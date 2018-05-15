لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي

قررت لجنة النزاعات التابعة لجامعة لكرة القدم، اليوم، الثلاثاء، فسخ عقد المدافع فخر الدين الجزيري مع النادي الإفريقي، استجابة لطلب اللاعب على خلفية عدم حصوله على مستحقاته المالية مع إلزام ادارة فريق باب الجديد بتسليمه مبلغ 97 مليونا.

وبعد هذا القرار أصبح الجزيري في حل من أي ارتباط، وهو ما أبعده عن الانضمام لبعثة الإفريقي التي تغادر مساء اليوم في اتجاه جدة للمشاركة في الدورة التأهيلية للبطولة العربية.

وبذلك يخسر الإفريقي أحد ركائزه الأساسية، والذي كان قد خاض معه يوم الأحد الماضي نهائي كأس تونس، وتعرض لإصابة على مستوى الجبين بشمروخ تمّ إلقاؤه في الملعب من قبل الجماهير الحاضرة بملعب رادس.

ورغم الدماء التي سالت من جبينه فقد أبى الجزيري إلا أن يواصل اللعب للمساهمة في تتويج فريقه بالكأس للمرة 13 في تاريخه، بعد الفوز على النجم الساحلي (4-1).

وتجدر الإشارة إلى أن فخر الدين الجزيري (29 عاما) كان التحق بالنادي الإفريقي في 2016، بعد أن خاض تجارب سابقة مع النادي البنزرتي وقوافل قفصة.