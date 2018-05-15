توقيت اتصالات تونس خلال شهر رمضان

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تعلم اتصالات تونس حرفاءها الكرام وكافة شركائها، أنّ التوقيت الإداري المعتمد خلال شهر رمضان المعظم سيكون على النحو التالي :
ستفتح الفضاءات التجـــارية للاتصالات شبابيكها للعـــموم من الاثنين إلى الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 13 و30 دق، يوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 12 و45 دق، ويوم السبت من الساعة 8 و 15 دق صباحا إلى الساعة 12و 15 دق، في حصة استمرارية لإسداء كافة الخدمات.
هذا وتؤمن مراكز النداء مختلف الخدمات كامل أيام الأسبوع و على مدار الساعة.
و بالنسبة للمصالح الإدارية بكامل تراب الجمهورية ستكون من الاثنـــين إلى الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 14، يوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة12 و45 دق ويوم السبت من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 13 في حصة استمرارية.
تعلم اتصالات تونس حرفاءها الكرام وكافة شركائها، أنّ التوقيت الإداري المعتمد خلال شهر رمضان المعظم سيكون على النحو التالي :
ستفتح الفضاءات التجـــارية للاتصالات شبابيكها للعـــموم من الاثنين إلى الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 13 و30 دق، يوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 12 و45 دق، ويوم السبت من الساعة 8 و 15 دق صباحا إلى الساعة 12و 15 دق، في حصة استمرارية لإسداء كافة الخدمات.
هذا وتؤمن مراكز النداء مختلف الخدمات كامل أيام الأسبوع و على مدار الساعة.
و بالنسبة للمصالح الإدارية بكامل تراب الجمهورية ستكون من الاثنـــين إلى الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 14، يوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة12 و45 دق ويوم السبت من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 13 في حصة استمرارية.
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-
-
16:17معطيات جديدة حول ضبط 4 أشخاص بصدد تبادل قطع نقديّة أثريّة مزيفة
15 ماي 2018
-
16:00دار الافتاء المصرية تكشف حقيقة فيديو هلال رمضان
15 ماي 2018
-
15:38توقيت اتصالات تونس خلال شهر رمضان
15 ماي 2018
-
-
15:05سبيطلة: شاب يقتل طفلا طعنا بسكين
15 ماي 2018
-
-
14:42الرمادة: حجز سيارة رباعية الدفع محملة بمواد مهربة
15 ماي 2018
-
14:23أنقرة تطلب من السفير الإسرائيلي مغادرة الأراضي التركية
15 ماي 2018
-
14:20في ولاية بنزرت: منع 22 سلفيا متشددا من امامة المصلين في شهر رمضان
15 ماي 2018
-
14:03محاولة الاعتداء بالعنف على المدير العام لشركة البيئة والغراسة بالرديف
15 ماي 2018
-
13:57شخص حاول الاعتداء على دوريّة أمني بالعاصمة: التفاصيل
15 ماي 2018