نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم السلطاني:

انتظم اليوم الثلاثاء بالمدرسة الابتدائية العزيمة جندوبة يوما تنشيطيا لمدارس دائرة التفقد جندوبة 5 للغة العربية .

البرنامج تضمن عروضا في التعبير الجسماني و المسرح و الإلقاء و عرضا في الإنتاجات الرقمية في استعمال تكنولوجيا المعلومات لدعم قدرات الإنتاج الكتابي و رقمنة عدد من القصص .

كما تضمن البرنامج الأدوار النهائية الفرسان المطالعة شارك فيه 9 تلاميذ من 4 مدارس تابعة الدائرة و هي الطواهرية- العزيمة - بلاريجيا - الهادي بن حسين .

كما تم تكريم مديرين أحيلا على شرف المهنة ( منجي الورغي / محمد الصالح عبد الواحد )