوسط العياري للشروق اون لاين: يوم... كمال عمران في ذمّة الله الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 بالفيديو.. كواليس نهائي كأس تونس
﻿