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يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
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المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
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الأولى
المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018 | 18:53

 قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم انه على إثر تعرّض منزل بجهة المنار من ولاية تونس إلى السّرقة والاستيلاء من داخله على خزنة تحتوي على كميّة من المصوغ والساعات بقيمة ماليّة تناهز 200 ألف دينار، تمكّنت يوم امس  14 ماي 2018 منطقة الأمن الوطني بالمنزه من التّعرّف على المورّط في عمليّة السّرقة (شخص قام بأعمال صيانة بمنزل المتضرّرة) تبيّن أنّه من أصحاب السّوابق العدليّة في مجال السّرقة.

وبمزيد تعميق التّحريات، اتّضح أنّ المعني قام بسرقة الخزنة المذكورة صحبة شخص آخر الذي بالقبض عليه اعترف بمشاركته في عمليّة السّرقة وباستيلاء المورّط الرّئيسي على المسروق الذي تمّ حجزه بمنزل صهره بعد استدراج زوجته وقد تمّ ارجاع كامل المسروق إلى المتضرّرة.

وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بإدراج المعني بالتّفتيش والاحتفاظ بزوجته وشريكه والأبحاث متواصلة.

 

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المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018 | 18:53

 قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم انه على إثر تعرّض منزل بجهة المنار من ولاية تونس إلى السّرقة والاستيلاء من داخله على خزنة تحتوي على كميّة من المصوغ والساعات بقيمة ماليّة تناهز 200 ألف دينار، تمكّنت يوم امس  14 ماي 2018 منطقة الأمن الوطني بالمنزه من التّعرّف على المورّط في عمليّة السّرقة (شخص قام بأعمال صيانة بمنزل المتضرّرة) تبيّن أنّه من أصحاب السّوابق العدليّة في مجال السّرقة.

وبمزيد تعميق التّحريات، اتّضح أنّ المعني قام بسرقة الخزنة المذكورة صحبة شخص آخر الذي بالقبض عليه اعترف بمشاركته في عمليّة السّرقة وباستيلاء المورّط الرّئيسي على المسروق الذي تمّ حجزه بمنزل صهره بعد استدراج زوجته وقد تمّ ارجاع كامل المسروق إلى المتضرّرة.

وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بإدراج المعني بالتّفتيش والاحتفاظ بزوجته وشريكه والأبحاث متواصلة.

 

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عبد الحميد الرياحي
خطوة أخرى على طريق «إسرائيل الكبرى»؟
واجه الفلسطينيون أمس خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بجرأة لا نظير لها... وقد هبّوا بمئات الآلاف في إطار مسيرات العودة وبصدور عارية لمواجهة آلة البطش والغطرسة...
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