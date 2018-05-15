يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تعرض الأهلي المصري، لهزيمة خارج دياره على يد كمبالا سيتي الأوغندي بهدفين دون رد، اليوم الثلاثاء، على ملعب "مانديلا الوطني" في العاصمة الأوغندية كمبالا، في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

سجل ثنائية كمبالا، إبراهيم صدام وتيموتي أواني، ليحصد الفريق الأوغندي الفوز ويرفع رصيده إلى 3 نقاط في صدارة الترتيب وتجمد رصيد الأهلي عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

وفي نفس المجموعة يستضيف الترجي مساء اليوم تاونشيب رولرز البوتسواني وامامه الفرصة لينتصر وينفرد بصدارة المجموعة