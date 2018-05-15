الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
تنديدا بنقل السفارة الامريكية الى القدس : جمعية القضاة تدعو الى وقفة احتجاجية بالزي الرسمي
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
النوري الصل
حول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو: عنصر من وحدة ''كوموندوس'' يلتقط صورة تذكارية بلقب... بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال... جريدة الشروق ليوم الإثنين 14 ماي 2018 العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم خاص- العالم محمد الاوسط العياري للشروق اون لاين: يوم... كمال عمران في ذمّة الله جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان
الأولى
تنديدا بنقل السفارة الامريكية الى القدس : جمعية القضاة تدعو الى وقفة احتجاجية بالزي الرسمي
15 ماي 2018 | 16:28

تونس - الشروق اون لاين -  ايمان:

إثر تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية قرارها بنقل سفارتها إلى القدس تجسيدا لاعترافها رسميا بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وقيامها بافتتاح سفارتها الجديدة أمس الاثنين  مع حلول الذكرى السبعين لقيام الكيان الصهيوني ونكبة فلسطين

  عبّر  المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن استنكاره الشديد و إدانته و رفضه لهذا القرار و اعتبره  خرقا للقانون الدولي وانتهاكا لحقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتعدّيا على حقه في أرضه ووطنه

و اكد في بيان صادر عنه  إدانته لجرائم القتل الممنهج التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني تجاه الفلسطينيين العزّل في قطاع غزة وإرهاب الدولة بجميع أنواعه الذي تمارسه تلك القوات ضد الأطفال والنساء والشيوخ

  كما عبّر عن تضامنه في هذا الظرف العصيب مع الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه المشروعة على أراضيه المحتلة وتركيز دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

  وطالب الحكومة التونسية بالتنديد صراحة بافتتاح الولايات المتحدة رسميا سفارتها الجديدة في القدس والاعتراف بها عاصمة للكيان الصهيوني والاعلان عن رفضها له وإدانتها وتجريمها لعمليات القتل الممنهج التي يقودها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وتبليغ ذلك للإدارة الأمريكية

  و دعا المكتب التنفيذي للجمعية  مجلس نواب الشعب إلى التسريع بالمصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني و وتجرم جميع المعاملات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية معه

  و طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني والتصدي لما يتعرض له من جرائم بشعة وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وضمان محاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة الجنائية الدولية

  كما دعا عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين مساندة للشعب الفلسطيني ونصرة للقضية الفلسطينية العادلة واحتجاجا على القرار الأمريكي الجائر والخارق لكل مبادئ الشرعية الدولية إلى تأخير انطلاق الجلسات بكامل محاكم الجمهورية مدة ساعتين غدا الأربعاء 16 ماي 2018

  مع تنفيذ وقفة احتجاجية بنفس التاريخ بداية من الساعة العاشرة صباحا أمام قصر العدالة بتونس بالزي القضائي. و دعا جميع منظمات المجتمع المدني والحقوقي إلى المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية  .

 

 

تقرؤون أيضا
الطرابلسي: صياغة برنامج الأمان الاجتماعي ترمي الى القطع مع سياسة توظيف الفقر سياسيا
15 ماي 2018 السّاعة 18:37
أفاد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، أن احداث برنامج الأمان الاجتماعي يستجيب لمطالب حقوقية برزت بعد...
المزيد >>
بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018 السّاعة 18:26
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل انه في إطار العمل على الحد من ظاهرة الإكتظاظ المروري وسط العاصمة...
المزيد >>
يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018 السّاعة 18:10
تعرض الأهلي المصري، لهزيمة خارج دياره على يد كمبالا سيتي الأوغندي بهدفين دون رد، اليوم الثلاثاء، على ملعب...
المزيد >>
المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018 السّاعة 17:47
مكتب قابس - الشروق اون ﻻين - حبيب الحفيان: نظمت بعض مكونات المجتمع المدني بقابس بعد ظهر اليوم في مفترق عين...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
تنديدا بنقل السفارة الامريكية الى القدس : جمعية القضاة تدعو الى وقفة احتجاجية بالزي الرسمي
15 ماي 2018 | 16:28

تونس - الشروق اون لاين -  ايمان:

إثر تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية قرارها بنقل سفارتها إلى القدس تجسيدا لاعترافها رسميا بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وقيامها بافتتاح سفارتها الجديدة أمس الاثنين  مع حلول الذكرى السبعين لقيام الكيان الصهيوني ونكبة فلسطين

  عبّر  المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن استنكاره الشديد و إدانته و رفضه لهذا القرار و اعتبره  خرقا للقانون الدولي وانتهاكا لحقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتعدّيا على حقه في أرضه ووطنه

و اكد في بيان صادر عنه  إدانته لجرائم القتل الممنهج التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني تجاه الفلسطينيين العزّل في قطاع غزة وإرهاب الدولة بجميع أنواعه الذي تمارسه تلك القوات ضد الأطفال والنساء والشيوخ

  كما عبّر عن تضامنه في هذا الظرف العصيب مع الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه المشروعة على أراضيه المحتلة وتركيز دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

  وطالب الحكومة التونسية بالتنديد صراحة بافتتاح الولايات المتحدة رسميا سفارتها الجديدة في القدس والاعتراف بها عاصمة للكيان الصهيوني والاعلان عن رفضها له وإدانتها وتجريمها لعمليات القتل الممنهج التي يقودها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وتبليغ ذلك للإدارة الأمريكية

  و دعا المكتب التنفيذي للجمعية  مجلس نواب الشعب إلى التسريع بالمصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني و وتجرم جميع المعاملات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية معه

  و طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني والتصدي لما يتعرض له من جرائم بشعة وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وضمان محاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة الجنائية الدولية

  كما دعا عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين مساندة للشعب الفلسطيني ونصرة للقضية الفلسطينية العادلة واحتجاجا على القرار الأمريكي الجائر والخارق لكل مبادئ الشرعية الدولية إلى تأخير انطلاق الجلسات بكامل محاكم الجمهورية مدة ساعتين غدا الأربعاء 16 ماي 2018

  مع تنفيذ وقفة احتجاجية بنفس التاريخ بداية من الساعة العاشرة صباحا أمام قصر العدالة بتونس بالزي القضائي. و دعا جميع منظمات المجتمع المدني والحقوقي إلى المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية  .

 

 

تقرؤون أيضا
الطرابلسي: صياغة برنامج الأمان الاجتماعي ترمي الى القطع مع سياسة توظيف الفقر سياسيا
15 ماي 2018 السّاعة 18:37
أفاد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، أن احداث برنامج الأمان الاجتماعي يستجيب لمطالب حقوقية برزت بعد...
المزيد >>
بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018 السّاعة 18:26
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل انه في إطار العمل على الحد من ظاهرة الإكتظاظ المروري وسط العاصمة...
المزيد >>
يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018 السّاعة 18:10
تعرض الأهلي المصري، لهزيمة خارج دياره على يد كمبالا سيتي الأوغندي بهدفين دون رد، اليوم الثلاثاء، على ملعب...
المزيد >>
المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018 السّاعة 17:47
مكتب قابس - الشروق اون ﻻين - حبيب الحفيان: نظمت بعض مكونات المجتمع المدني بقابس بعد ظهر اليوم في مفترق عين...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
حول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو: عنصر من وحدة ''كوموندوس'' يلتقط صورة تذكارية بلقب... بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال... جريدة الشروق ليوم الإثنين 14 ماي 2018 العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم خاص- العالم محمد الاوسط العياري للشروق اون لاين: يوم... كمال عمران في ذمّة الله جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان
﻿