سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
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18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
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18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
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17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
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17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
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17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
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17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
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16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
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16:17معطيات جديدة حول ضبط 4 أشخاص بصدد تبادل قطع نقديّة أثريّة مزيفة
15 ماي 2018
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16:00دار الافتاء المصرية تكشف حقيقة فيديو هلال رمضان
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15:38توقيت اتصالات تونس خلال شهر رمضان
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15:05سبيطلة: شاب يقتل طفلا طعنا بسكين
15 ماي 2018
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14:42الرمادة: حجز سيارة رباعية الدفع محملة بمواد مهربة
15 ماي 2018
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14:23أنقرة تطلب من السفير الإسرائيلي مغادرة الأراضي التركية
15 ماي 2018
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14:20في ولاية بنزرت: منع 22 سلفيا متشددا من امامة المصلين في شهر رمضان
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سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
سوسة – الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:
أعلن والي سوسة عادل الشليوي في بلاغ انه تم تخصيص نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بمشاركة 20 عارضا وذلك بجزء من الفضاء المغطى بميناء الصيد البحري بباب الجديد بسوسة حيث سيتم عرض عديد المنتوجات المستهلكة وستكون الانطلاقة في أول يوم من شهر رمضان المعظم كما ورد في نص البيان الذي تحصلت صبرة اف ام عل نسخة منه
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سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
سوسة – الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:
أعلن والي سوسة عادل الشليوي في بلاغ انه تم تخصيص نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بمشاركة 20 عارضا وذلك بجزء من الفضاء المغطى بميناء الصيد البحري بباب الجديد بسوسة حيث سيتم عرض عديد المنتوجات المستهلكة وستكون الانطلاقة في أول يوم من شهر رمضان المعظم كما ورد في نص البيان الذي تحصلت صبرة اف ام عل نسخة منه
الطرابلسي: صياغة برنامج الأمان الاجتماعي ترمي الى القطع مع سياسة توظيف الفقر سياسيا
15 ماي 2018 السّاعة 18:37
أفاد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، أن احداث برنامج الأمان الاجتماعي يستجيب لمطالب حقوقية برزت بعد...المزيد >>
بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018 السّاعة 18:26
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل انه في إطار العمل على الحد من ظاهرة الإكتظاظ المروري وسط العاصمة...المزيد >>
يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018 السّاعة 18:10
تعرض الأهلي المصري، لهزيمة خارج دياره على يد كمبالا سيتي الأوغندي بهدفين دون رد، اليوم الثلاثاء، على ملعب...المزيد >>
المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018 السّاعة 17:47
مكتب قابس - الشروق اون ﻻين - حبيب الحفيان: نظمت بعض مكونات المجتمع المدني بقابس بعد ظهر اليوم في مفترق عين...المزيد >>
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-
-
16:17معطيات جديدة حول ضبط 4 أشخاص بصدد تبادل قطع نقديّة أثريّة مزيفة
15 ماي 2018
-
16:00دار الافتاء المصرية تكشف حقيقة فيديو هلال رمضان
15 ماي 2018
-
15:38توقيت اتصالات تونس خلال شهر رمضان
15 ماي 2018
-
-
15:05سبيطلة: شاب يقتل طفلا طعنا بسكين
15 ماي 2018
-
-
14:42الرمادة: حجز سيارة رباعية الدفع محملة بمواد مهربة
15 ماي 2018
-
14:23أنقرة تطلب من السفير الإسرائيلي مغادرة الأراضي التركية
15 ماي 2018
-
14:20في ولاية بنزرت: منع 22 سلفيا متشددا من امامة المصلين في شهر رمضان
15 ماي 2018
-
14:03محاولة الاعتداء بالعنف على المدير العام لشركة البيئة والغراسة بالرديف
15 ماي 2018
-
13:57شخص حاول الاعتداء على دوريّة أمني بالعاصمة: التفاصيل
15 ماي 2018
النوري الصلحول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...المزيد >>
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