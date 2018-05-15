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يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
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محاولة الاعتداء بالعنف على المدير العام لشركة البيئة والغراسة بالرديف
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الأولى
محاولة الاعتداء بالعنف على المدير العام لشركة البيئة والغراسة بالرديف
15 ماي 2018 | 14:03

قفصة-الشروق اون لاين-عادل عكرمي:  قال المدير العام لشركة البيئة والغراسة بالرديف في تصريح لـ"الشروق أون لاين" أنه وقبيل الاجتماع الذي كان من المؤمل عقده في موفى الاسبوع المنقضي بمقر وزارة الطاقة والمناجم بخصوص موضوع شركات البيئة والغراسة تعرض الى محاولة اعتداء بالعنف من  قبل المنسق العام للشركات الفرعية بشركة فسفاط قفصة وذلك على اثر مشادة كلامية بين الطرفين ليضيف انه وبقدوم المساء تعكرت حالته الصحية مما استوجب نقله الى احد المستشفيات لمعاينة حالته  باعتباره ضحية عنف مؤكدا انه كلف محاميا لتقديم قضية عدلية في الغرض, كما تقدم بشكوى ادارية ايضا الى الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة ونقابات اطارات الشركة بكل من المتلوي وقفصة وذلك بالتوازي مع التظلم لنقابة الاطارات بشركة البيئة بالرديف. وتجدر الاشارة الى اننا حاولنا الاتصال هاتفيا بالمنسق العام للشركات الفرعية بشركة فسفاط قفصة على مدى يومين لكن لم يتسنى لنا ذلك.

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الأولى
محاولة الاعتداء بالعنف على المدير العام لشركة البيئة والغراسة بالرديف
15 ماي 2018 | 14:03

قفصة-الشروق اون لاين-عادل عكرمي:  قال المدير العام لشركة البيئة والغراسة بالرديف في تصريح لـ"الشروق أون لاين" أنه وقبيل الاجتماع الذي كان من المؤمل عقده في موفى الاسبوع المنقضي بمقر وزارة الطاقة والمناجم بخصوص موضوع شركات البيئة والغراسة تعرض الى محاولة اعتداء بالعنف من  قبل المنسق العام للشركات الفرعية بشركة فسفاط قفصة وذلك على اثر مشادة كلامية بين الطرفين ليضيف انه وبقدوم المساء تعكرت حالته الصحية مما استوجب نقله الى احد المستشفيات لمعاينة حالته  باعتباره ضحية عنف مؤكدا انه كلف محاميا لتقديم قضية عدلية في الغرض, كما تقدم بشكوى ادارية ايضا الى الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة ونقابات اطارات الشركة بكل من المتلوي وقفصة وذلك بالتوازي مع التظلم لنقابة الاطارات بشركة البيئة بالرديف. وتجدر الاشارة الى اننا حاولنا الاتصال هاتفيا بالمنسق العام للشركات الفرعية بشركة فسفاط قفصة على مدى يومين لكن لم يتسنى لنا ذلك.

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المزيد >>
سبيطلة: شاب يقتل طفلا طعنا بسكين
15 ماي 2018 السّاعة 15:05
الشروق اون لاين – منى البوعزيزي: اقدم شاب عاطل عن العمل عمره 18 عاما بمدينة سبيطلة من ولاية القصرين صباح...
المزيد >>
تركيا تطلب من السفير الإسرائيلي في أنقرة مغادرة البلاد
15 ماي 2018 السّاعة 14:45
استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الإسرائيلي في أنقرة، اليوم الثلاثاء وطلبت منه مغادرة البلاد لفترة...
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النوري الصل
حول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...
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