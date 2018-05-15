محاولة الاعتداء بالعنف على المدير العام لشركة البيئة والغراسة بالرديف

قفصة-الشروق اون لاين-عادل عكرمي: قال المدير العام لشركة البيئة والغراسة بالرديف في تصريح لـ"الشروق أون لاين" أنه وقبيل الاجتماع الذي كان من المؤمل عقده في موفى الاسبوع المنقضي بمقر وزارة الطاقة والمناجم بخصوص موضوع شركات البيئة والغراسة تعرض الى محاولة اعتداء بالعنف من قبل المنسق العام للشركات الفرعية بشركة فسفاط قفصة وذلك على اثر مشادة كلامية بين الطرفين ليضيف انه وبقدوم المساء تعكرت حالته الصحية مما استوجب نقله الى احد المستشفيات لمعاينة حالته باعتباره ضحية عنف مؤكدا انه كلف محاميا لتقديم قضية عدلية في الغرض, كما تقدم بشكوى ادارية ايضا الى الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة ونقابات اطارات الشركة بكل من المتلوي وقفصة وذلك بالتوازي مع التظلم لنقابة الاطارات بشركة البيئة بالرديف. وتجدر الاشارة الى اننا حاولنا الاتصال هاتفيا بالمنسق العام للشركات الفرعية بشركة فسفاط قفصة على مدى يومين لكن لم يتسنى لنا ذلك.