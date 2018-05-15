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يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
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المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
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الأولى
المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018 | 17:47

مكتب قابس - الشروق اون ﻻين - حبيب الحفيان:

نظمت بعض مكونات المجتمع المدني بقابس بعد ظهر اليوم في مفترق عين سلام وسط المدينة وقفة مساندة للفلسطينيين منددة بجرائم الكيان الصهيوني رفعت فيها اعلام فلسطين الى جانب علم تونس و شعارات تنادي بنصرة القدس و ابطال الصفقة الباطلة و تجريم التطبيع .

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الأولى
المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018 | 17:47

مكتب قابس - الشروق اون ﻻين - حبيب الحفيان:

نظمت بعض مكونات المجتمع المدني بقابس بعد ظهر اليوم في مفترق عين سلام وسط المدينة وقفة مساندة للفلسطينيين منددة بجرائم الكيان الصهيوني رفعت فيها اعلام فلسطين الى جانب علم تونس و شعارات تنادي بنصرة القدس و ابطال الصفقة الباطلة و تجريم التطبيع .

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الطرابلسي: صياغة برنامج الأمان الاجتماعي ترمي الى القطع مع سياسة توظيف الفقر سياسيا
15 ماي 2018 السّاعة 18:37
أفاد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، أن احداث برنامج الأمان الاجتماعي يستجيب لمطالب حقوقية برزت بعد...
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بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018 السّاعة 18:26
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل انه في إطار العمل على الحد من ظاهرة الإكتظاظ المروري وسط العاصمة...
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يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018 السّاعة 18:10
تعرض الأهلي المصري، لهزيمة خارج دياره على يد كمبالا سيتي الأوغندي بهدفين دون رد، اليوم الثلاثاء، على ملعب...
المزيد >>
المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018 السّاعة 17:47
مكتب قابس - الشروق اون ﻻين - حبيب الحفيان: نظمت بعض مكونات المجتمع المدني بقابس بعد ظهر اليوم في مفترق عين...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
حول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو: عنصر من وحدة ''كوموندوس'' يلتقط صورة تذكارية بلقب... بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال... جريدة الشروق ليوم الإثنين 14 ماي 2018 العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم خاص- العالم محمد الاوسط العياري للشروق اون لاين: يوم... كمال عمران في ذمّة الله جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان
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