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يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
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شخص حاول الاعتداء على دوريّة أمني بالعاصمة: التفاصيل
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النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
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الأولى
شخص حاول الاعتداء على دوريّة أمني بالعاصمة: التفاصيل
15 ماي 2018 | 13:57

تمكّنت يوم 15 ماي 2018 دوريّة أمنيّة تابعة للإدارة العامّة لوحدات التدخل المكلفة بتأمين وحماية المنشآت بشارع الحرية بالعاصمة من التصدي لشخص تونسي الجنسيّة عمره 45 سنة من سكان أحواز العاصمة حاول الاعتداء على الدوريّة المذكورة بواسطة آلة حادّة "سكين" الا أنّه تمت السيطرة عليه وايقافه دون الحاق أي اضرار بأعوان الدوريّة التّي كان من بينهم ضابط برتبة نقيب.

بعد التنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تمت احالته على الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظّمة والماسّة من سلامة أمن البلاد بالإدارة العامّة للأمن الوطني لمواصلة التّحرّيات معه والوقوف على نواياه وحقيقة انتماءاته.

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الأولى
شخص حاول الاعتداء على دوريّة أمني بالعاصمة: التفاصيل
15 ماي 2018 | 13:57

تمكّنت يوم 15 ماي 2018 دوريّة أمنيّة تابعة للإدارة العامّة لوحدات التدخل المكلفة بتأمين وحماية المنشآت بشارع الحرية بالعاصمة من التصدي لشخص تونسي الجنسيّة عمره 45 سنة من سكان أحواز العاصمة حاول الاعتداء على الدوريّة المذكورة بواسطة آلة حادّة "سكين" الا أنّه تمت السيطرة عليه وايقافه دون الحاق أي اضرار بأعوان الدوريّة التّي كان من بينهم ضابط برتبة نقيب.

بعد التنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تمت احالته على الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظّمة والماسّة من سلامة أمن البلاد بالإدارة العامّة للأمن الوطني لمواصلة التّحرّيات معه والوقوف على نواياه وحقيقة انتماءاته.

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رؤساء الجامعات يكلفون لجنة بتقديم مواضيع الامتحانات عوضا عن الأساتذة الجامعيين المضربين
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كشف رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي نور الدين السالمي، اليوم الثلاثاء في تصريح ل"وات"، أن رؤساء...
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سبيطلة: شاب يقتل طفلا طعنا بسكين
15 ماي 2018 السّاعة 15:05
الشروق اون لاين – منى البوعزيزي: اقدم شاب عاطل عن العمل عمره 18 عاما بمدينة سبيطلة من ولاية القصرين صباح...
المزيد >>
تركيا تطلب من السفير الإسرائيلي في أنقرة مغادرة البلاد
15 ماي 2018 السّاعة 14:45
استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الإسرائيلي في أنقرة، اليوم الثلاثاء وطلبت منه مغادرة البلاد لفترة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
حول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...
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