شخص حاول الاعتداء على دوريّة أمني بالعاصمة: التفاصيل

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تمكّنت يوم 15 ماي 2018 دوريّة أمنيّة تابعة للإدارة العامّة لوحدات التدخل المكلفة بتأمين وحماية المنشآت بشارع الحرية بالعاصمة من التصدي لشخص تونسي الجنسيّة عمره 45 سنة من سكان أحواز العاصمة حاول الاعتداء على الدوريّة المذكورة بواسطة آلة حادّة "سكين" الا أنّه تمت السيطرة عليه وايقافه دون الحاق أي اضرار بأعوان الدوريّة التّي كان من بينهم ضابط برتبة نقيب.
بعد التنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تمت احالته على الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظّمة والماسّة من سلامة أمن البلاد بالإدارة العامّة للأمن الوطني لمواصلة التّحرّيات معه والوقوف على نواياه وحقيقة انتماءاته.
تمكّنت يوم 15 ماي 2018 دوريّة أمنيّة تابعة للإدارة العامّة لوحدات التدخل المكلفة بتأمين وحماية المنشآت بشارع الحرية بالعاصمة من التصدي لشخص تونسي الجنسيّة عمره 45 سنة من سكان أحواز العاصمة حاول الاعتداء على الدوريّة المذكورة بواسطة آلة حادّة "سكين" الا أنّه تمت السيطرة عليه وايقافه دون الحاق أي اضرار بأعوان الدوريّة التّي كان من بينهم ضابط برتبة نقيب.
بعد التنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تمت احالته على الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظّمة والماسّة من سلامة أمن البلاد بالإدارة العامّة للأمن الوطني لمواصلة التّحرّيات معه والوقوف على نواياه وحقيقة انتماءاته.
-
15:38توقيت اتصالات تونس خلال شهر رمضان
15 ماي 2018
-
-
15:05سبيطلة: شاب يقتل طفلا طعنا بسكين
15 ماي 2018
-
14:45تركيا تطلب من السفير الإسرائيلي في أنقرة مغادرة البلاد
15 ماي 2018
-
14:42الرمادة: حجز سيارة رباعية الدفع محملة بمواد مهربة
15 ماي 2018
-
14:23أنقرة تطلب من السفير الإسرائيلي مغادرة الأراضي التركية
15 ماي 2018
-
14:20في ولاية بنزرت: منع 22 سلفيا متشددا من امامة المصلين في شهر رمضان
15 ماي 2018
-
14:03محاولة الاعتداء بالعنف على المدير العام لشركة البيئة والغراسة بالرديف
15 ماي 2018
-
13:57شخص حاول الاعتداء على دوريّة أمني بالعاصمة: التفاصيل
15 ماي 2018
-
13:49سوسة: فتح تحقيق في شكاية من نقابة الحرس الوطني ضد نقابة الأمن الجمهوري
15 ماي 2018
-
13:39صورة القهر في غزة.. حين يفاجأ طبيب بجثمان أخيه
15 ماي 2018
-
13:09الاستئناف العسكرية تقضي بسجن الرئيس الاسبق بن علي مدى الحياة
15 ماي 2018
-
-
12:36مقتل 4 سعوديين إثر سقوط طائرة في محمية شمالي المملكة
15 ماي 2018
-
12:19محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع الحرية بالعاصمة
15 ماي 2018
-
12:01بسبب مصنع الآجر بالقلعة الصغرى: نشطاء أمام القضاء
15 ماي 2018
-
11:57الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان
15 ماي 2018
-
11:30إسبانيا تؤكد أنها لن تنقل سفارتها إلى القدس
15 ماي 2018
-
11:05سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد
15 ماي 2018
-
10:562.5% نسبة النمو في تونس خلال الثلاثي الأول من 2018
15 ماي 2018