في ولاية بنزرت: منع 22 سلفيا متشددا من امامة المصلين في شهر رمضان
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15:38توقيت اتصالات تونس خلال شهر رمضان
15 ماي 2018
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15:05سبيطلة: شاب يقتل طفلا طعنا بسكين
15 ماي 2018
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14:45تركيا تطلب من السفير الإسرائيلي في أنقرة مغادرة البلاد
15 ماي 2018
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14:42الرمادة: حجز سيارة رباعية الدفع محملة بمواد مهربة
15 ماي 2018
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14:23أنقرة تطلب من السفير الإسرائيلي مغادرة الأراضي التركية
15 ماي 2018
-
14:20في ولاية بنزرت: منع 22 سلفيا متشددا من امامة المصلين في شهر رمضان
15 ماي 2018
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14:03محاولة الاعتداء بالعنف على المدير العام لشركة البيئة والغراسة بالرديف
15 ماي 2018
-
13:57شخص حاول الاعتداء على دوريّة أمني بالعاصمة: التفاصيل
15 ماي 2018
-
13:49سوسة: فتح تحقيق في شكاية من نقابة الحرس الوطني ضد نقابة الأمن الجمهوري
15 ماي 2018
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13:39صورة القهر في غزة.. حين يفاجأ طبيب بجثمان أخيه
15 ماي 2018
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13:09الاستئناف العسكرية تقضي بسجن الرئيس الاسبق بن علي مدى الحياة
15 ماي 2018
-
-
12:36مقتل 4 سعوديين إثر سقوط طائرة في محمية شمالي المملكة
15 ماي 2018
-
12:19محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع الحرية بالعاصمة
15 ماي 2018
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12:01بسبب مصنع الآجر بالقلعة الصغرى: نشطاء أمام القضاء
15 ماي 2018
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11:57الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان
15 ماي 2018
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11:30إسبانيا تؤكد أنها لن تنقل سفارتها إلى القدس
15 ماي 2018
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11:05سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد
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10:562.5% نسبة النمو في تونس خلال الثلاثي الأول من 2018
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النوري الصلحول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...المزيد >>
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في ولاية بنزرت: منع 22 سلفيا متشددا من امامة المصلين في شهر رمضان
تونس- الشروق أون لاين- منى البوعزيزي: علمت "الشروق اون لاين " ان والي بنزرت محمد قويدر قام بمنع 22 عنصرا سلفيا متشددا من امامة المصلين في شهر رمضان في عدد من معتمديات الولاية.
توقيت اتصالات تونس خلال شهر رمضان
15 ماي 2018 السّاعة 15:38
تعلم اتصالات تونس حرفاءها الكرام وكافة شركائها، أنّ التوقيت الإداري المعتمد خلال شهر رمضان المعظم سيكون...المزيد >>
رؤساء الجامعات يكلفون لجنة بتقديم مواضيع الامتحانات عوضا عن الأساتذة الجامعيين المضربين
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15 ماي 2018 السّاعة 14:45
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في ولاية بنزرت: منع 22 سلفيا متشددا من امامة المصلين في شهر رمضان
تونس- الشروق أون لاين- منى البوعزيزي: علمت "الشروق اون لاين " ان والي بنزرت محمد قويدر قام بمنع 22 عنصرا سلفيا متشددا من امامة المصلين في شهر رمضان في عدد من معتمديات الولاية.
توقيت اتصالات تونس خلال شهر رمضان
15 ماي 2018 السّاعة 15:38
تعلم اتصالات تونس حرفاءها الكرام وكافة شركائها، أنّ التوقيت الإداري المعتمد خلال شهر رمضان المعظم سيكون...المزيد >>
رؤساء الجامعات يكلفون لجنة بتقديم مواضيع الامتحانات عوضا عن الأساتذة الجامعيين المضربين
15 ماي 2018 السّاعة 15:24
كشف رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي نور الدين السالمي، اليوم الثلاثاء في تصريح ل"وات"، أن رؤساء...المزيد >>
سبيطلة: شاب يقتل طفلا طعنا بسكين
15 ماي 2018 السّاعة 15:05
الشروق اون لاين – منى البوعزيزي: اقدم شاب عاطل عن العمل عمره 18 عاما بمدينة سبيطلة من ولاية القصرين صباح...المزيد >>
تركيا تطلب من السفير الإسرائيلي في أنقرة مغادرة البلاد
15 ماي 2018 السّاعة 14:45
استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الإسرائيلي في أنقرة، اليوم الثلاثاء وطلبت منه مغادرة البلاد لفترة...المزيد >>
-
15:38توقيت اتصالات تونس خلال شهر رمضان
15 ماي 2018
-
-
15:05سبيطلة: شاب يقتل طفلا طعنا بسكين
15 ماي 2018
-
14:45تركيا تطلب من السفير الإسرائيلي في أنقرة مغادرة البلاد
15 ماي 2018
-
14:42الرمادة: حجز سيارة رباعية الدفع محملة بمواد مهربة
15 ماي 2018
-
14:23أنقرة تطلب من السفير الإسرائيلي مغادرة الأراضي التركية
15 ماي 2018
-
14:20في ولاية بنزرت: منع 22 سلفيا متشددا من امامة المصلين في شهر رمضان
15 ماي 2018
-
14:03محاولة الاعتداء بالعنف على المدير العام لشركة البيئة والغراسة بالرديف
15 ماي 2018
-
13:57شخص حاول الاعتداء على دوريّة أمني بالعاصمة: التفاصيل
15 ماي 2018
-
13:49سوسة: فتح تحقيق في شكاية من نقابة الحرس الوطني ضد نقابة الأمن الجمهوري
15 ماي 2018
-
13:39صورة القهر في غزة.. حين يفاجأ طبيب بجثمان أخيه
15 ماي 2018
-
13:09الاستئناف العسكرية تقضي بسجن الرئيس الاسبق بن علي مدى الحياة
15 ماي 2018
-
-
12:36مقتل 4 سعوديين إثر سقوط طائرة في محمية شمالي المملكة
15 ماي 2018
-
12:19محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع الحرية بالعاصمة
15 ماي 2018
-
12:01بسبب مصنع الآجر بالقلعة الصغرى: نشطاء أمام القضاء
15 ماي 2018
-
11:57الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان
15 ماي 2018
-
11:30إسبانيا تؤكد أنها لن تنقل سفارتها إلى القدس
15 ماي 2018
-
11:05سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد
15 ماي 2018
-
10:562.5% نسبة النمو في تونس خلال الثلاثي الأول من 2018
15 ماي 2018
النوري الصلحول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...المزيد >>
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