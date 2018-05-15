شخص حاول الاعتداء على دوريّة أمني بالعاصمة: التفاصيل

تمكّنت يوم 15 ماي 2018 دوريّة أمنيّة تابعة للإدارة العامّة لوحدات التدخل المكلفة بتأمين وحماية المنشآت بشارع الحرية بالعاصمة من التصدي لشخص تونسي الجنسيّة عمره 45 سنة من سكان أحواز العاصمة حاول الاعتداء على الدوريّة المذكورة بواسطة آلة حادّة "سكين" الا أنّه تمت السيطرة عليه وايقافه دون الحاق أي اضرار بأعوان الدوريّة التّي كان من بينهم ضابط برتبة نقيب.

بعد التنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تمت احالته على الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظّمة والماسّة من سلامة أمن البلاد بالإدارة العامّة للأمن الوطني لمواصلة التّحرّيات معه والوقوف على نواياه وحقيقة انتماءاته.