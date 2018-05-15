بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل انه في إطار العمل على الحد من ظاهرة الإكتظاظ المروري وسط العاصمة وخاصة في أوقات الذروة، وعملا بالقرار البلدي لسنة 2004 المتعلق بتنظيم الجولان بمدينة تونس.

تُذكر وزارة الداخلية - إدارة شرطة المرور - العموم بما يلي :

يُحجر على جميع الشاحنات التي يفوق وزنها الجملي وهي محملة ثلاثة أطنان ونصف والعربات البطيئة الدخول إلى العاصمة عبر المحاور التالية:

المدخل الجنوبي للعاصمة:

الطريق الوطنية رقم 1.

الطريق السيارة أ1.

طريق السريعة الجنوبية.

المدخل الغربي للعاصمة

الطريق الوطنية رقم 3.

الطريق الوطنية رقم 5.

الطريق الوطنية رقم 7.

الطريق السيارة تونس – بوسالم.

السريعة الغربية.

المدخل الشمالي للعاصمة

الطريق الوطنية رقم 8.

الطريق السيارة تونس – بنزرت.

الطريق الجهوية رقم 21 (الشعاعية اكس).

وذلك من يوم الإثنين إلى الجمعة بداية من الساعة 06.30 إلى الساعة 09.00 ومن 12.30 إلى الساعة 15.30 خلال كامل شهر رمضان المعظم.