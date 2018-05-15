دار الافتاء المصرية تكشف حقيقة فيديو هلال رمضان

كشف مصدر بدار الإفتاء المصرية أن الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعلن فيه إحدى مذيعات قناة العربية أن غدا الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان بالسعودية ومصر وفلسطين، تم تصويره منذ ستة أعوام.

وأضاف المصدر في تصريح لموقع مصراوي، اليوم الثلاثاء، أن استطلاع أهلة الشهور العربية يتم بعد غروب شمس يوم الـ29 من الشهر.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية عن رؤية هلال شهر رمضان، في احتفال رسمي وشعبي بعد صلاة المغرب، اليوم الثلاثاء.

المصدر: موقع مصراوي