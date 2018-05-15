المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون

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قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم انه على إثر تعرّض منزل بجهة المنار من ولاية تونس إلى السّرقة والاستيلاء من داخله على خزنة تحتوي على كميّة من المصوغ والساعات بقيمة ماليّة تناهز 200 ألف دينار، تمكّنت يوم امس 14 ماي 2018 منطقة الأمن الوطني بالمنزه من التّعرّف على المورّط في عمليّة السّرقة (شخص قام بأعمال صيانة بمنزل المتضرّرة) تبيّن أنّه من أصحاب السّوابق العدليّة في مجال السّرقة.
وبمزيد تعميق التّحريات، اتّضح أنّ المعني قام بسرقة الخزنة المذكورة صحبة شخص آخر الذي بالقبض عليه اعترف بمشاركته في عمليّة السّرقة وباستيلاء المورّط الرّئيسي على المسروق الذي تمّ حجزه بمنزل صهره بعد استدراج زوجته وقد تمّ ارجاع كامل المسروق إلى المتضرّرة.
وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بإدراج المعني بالتّفتيش والاحتفاظ بزوجته وشريكه والأبحاث متواصلة.
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم انه على إثر تعرّض منزل بجهة المنار من ولاية تونس إلى السّرقة والاستيلاء من داخله على خزنة تحتوي على كميّة من المصوغ والساعات بقيمة ماليّة تناهز 200 ألف دينار، تمكّنت يوم امس 14 ماي 2018 منطقة الأمن الوطني بالمنزه من التّعرّف على المورّط في عمليّة السّرقة (شخص قام بأعمال صيانة بمنزل المتضرّرة) تبيّن أنّه من أصحاب السّوابق العدليّة في مجال السّرقة.
وبمزيد تعميق التّحريات، اتّضح أنّ المعني قام بسرقة الخزنة المذكورة صحبة شخص آخر الذي بالقبض عليه اعترف بمشاركته في عمليّة السّرقة وباستيلاء المورّط الرّئيسي على المسروق الذي تمّ حجزه بمنزل صهره بعد استدراج زوجته وقد تمّ ارجاع كامل المسروق إلى المتضرّرة.
وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بإدراج المعني بالتّفتيش والاحتفاظ بزوجته وشريكه والأبحاث متواصلة.
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-
-
16:17معطيات جديدة حول ضبط 4 أشخاص بصدد تبادل قطع نقديّة أثريّة مزيفة
15 ماي 2018