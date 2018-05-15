سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا

سوسة – الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:

أعلن والي سوسة عادل الشليوي في بلاغ انه تم تخصيص نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بمشاركة 20 عارضا وذلك بجزء من الفضاء المغطى بميناء الصيد البحري بباب الجديد بسوسة حيث سيتم عرض عديد المنتوجات المستهلكة وستكون الانطلاقة في أول يوم من شهر رمضان المعظم كما ورد في نص البيان الذي تحصلت صبرة اف ام عل نسخة منه