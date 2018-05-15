دار الافتاء المصرية تكشف حقيقة فيديو هلال رمضان

-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-
-
16:17معطيات جديدة حول ضبط 4 أشخاص بصدد تبادل قطع نقديّة أثريّة مزيفة
15 ماي 2018
-
16:00دار الافتاء المصرية تكشف حقيقة فيديو هلال رمضان
15 ماي 2018
-
15:38توقيت اتصالات تونس خلال شهر رمضان
15 ماي 2018
-
-
15:05سبيطلة: شاب يقتل طفلا طعنا بسكين
15 ماي 2018
-
-
14:42الرمادة: حجز سيارة رباعية الدفع محملة بمواد مهربة
15 ماي 2018
-
14:23أنقرة تطلب من السفير الإسرائيلي مغادرة الأراضي التركية
15 ماي 2018
-
14:20في ولاية بنزرت: منع 22 سلفيا متشددا من امامة المصلين في شهر رمضان
15 ماي 2018
-
14:03محاولة الاعتداء بالعنف على المدير العام لشركة البيئة والغراسة بالرديف
15 ماي 2018
-
13:57شخص حاول الاعتداء على دوريّة أمني بالعاصمة: التفاصيل
15 ماي 2018
كشف مصدر بدار الإفتاء المصرية أن الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعلن فيه إحدى مذيعات قناة العربية أن غدا الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان بالسعودية ومصر وفلسطين، تم تصويره منذ ستة أعوام.
وأضاف المصدر في تصريح لموقع مصراوي، اليوم الثلاثاء، أن استطلاع أهلة الشهور العربية يتم بعد غروب شمس يوم الـ29 من الشهر.
ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية عن رؤية هلال شهر رمضان، في احتفال رسمي وشعبي بعد صلاة المغرب، اليوم الثلاثاء.
كشف مصدر بدار الإفتاء المصرية أن الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعلن فيه إحدى مذيعات قناة العربية أن غدا الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان بالسعودية ومصر وفلسطين، تم تصويره منذ ستة أعوام.
وأضاف المصدر في تصريح لموقع مصراوي، اليوم الثلاثاء، أن استطلاع أهلة الشهور العربية يتم بعد غروب شمس يوم الـ29 من الشهر.
ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية عن رؤية هلال شهر رمضان، في احتفال رسمي وشعبي بعد صلاة المغرب، اليوم الثلاثاء.
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-
-
16:17معطيات جديدة حول ضبط 4 أشخاص بصدد تبادل قطع نقديّة أثريّة مزيفة
15 ماي 2018
-
16:00دار الافتاء المصرية تكشف حقيقة فيديو هلال رمضان
15 ماي 2018
-
15:38توقيت اتصالات تونس خلال شهر رمضان
15 ماي 2018
-
-
15:05سبيطلة: شاب يقتل طفلا طعنا بسكين
15 ماي 2018
-
-
14:42الرمادة: حجز سيارة رباعية الدفع محملة بمواد مهربة
15 ماي 2018
-
14:23أنقرة تطلب من السفير الإسرائيلي مغادرة الأراضي التركية
15 ماي 2018
-
14:20في ولاية بنزرت: منع 22 سلفيا متشددا من امامة المصلين في شهر رمضان
15 ماي 2018
-
14:03محاولة الاعتداء بالعنف على المدير العام لشركة البيئة والغراسة بالرديف
15 ماي 2018
-
13:57شخص حاول الاعتداء على دوريّة أمني بالعاصمة: التفاصيل
15 ماي 2018