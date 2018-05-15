معطيات جديدة حول ضبط 4 أشخاص بصدد تبادل قطع نقديّة أثريّة مزيفة

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم انه متابعة للموضوع المتعلق بمباشرة فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بسبيطلة البحث في قضية عدلية موضوعها "التحيل والمشاركة في ذلك" والإحتفاظ بـ 04 أشخاص (عدد 02 تونسيين وعدد 02 جزائريين) بعد أن تم ضبطهم على متن سيارة جزائرية بحوزتهم 600 قطعة من النقود النحاسية المدلسة والمختومة عليها على أساس أنها قطع أثرية رومانية ذهبية، 320 قطعة نقدية تونسية فئة 10 مليمات و50 قطعة نقدية تونسية من فئة 20 مليم وميزان إلكتروني ومبلغ مالي قدره 700 دينار من العملة التونسية.هذا وبتعميق التحريات معهم وتفتيش السيارة تفتيشا دقيقا تم العثور على 10 قطع من الذهب تزن حوالي 20.2 غراما.

;بإستشارة النيابة العمومية، لفرقة المذكورة بالإحتفاظ بجميع الأطراف وعددهم 04 وحجز السيارة والمبلغ المالي والقطع النقدية وكمية الذهب ومواصلة التحريات معهم.