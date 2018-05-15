الرمادة: حجز سيارة رباعية الدفع محملة بمواد مهربة

تطاوين- الشروق اون لاين- يثرب مشيري: نجحت، فجر اليوم الثلاثاء، فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بالصمار من ولاية تطاوين بعد نصب كمين محكم في أحباط عملية تهريب وايقاف سيارة رباعية الدفع محملة بكميات هامة من "المعسل" الفاخر والسجائر المهربة من القطر الليبي وذلك بمنطقة الجواشة التابعة لمعتمدية الرمادة، وفق ما اكده مصدر ديواني لـ"الشروق اون لاين".

وحسب ذات المصدر، فقد قدرت قيمة المحجوز بحوالي 170 الف دينار، موضحا ان ملكية السيارة تعود الى مهربين اصيلي معتمدية بن قردان من ولاية مدنين.