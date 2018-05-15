توقيت اتصالات تونس خلال شهر رمضان

تعلم اتصالات تونس حرفاءها الكرام وكافة شركائها، أنّ التوقيت الإداري المعتمد خلال شهر رمضان المعظم سيكون على النحو التالي :

ستفتح الفضاءات التجـــارية للاتصالات شبابيكها للعـــموم من الاثنين إلى الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 13 و30 دق، يوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 12 و45 دق، ويوم السبت من الساعة 8 و 15 دق صباحا إلى الساعة 12و 15 دق، في حصة استمرارية لإسداء كافة الخدمات.

هذا وتؤمن مراكز النداء مختلف الخدمات كامل أيام الأسبوع و على مدار الساعة.

و بالنسبة للمصالح الإدارية بكامل تراب الجمهورية ستكون من الاثنـــين إلى الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 14، يوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة12 و45 دق ويوم السبت من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 13 في حصة استمرارية.