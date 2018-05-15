سبيطلة: شاب يقتل طفلا طعنا بسكين

الشروق اون لاين – منى البوعزيزي:

اقدم شاب عاطل عن العمل عمره 18 عاما بمدينة سبيطلة من ولاية القصرين صباح اليوم الثلاثاء على طعن طفل عمره 11عاما على مستوى البطن فارداه قتيلا.

هذا وحاول القاتل الفرار من مسرح الجريمة نحو وجهة مجهولة قبل ان تحاصره الوحدات الأمنية بالجهة وتلقي عليه القبض و تتواصل الأبحاث معه للكشف عن سبب اقدامه على قتل الطفل .