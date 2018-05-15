الطرابلسي: صياغة برنامج الأمان الاجتماعي ترمي الى القطع مع سياسة توظيف الفقر سياسيا

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أفاد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، أن احداث برنامج الأمان الاجتماعي يستجيب لمطالب حقوقية برزت بعد ثورة
2011 وتتعلق بمراجعة سجل الفقر وقائمة المنتفعين بالمساعدات الاجتماعية، وذلك خلال رده على تدخلات النواب في جلسة عامة بالبرلمان خصصت اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع القانون المتعلق باحداث برنامج الأمان الاجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل.
وأضاف الطرابلسي أن صياغة مشروع برنامج الأمان الاجتماعي ترمي الى القطع مع سياسة توظيف الفقر سياسيا، مشيرا، الى أن الفقر كان يوظف في السابق من طرف المسؤولين بالسلط الجهوية والمحلية الذين احتكروا لزمن طويل مهمة تحديد قائمة الفقر في فترة استبعد فيها الاخصائيون الاجتماعيون من عملية ضبط سجل الفقر.
وأدى ابعاد الاخصائيين الاجتماعيين، حسب الطرابلسي، الى بروز اختلالات في توزيع المساعدات الاجتماعية على مستحقيها من الفئات الفقيرة، مبينا أن القوى الديمقراطية طالبت بعد الثورة بضرورة تحيين سجل الفقر وفق معطيات شفافة وموضوعية تضبط الأحقية في اسناد المساعدات الاجتماعية والعلاج المجاني بمنأى عن كل توظيف سياسي.
وأوضح أن مشروع برنامج الأمان الاجتماعي يرمي الى اعادة النظر في سجل الفقر واصلاحه في اطار مقاربة تأخذ بعين الاعتبار مجمل مظاهر الفقر وأسبابه، مؤكدا أنه بامكان من تعرضوا للاقصاء بعدم ادراجهم بسجل الفقر، الاعتراض ومن ثمة الانتفاع بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية في رده على اتهام وجهه له النائب عماد أولاد جبريل ب"التستر على شبهات فساد"، إن "تاريخ شبهات الفساد الواردة على لسان النائب يعود أغلبها لفترات سبقت توليه لحقيبة الشؤون الاجتماعية وبعضها يرجع الى بداية تسعينات القرن الماضي".
وجدد الوزير طلبه للنائب المذكور بتمكينه من ملفات شبهات الفساد للنظر فيها أو بالتوجه للقضاء عوض التمسك بكيل الاتهامات لمسؤولي الوزارة.
وللاشارة، فان النائب عماد أولاد جبريل كان صرح في تدخله بان "وزارة الشؤون الاجتماعية متورطة في ملفات فساد"، متهما "المسؤول الأول عنها بالتستر عليه"، حسب تأكيده.
أفاد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، أن احداث برنامج الأمان الاجتماعي يستجيب لمطالب حقوقية برزت بعد ثورة
2011 وتتعلق بمراجعة سجل الفقر وقائمة المنتفعين بالمساعدات الاجتماعية، وذلك خلال رده على تدخلات النواب في جلسة عامة بالبرلمان خصصت اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع القانون المتعلق باحداث برنامج الأمان الاجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل.
وأضاف الطرابلسي أن صياغة مشروع برنامج الأمان الاجتماعي ترمي الى القطع مع سياسة توظيف الفقر سياسيا، مشيرا، الى أن الفقر كان يوظف في السابق من طرف المسؤولين بالسلط الجهوية والمحلية الذين احتكروا لزمن طويل مهمة تحديد قائمة الفقر في فترة استبعد فيها الاخصائيون الاجتماعيون من عملية ضبط سجل الفقر.
وأدى ابعاد الاخصائيين الاجتماعيين، حسب الطرابلسي، الى بروز اختلالات في توزيع المساعدات الاجتماعية على مستحقيها من الفئات الفقيرة، مبينا أن القوى الديمقراطية طالبت بعد الثورة بضرورة تحيين سجل الفقر وفق معطيات شفافة وموضوعية تضبط الأحقية في اسناد المساعدات الاجتماعية والعلاج المجاني بمنأى عن كل توظيف سياسي.
وأوضح أن مشروع برنامج الأمان الاجتماعي يرمي الى اعادة النظر في سجل الفقر واصلاحه في اطار مقاربة تأخذ بعين الاعتبار مجمل مظاهر الفقر وأسبابه، مؤكدا أنه بامكان من تعرضوا للاقصاء بعدم ادراجهم بسجل الفقر، الاعتراض ومن ثمة الانتفاع بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية في رده على اتهام وجهه له النائب عماد أولاد جبريل ب"التستر على شبهات فساد"، إن "تاريخ شبهات الفساد الواردة على لسان النائب يعود أغلبها لفترات سبقت توليه لحقيبة الشؤون الاجتماعية وبعضها يرجع الى بداية تسعينات القرن الماضي".
وجدد الوزير طلبه للنائب المذكور بتمكينه من ملفات شبهات الفساد للنظر فيها أو بالتوجه للقضاء عوض التمسك بكيل الاتهامات لمسؤولي الوزارة.
وللاشارة، فان النائب عماد أولاد جبريل كان صرح في تدخله بان "وزارة الشؤون الاجتماعية متورطة في ملفات فساد"، متهما "المسؤول الأول عنها بالتستر عليه"، حسب تأكيده.
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-
-
16:17معطيات جديدة حول ضبط 4 أشخاص بصدد تبادل قطع نقديّة أثريّة مزيفة
15 ماي 2018