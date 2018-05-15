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يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
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تركيا تطلب من السفير الإسرائيلي في أنقرة مغادرة البلاد
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الأولى
تركيا تطلب من السفير الإسرائيلي في أنقرة مغادرة البلاد
15 ماي 2018 | 14:45

استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الإسرائيلي في أنقرة، اليوم الثلاثاء وطلبت منه مغادرة البلاد لفترة قصيرة، على خلفية أحداث غزة، التي اندلعت منذ، أمس الاثنين، وأدت إلى مقتل 60 فلسطينيا وجرح الآلاف.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية إن الخارجية التركية أبلغت السفير الإسرائيلي أن عودته إلى بلاده لفترة قصيرة سيكون مناسبا.

ودعت تركيا، أمس الاثنين، إلى اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وأعلنت استدعاء سفيريها في واشنطن وتل أبيب على خلفية أحداث غزة، التي أدت إلى مقتل 60 فلسطينيا وإصابة الآلاف.

واندلعت اشتباكات، أمس الاثنين، بين الفلسطينيين المشاركين في "مسيرة العودة الكبرى" وبين القوات الإسرائيلية، التي استخدمت الرصاص الحي ضدهم.

ونقلت الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها من تل أبيب إلى القدس، أمس الاثنين، بحضور ممثلي 32 دولة، ووفد أمريكي يضم إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، إضافة إلى نائب وزير الخارجية وأكثر من 250 شخصية.

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تركيا تطلب من السفير الإسرائيلي في أنقرة مغادرة البلاد
15 ماي 2018 السّاعة 14:45
استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الإسرائيلي في أنقرة، اليوم الثلاثاء وطلبت منه مغادرة البلاد لفترة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
تركيا تطلب من السفير الإسرائيلي في أنقرة مغادرة البلاد
15 ماي 2018 | 14:45

استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الإسرائيلي في أنقرة، اليوم الثلاثاء وطلبت منه مغادرة البلاد لفترة قصيرة، على خلفية أحداث غزة، التي اندلعت منذ، أمس الاثنين، وأدت إلى مقتل 60 فلسطينيا وجرح الآلاف.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية إن الخارجية التركية أبلغت السفير الإسرائيلي أن عودته إلى بلاده لفترة قصيرة سيكون مناسبا.

ودعت تركيا، أمس الاثنين، إلى اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وأعلنت استدعاء سفيريها في واشنطن وتل أبيب على خلفية أحداث غزة، التي أدت إلى مقتل 60 فلسطينيا وإصابة الآلاف.

واندلعت اشتباكات، أمس الاثنين، بين الفلسطينيين المشاركين في "مسيرة العودة الكبرى" وبين القوات الإسرائيلية، التي استخدمت الرصاص الحي ضدهم.

ونقلت الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها من تل أبيب إلى القدس، أمس الاثنين، بحضور ممثلي 32 دولة، ووفد أمريكي يضم إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، إضافة إلى نائب وزير الخارجية وأكثر من 250 شخصية.

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رؤساء الجامعات يكلفون لجنة بتقديم مواضيع الامتحانات عوضا عن الأساتذة الجامعيين المضربين
15 ماي 2018 السّاعة 15:24
كشف رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي نور الدين السالمي، اليوم الثلاثاء في تصريح ل"وات"، أن رؤساء...
المزيد >>
سبيطلة: شاب يقتل طفلا طعنا بسكين
15 ماي 2018 السّاعة 15:05
الشروق اون لاين – منى البوعزيزي: اقدم شاب عاطل عن العمل عمره 18 عاما بمدينة سبيطلة من ولاية القصرين صباح...
المزيد >>
تركيا تطلب من السفير الإسرائيلي في أنقرة مغادرة البلاد
15 ماي 2018 السّاعة 14:45
استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الإسرائيلي في أنقرة، اليوم الثلاثاء وطلبت منه مغادرة البلاد لفترة...
المزيد >>
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النوري الصل
حول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...
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