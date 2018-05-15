لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي

-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-
-
16:17معطيات جديدة حول ضبط 4 أشخاص بصدد تبادل قطع نقديّة أثريّة مزيفة
15 ماي 2018
قررت لجنة النزاعات التابعة لجامعة لكرة القدم، اليوم، الثلاثاء، فسخ عقد المدافع فخر الدين الجزيري مع النادي الإفريقي، استجابة لطلب اللاعب على خلفية عدم حصوله على مستحقاته المالية مع إلزام ادارة فريق باب الجديد بتسليمه مبلغ 97 مليونا.
وبعد هذا القرار أصبح الجزيري في حل من أي ارتباط، وهو ما أبعده عن الانضمام لبعثة الإفريقي التي تغادر مساء اليوم في اتجاه جدة للمشاركة في الدورة التأهيلية للبطولة العربية.
وبذلك يخسر الإفريقي أحد ركائزه الأساسية، والذي كان قد خاض معه يوم الأحد الماضي نهائي كأس تونس، وتعرض لإصابة على مستوى الجبين بشمروخ تمّ إلقاؤه في الملعب من قبل الجماهير الحاضرة بملعب رادس.
ورغم الدماء التي سالت من جبينه فقد أبى الجزيري إلا أن يواصل اللعب للمساهمة في تتويج فريقه بالكأس للمرة 13 في تاريخه، بعد الفوز على النجم الساحلي (4-1).
وتجدر الإشارة إلى أن فخر الدين الجزيري (29 عاما) كان التحق بالنادي الإفريقي في 2016، بعد أن خاض تجارب سابقة مع النادي البنزرتي وقوافل قفصة.
قررت لجنة النزاعات التابعة لجامعة لكرة القدم، اليوم، الثلاثاء، فسخ عقد المدافع فخر الدين الجزيري مع النادي الإفريقي، استجابة لطلب اللاعب على خلفية عدم حصوله على مستحقاته المالية مع إلزام ادارة فريق باب الجديد بتسليمه مبلغ 97 مليونا.
وبعد هذا القرار أصبح الجزيري في حل من أي ارتباط، وهو ما أبعده عن الانضمام لبعثة الإفريقي التي تغادر مساء اليوم في اتجاه جدة للمشاركة في الدورة التأهيلية للبطولة العربية.
وبذلك يخسر الإفريقي أحد ركائزه الأساسية، والذي كان قد خاض معه يوم الأحد الماضي نهائي كأس تونس، وتعرض لإصابة على مستوى الجبين بشمروخ تمّ إلقاؤه في الملعب من قبل الجماهير الحاضرة بملعب رادس.
ورغم الدماء التي سالت من جبينه فقد أبى الجزيري إلا أن يواصل اللعب للمساهمة في تتويج فريقه بالكأس للمرة 13 في تاريخه، بعد الفوز على النجم الساحلي (4-1).
وتجدر الإشارة إلى أن فخر الدين الجزيري (29 عاما) كان التحق بالنادي الإفريقي في 2016، بعد أن خاض تجارب سابقة مع النادي البنزرتي وقوافل قفصة.
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-
-
16:17معطيات جديدة حول ضبط 4 أشخاص بصدد تبادل قطع نقديّة أثريّة مزيفة
15 ماي 2018