السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان

اعلنت المملكة العربية السعودية منذ قليل عن تعذر رؤية هلال رمضان وبذلك فإن غداً هو الـ 30 من شهر شعبان وبعد غد الخميس هو غرة شهر رمضان المبارك.

وكانت المحكمة العليا في السعودية قد دعت إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك من عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، وطالبت المحكمة "ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها, أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة".

المصدر: موقع الرياض