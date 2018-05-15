الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة

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قالت وزارة الداخلية الصربية اليوم الثلاثاء إنها ألقت القبض على الحكم سرديان أوبرادوفيتش واستجوبته بتهم تتعلق بسوء استغلال سلطته بعد احتسابه ركلة جزاء خاطئة بالدوري المحلي لكرة القدم يوم الأحد.
وأضافت وزارة الداخلية "من المشتبه أن أوبرادوفيتش أساء استغلال سلطته في المباراة بين سبارتاك سوبوتيتشا ورادنيكي نيس لصالح الفريق صاحب الأرض ضد الفريق الضيف.سيتم احتجازه لمدة 48 ساعة وتسليمه للنائب العام".
وفاز سبارتاك 2-صفر ليصعد للمركز الثالث متقدما على رادنيكي ويتأهل للدور التمهيدي للدوري الأوروبي قبل الجولة الأخيرة من الدوري المحلي بفضل ركلتي جزاء أصابت الركلة الثانية منهما المشاهدين والزوار بحيرة.
وكان أحد مدافعي رادنيكي أبعد كرة منخفضة من ناحية اليمين بقدمه دون أن يلمس أي لاعب من لاعبي الفريق المضيف إلا أن أوبرادوفيتش احتسب ركلة جزاء مشيرا إلى أن اللاعب لمس الكرة باليد.
ودفع ذلك سلافيسا كوكيزا رئيس الاتحاد الصربي إلى مطالبة سلطات كرة القدم بمعاقبة أوبرادوفيتش وإيقافه.
وهاجمت وسائل الإعلام الصرية أوبرادوفيتش وعرضت لقطات فيديو لقائمة طويلة من قرارته الخاطئة في مباريات سابقة خاصة قمة بلجراد بين العملاقين رد ستار وبارتيزان في مارس آذار 2017.
وفي تلك المباراة سمح أوبرادوفيتش باستمرار اللعب رغم أن الكرة خرجت من الملعب ليسجل رد ستار هدفه في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 وسط احتجاجات مسؤولي ومشجعي بارتيزان.
وسيدير أشهر حكم صربي ميلوراد مازيتش نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد حامل اللقب وليفربول في 26 مايو الجاري.
قالت وزارة الداخلية الصربية اليوم الثلاثاء إنها ألقت القبض على الحكم سرديان أوبرادوفيتش واستجوبته بتهم تتعلق بسوء استغلال سلطته بعد احتسابه ركلة جزاء خاطئة بالدوري المحلي لكرة القدم يوم الأحد.
وأضافت وزارة الداخلية "من المشتبه أن أوبرادوفيتش أساء استغلال سلطته في المباراة بين سبارتاك سوبوتيتشا ورادنيكي نيس لصالح الفريق صاحب الأرض ضد الفريق الضيف.سيتم احتجازه لمدة 48 ساعة وتسليمه للنائب العام".
وفاز سبارتاك 2-صفر ليصعد للمركز الثالث متقدما على رادنيكي ويتأهل للدور التمهيدي للدوري الأوروبي قبل الجولة الأخيرة من الدوري المحلي بفضل ركلتي جزاء أصابت الركلة الثانية منهما المشاهدين والزوار بحيرة.
وكان أحد مدافعي رادنيكي أبعد كرة منخفضة من ناحية اليمين بقدمه دون أن يلمس أي لاعب من لاعبي الفريق المضيف إلا أن أوبرادوفيتش احتسب ركلة جزاء مشيرا إلى أن اللاعب لمس الكرة باليد.
ودفع ذلك سلافيسا كوكيزا رئيس الاتحاد الصربي إلى مطالبة سلطات كرة القدم بمعاقبة أوبرادوفيتش وإيقافه.
وهاجمت وسائل الإعلام الصرية أوبرادوفيتش وعرضت لقطات فيديو لقائمة طويلة من قرارته الخاطئة في مباريات سابقة خاصة قمة بلجراد بين العملاقين رد ستار وبارتيزان في مارس آذار 2017.
وفي تلك المباراة سمح أوبرادوفيتش باستمرار اللعب رغم أن الكرة خرجت من الملعب ليسجل رد ستار هدفه في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 وسط احتجاجات مسؤولي ومشجعي بارتيزان.
وسيدير أشهر حكم صربي ميلوراد مازيتش نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد حامل اللقب وليفربول في 26 مايو الجاري.
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-
-
16:17معطيات جديدة حول ضبط 4 أشخاص بصدد تبادل قطع نقديّة أثريّة مزيفة
15 ماي 2018
-
16:00دار الافتاء المصرية تكشف حقيقة فيديو هلال رمضان
15 ماي 2018
-
15:38توقيت اتصالات تونس خلال شهر رمضان
15 ماي 2018
-
-
15:05سبيطلة: شاب يقتل طفلا طعنا بسكين
15 ماي 2018
-
-
14:42الرمادة: حجز سيارة رباعية الدفع محملة بمواد مهربة
15 ماي 2018
-
14:23أنقرة تطلب من السفير الإسرائيلي مغادرة الأراضي التركية
15 ماي 2018
-
14:20في ولاية بنزرت: منع 22 سلفيا متشددا من امامة المصلين في شهر رمضان
15 ماي 2018
-
14:03محاولة الاعتداء بالعنف على المدير العام لشركة البيئة والغراسة بالرديف
15 ماي 2018
-
13:57شخص حاول الاعتداء على دوريّة أمني بالعاصمة: التفاصيل
15 ماي 2018