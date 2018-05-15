السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان

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اعلنت المملكة العربية السعودية منذ قليل عن تعذر رؤية هلال رمضان وبذلك فإن غداً هو الـ 30 من شهر شعبان وبعد غد الخميس هو غرة شهر رمضان المبارك.
وكانت المحكمة العليا في السعودية قد دعت إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك من عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، وطالبت المحكمة "ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها, أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة".
اعلنت المملكة العربية السعودية منذ قليل عن تعذر رؤية هلال رمضان وبذلك فإن غداً هو الـ 30 من شهر شعبان وبعد غد الخميس هو غرة شهر رمضان المبارك.
وكانت المحكمة العليا في السعودية قد دعت إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك من عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، وطالبت المحكمة "ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها, أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة".
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-
-
16:17معطيات جديدة حول ضبط 4 أشخاص بصدد تبادل قطع نقديّة أثريّة مزيفة
15 ماي 2018
-
16:00دار الافتاء المصرية تكشف حقيقة فيديو هلال رمضان
15 ماي 2018
-
15:38توقيت اتصالات تونس خلال شهر رمضان
15 ماي 2018
-
-
15:05سبيطلة: شاب يقتل طفلا طعنا بسكين
15 ماي 2018
-
-
14:42الرمادة: حجز سيارة رباعية الدفع محملة بمواد مهربة
15 ماي 2018
-
14:23أنقرة تطلب من السفير الإسرائيلي مغادرة الأراضي التركية
15 ماي 2018
-
14:20في ولاية بنزرت: منع 22 سلفيا متشددا من امامة المصلين في شهر رمضان
15 ماي 2018
-
14:03محاولة الاعتداء بالعنف على المدير العام لشركة البيئة والغراسة بالرديف
15 ماي 2018
-
13:57شخص حاول الاعتداء على دوريّة أمني بالعاصمة: التفاصيل
15 ماي 2018