محاولة الاعتداء بالعنف على المدير العام لشركة البيئة والغراسة بالرديف

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قفصة-الشروق اون لاين-عادل عكرمي: قال المدير العام لشركة البيئة والغراسة بالرديف في تصريح لـ"الشروق أون لاين" أنه وقبيل الاجتماع الذي كان من المؤمل عقده في موفى الاسبوع المنقضي بمقر وزارة الطاقة والمناجم بخصوص موضوع شركات البيئة والغراسة تعرض الى محاولة اعتداء بالعنف من قبل المنسق العام للشركات الفرعية بشركة فسفاط قفصة وذلك على اثر مشادة كلامية بين الطرفين ليضيف انه وبقدوم المساء تعكرت حالته الصحية مما استوجب نقله الى احد المستشفيات لمعاينة حالته باعتباره ضحية عنف مؤكدا انه كلف محاميا لتقديم قضية عدلية في الغرض, كما تقدم بشكوى ادارية ايضا الى الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة ونقابات اطارات الشركة بكل من المتلوي وقفصة وذلك بالتوازي مع التظلم لنقابة الاطارات بشركة البيئة بالرديف. وتجدر الاشارة الى اننا حاولنا الاتصال هاتفيا بالمنسق العام للشركات الفرعية بشركة فسفاط قفصة على مدى يومين لكن لم يتسنى لنا ذلك.
قفصة-الشروق اون لاين-عادل عكرمي: قال المدير العام لشركة البيئة والغراسة بالرديف في تصريح لـ"الشروق أون لاين" أنه وقبيل الاجتماع الذي كان من المؤمل عقده في موفى الاسبوع المنقضي بمقر وزارة الطاقة والمناجم بخصوص موضوع شركات البيئة والغراسة تعرض الى محاولة اعتداء بالعنف من قبل المنسق العام للشركات الفرعية بشركة فسفاط قفصة وذلك على اثر مشادة كلامية بين الطرفين ليضيف انه وبقدوم المساء تعكرت حالته الصحية مما استوجب نقله الى احد المستشفيات لمعاينة حالته باعتباره ضحية عنف مؤكدا انه كلف محاميا لتقديم قضية عدلية في الغرض, كما تقدم بشكوى ادارية ايضا الى الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة ونقابات اطارات الشركة بكل من المتلوي وقفصة وذلك بالتوازي مع التظلم لنقابة الاطارات بشركة البيئة بالرديف. وتجدر الاشارة الى اننا حاولنا الاتصال هاتفيا بالمنسق العام للشركات الفرعية بشركة فسفاط قفصة على مدى يومين لكن لم يتسنى لنا ذلك.
-
15:38توقيت اتصالات تونس خلال شهر رمضان
15 ماي 2018
-
-
15:05سبيطلة: شاب يقتل طفلا طعنا بسكين
15 ماي 2018
-
14:45تركيا تطلب من السفير الإسرائيلي في أنقرة مغادرة البلاد
15 ماي 2018
-
14:42الرمادة: حجز سيارة رباعية الدفع محملة بمواد مهربة
15 ماي 2018
-
14:23أنقرة تطلب من السفير الإسرائيلي مغادرة الأراضي التركية
15 ماي 2018
-
14:20في ولاية بنزرت: منع 22 سلفيا متشددا من امامة المصلين في شهر رمضان
15 ماي 2018
-
14:03محاولة الاعتداء بالعنف على المدير العام لشركة البيئة والغراسة بالرديف
15 ماي 2018
-
13:57شخص حاول الاعتداء على دوريّة أمني بالعاصمة: التفاصيل
15 ماي 2018
-
13:49سوسة: فتح تحقيق في شكاية من نقابة الحرس الوطني ضد نقابة الأمن الجمهوري
15 ماي 2018
-
13:39صورة القهر في غزة.. حين يفاجأ طبيب بجثمان أخيه
15 ماي 2018
-
13:09الاستئناف العسكرية تقضي بسجن الرئيس الاسبق بن علي مدى الحياة
15 ماي 2018
-
-
12:36مقتل 4 سعوديين إثر سقوط طائرة في محمية شمالي المملكة
15 ماي 2018
-
12:19محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع الحرية بالعاصمة
15 ماي 2018
-
12:01بسبب مصنع الآجر بالقلعة الصغرى: نشطاء أمام القضاء
15 ماي 2018
-
11:57الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان
15 ماي 2018
-
11:30إسبانيا تؤكد أنها لن تنقل سفارتها إلى القدس
15 ماي 2018
-
11:05سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد
15 ماي 2018
-
10:562.5% نسبة النمو في تونس خلال الثلاثي الأول من 2018
15 ماي 2018