الرمادة: حجز سيارة رباعية الدفع محملة بمواد مهربة

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تطاوين- الشروق اون لاين- يثرب مشيري: نجحت، فجر اليوم الثلاثاء، فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بالصمار من ولاية تطاوين بعد نصب كمين محكم في أحباط عملية تهريب وايقاف سيارة رباعية الدفع محملة بكميات هامة من "المعسل" الفاخر والسجائر المهربة من القطر الليبي وذلك بمنطقة الجواشة التابعة لمعتمدية الرمادة، وفق ما اكده مصدر ديواني لـ"الشروق اون لاين".
وحسب ذات المصدر، فقد قدرت قيمة المحجوز بحوالي 170 الف دينار، موضحا ان ملكية السيارة تعود الى مهربين اصيلي معتمدية بن قردان من ولاية مدنين.
تطاوين- الشروق اون لاين- يثرب مشيري: نجحت، فجر اليوم الثلاثاء، فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بالصمار من ولاية تطاوين بعد نصب كمين محكم في أحباط عملية تهريب وايقاف سيارة رباعية الدفع محملة بكميات هامة من "المعسل" الفاخر والسجائر المهربة من القطر الليبي وذلك بمنطقة الجواشة التابعة لمعتمدية الرمادة، وفق ما اكده مصدر ديواني لـ"الشروق اون لاين".
وحسب ذات المصدر، فقد قدرت قيمة المحجوز بحوالي 170 الف دينار، موضحا ان ملكية السيارة تعود الى مهربين اصيلي معتمدية بن قردان من ولاية مدنين.
-
15:38توقيت اتصالات تونس خلال شهر رمضان
15 ماي 2018
-
-
15:05سبيطلة: شاب يقتل طفلا طعنا بسكين
15 ماي 2018
-
14:45تركيا تطلب من السفير الإسرائيلي في أنقرة مغادرة البلاد
15 ماي 2018
-
14:42الرمادة: حجز سيارة رباعية الدفع محملة بمواد مهربة
15 ماي 2018
-
14:23أنقرة تطلب من السفير الإسرائيلي مغادرة الأراضي التركية
15 ماي 2018
-
14:20في ولاية بنزرت: منع 22 سلفيا متشددا من امامة المصلين في شهر رمضان
15 ماي 2018
-
14:03محاولة الاعتداء بالعنف على المدير العام لشركة البيئة والغراسة بالرديف
15 ماي 2018
-
13:57شخص حاول الاعتداء على دوريّة أمني بالعاصمة: التفاصيل
15 ماي 2018
-
13:49سوسة: فتح تحقيق في شكاية من نقابة الحرس الوطني ضد نقابة الأمن الجمهوري
15 ماي 2018
-
13:39صورة القهر في غزة.. حين يفاجأ طبيب بجثمان أخيه
15 ماي 2018
-
13:09الاستئناف العسكرية تقضي بسجن الرئيس الاسبق بن علي مدى الحياة
15 ماي 2018
-
-
12:36مقتل 4 سعوديين إثر سقوط طائرة في محمية شمالي المملكة
15 ماي 2018
-
12:19محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع الحرية بالعاصمة
15 ماي 2018
-
12:01بسبب مصنع الآجر بالقلعة الصغرى: نشطاء أمام القضاء
15 ماي 2018
-
11:57الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان
15 ماي 2018
-
11:30إسبانيا تؤكد أنها لن تنقل سفارتها إلى القدس
15 ماي 2018
-
11:05سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد
15 ماي 2018
-
10:562.5% نسبة النمو في تونس خلال الثلاثي الأول من 2018
15 ماي 2018