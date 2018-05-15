معطيات جديدة حول ضبط 4 أشخاص بصدد تبادل قطع نقديّة أثريّة مزيفة

-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-
-
16:17معطيات جديدة حول ضبط 4 أشخاص بصدد تبادل قطع نقديّة أثريّة مزيفة
15 ماي 2018
-
16:00دار الافتاء المصرية تكشف حقيقة فيديو هلال رمضان
15 ماي 2018
-
15:38توقيت اتصالات تونس خلال شهر رمضان
15 ماي 2018
-
-
15:05سبيطلة: شاب يقتل طفلا طعنا بسكين
15 ماي 2018
-
-
14:42الرمادة: حجز سيارة رباعية الدفع محملة بمواد مهربة
15 ماي 2018
-
14:23أنقرة تطلب من السفير الإسرائيلي مغادرة الأراضي التركية
15 ماي 2018
-
14:20في ولاية بنزرت: منع 22 سلفيا متشددا من امامة المصلين في شهر رمضان
15 ماي 2018
-
14:03محاولة الاعتداء بالعنف على المدير العام لشركة البيئة والغراسة بالرديف
15 ماي 2018
-
13:57شخص حاول الاعتداء على دوريّة أمني بالعاصمة: التفاصيل
15 ماي 2018
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم انه متابعة للموضوع المتعلق بمباشرة فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بسبيطلة البحث في قضية عدلية موضوعها "التحيل والمشاركة في ذلك" والإحتفاظ بـ 04 أشخاص (عدد 02 تونسيين وعدد 02 جزائريين) بعد أن تم ضبطهم على متن سيارة جزائرية بحوزتهم 600 قطعة من النقود النحاسية المدلسة والمختومة عليها على أساس أنها قطع أثرية رومانية ذهبية، 320 قطعة نقدية تونسية فئة 10 مليمات و50 قطعة نقدية تونسية من فئة 20 مليم وميزان إلكتروني ومبلغ مالي قدره 700 دينار من العملة التونسية.هذا وبتعميق التحريات معهم وتفتيش السيارة تفتيشا دقيقا تم العثور على 10 قطع من الذهب تزن حوالي 20.2 غراما.
;بإستشارة النيابة العمومية، لفرقة المذكورة بالإحتفاظ بجميع الأطراف وعددهم 04 وحجز السيارة والمبلغ المالي والقطع النقدية وكمية الذهب ومواصلة التحريات معهم.
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم انه متابعة للموضوع المتعلق بمباشرة فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بسبيطلة البحث في قضية عدلية موضوعها "التحيل والمشاركة في ذلك" والإحتفاظ بـ 04 أشخاص (عدد 02 تونسيين وعدد 02 جزائريين) بعد أن تم ضبطهم على متن سيارة جزائرية بحوزتهم 600 قطعة من النقود النحاسية المدلسة والمختومة عليها على أساس أنها قطع أثرية رومانية ذهبية، 320 قطعة نقدية تونسية فئة 10 مليمات و50 قطعة نقدية تونسية من فئة 20 مليم وميزان إلكتروني ومبلغ مالي قدره 700 دينار من العملة التونسية.هذا وبتعميق التحريات معهم وتفتيش السيارة تفتيشا دقيقا تم العثور على 10 قطع من الذهب تزن حوالي 20.2 غراما.
;بإستشارة النيابة العمومية، لفرقة المذكورة بالإحتفاظ بجميع الأطراف وعددهم 04 وحجز السيارة والمبلغ المالي والقطع النقدية وكمية الذهب ومواصلة التحريات معهم.
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-
-
16:17معطيات جديدة حول ضبط 4 أشخاص بصدد تبادل قطع نقديّة أثريّة مزيفة
15 ماي 2018
-
16:00دار الافتاء المصرية تكشف حقيقة فيديو هلال رمضان
15 ماي 2018
-
15:38توقيت اتصالات تونس خلال شهر رمضان
15 ماي 2018
-
-
15:05سبيطلة: شاب يقتل طفلا طعنا بسكين
15 ماي 2018
-
-
14:42الرمادة: حجز سيارة رباعية الدفع محملة بمواد مهربة
15 ماي 2018
-
14:23أنقرة تطلب من السفير الإسرائيلي مغادرة الأراضي التركية
15 ماي 2018
-
14:20في ولاية بنزرت: منع 22 سلفيا متشددا من امامة المصلين في شهر رمضان
15 ماي 2018
-
14:03محاولة الاعتداء بالعنف على المدير العام لشركة البيئة والغراسة بالرديف
15 ماي 2018
-
13:57شخص حاول الاعتداء على دوريّة أمني بالعاصمة: التفاصيل
15 ماي 2018