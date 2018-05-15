إيران :انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي ونقل سفارتها إلى القدس خطآن تاريخيان

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء إن قراري واشنطن بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني ونقلها سفارتها في إسرائيل إلى القدس خطآن تاريخيان سيؤديان إلى عزل الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم عن روحاني قوله إن" التاريخ سيثبت أن هذين القرارين اللذين اتخذتهما الحكومة الأمريكية كانا خطآين.. واشنطن ستُعزل عن العالم بسبب هذه القرارين الخطآين".