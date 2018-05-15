تركيا تطلب من السفير الإسرائيلي في أنقرة مغادرة البلاد

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استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الإسرائيلي في أنقرة، اليوم الثلاثاء وطلبت منه مغادرة البلاد لفترة قصيرة، على خلفية أحداث غزة، التي اندلعت منذ، أمس الاثنين، وأدت إلى مقتل 60 فلسطينيا وجرح الآلاف.
وقالت وكالة "الأناضول" التركية إن الخارجية التركية أبلغت السفير الإسرائيلي أن عودته إلى بلاده لفترة قصيرة سيكون مناسبا.
ودعت تركيا، أمس الاثنين، إلى اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وأعلنت استدعاء سفيريها في واشنطن وتل أبيب على خلفية أحداث غزة، التي أدت إلى مقتل 60 فلسطينيا وإصابة الآلاف.
واندلعت اشتباكات، أمس الاثنين، بين الفلسطينيين المشاركين في "مسيرة العودة الكبرى" وبين القوات الإسرائيلية، التي استخدمت الرصاص الحي ضدهم.
ونقلت الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها من تل أبيب إلى القدس، أمس الاثنين، بحضور ممثلي 32 دولة، ووفد أمريكي يضم إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، إضافة إلى نائب وزير الخارجية وأكثر من 250 شخصية.
استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الإسرائيلي في أنقرة، اليوم الثلاثاء وطلبت منه مغادرة البلاد لفترة قصيرة، على خلفية أحداث غزة، التي اندلعت منذ، أمس الاثنين، وأدت إلى مقتل 60 فلسطينيا وجرح الآلاف.
وقالت وكالة "الأناضول" التركية إن الخارجية التركية أبلغت السفير الإسرائيلي أن عودته إلى بلاده لفترة قصيرة سيكون مناسبا.
ودعت تركيا، أمس الاثنين، إلى اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وأعلنت استدعاء سفيريها في واشنطن وتل أبيب على خلفية أحداث غزة، التي أدت إلى مقتل 60 فلسطينيا وإصابة الآلاف.
واندلعت اشتباكات، أمس الاثنين، بين الفلسطينيين المشاركين في "مسيرة العودة الكبرى" وبين القوات الإسرائيلية، التي استخدمت الرصاص الحي ضدهم.
ونقلت الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها من تل أبيب إلى القدس، أمس الاثنين، بحضور ممثلي 32 دولة، ووفد أمريكي يضم إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، إضافة إلى نائب وزير الخارجية وأكثر من 250 شخصية.
-
15:38توقيت اتصالات تونس خلال شهر رمضان
15 ماي 2018
-
-
15:05سبيطلة: شاب يقتل طفلا طعنا بسكين
15 ماي 2018
-
14:45تركيا تطلب من السفير الإسرائيلي في أنقرة مغادرة البلاد
15 ماي 2018
-
14:42الرمادة: حجز سيارة رباعية الدفع محملة بمواد مهربة
15 ماي 2018
-
14:23أنقرة تطلب من السفير الإسرائيلي مغادرة الأراضي التركية
15 ماي 2018
-
14:20في ولاية بنزرت: منع 22 سلفيا متشددا من امامة المصلين في شهر رمضان
15 ماي 2018
-
14:03محاولة الاعتداء بالعنف على المدير العام لشركة البيئة والغراسة بالرديف
15 ماي 2018
-
13:57شخص حاول الاعتداء على دوريّة أمني بالعاصمة: التفاصيل
15 ماي 2018
-
13:49سوسة: فتح تحقيق في شكاية من نقابة الحرس الوطني ضد نقابة الأمن الجمهوري
15 ماي 2018
-
13:39صورة القهر في غزة.. حين يفاجأ طبيب بجثمان أخيه
15 ماي 2018
-
13:09الاستئناف العسكرية تقضي بسجن الرئيس الاسبق بن علي مدى الحياة
15 ماي 2018
-
-
12:36مقتل 4 سعوديين إثر سقوط طائرة في محمية شمالي المملكة
15 ماي 2018
-
12:19محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع الحرية بالعاصمة
15 ماي 2018
-
12:01بسبب مصنع الآجر بالقلعة الصغرى: نشطاء أمام القضاء
15 ماي 2018
-
11:57الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان
15 ماي 2018
-
11:30إسبانيا تؤكد أنها لن تنقل سفارتها إلى القدس
15 ماي 2018
-
11:05سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد
15 ماي 2018
-
10:562.5% نسبة النمو في تونس خلال الثلاثي الأول من 2018
15 ماي 2018