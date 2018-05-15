المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

نظمت بعض مكونات المجتمع المدني بقابس بعد ظهر اليوم في مفترق عين سلام وسط المدينة وقفة مساندة للفلسطينيين منددة بجرائم الكيان الصهيوني رفعت فيها اعلام فلسطين الى جانب علم تونس و شعارات تنادي بنصرة القدس و ابطال الصفقة الباطلة و تجريم التطبيع .