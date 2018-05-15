سوسة: فتح تحقيق في شكاية من نقابة الحرس الوطني ضد نقابة الأمن الجمهوري

-
15:38توقيت اتصالات تونس خلال شهر رمضان
15 ماي 2018
-
-
15:05سبيطلة: شاب يقتل طفلا طعنا بسكين
15 ماي 2018
-
14:45تركيا تطلب من السفير الإسرائيلي في أنقرة مغادرة البلاد
15 ماي 2018
-
14:42الرمادة: حجز سيارة رباعية الدفع محملة بمواد مهربة
15 ماي 2018
-
14:23أنقرة تطلب من السفير الإسرائيلي مغادرة الأراضي التركية
15 ماي 2018
-
14:20في ولاية بنزرت: منع 22 سلفيا متشددا من امامة المصلين في شهر رمضان
15 ماي 2018
-
14:03محاولة الاعتداء بالعنف على المدير العام لشركة البيئة والغراسة بالرديف
15 ماي 2018
-
13:57شخص حاول الاعتداء على دوريّة أمني بالعاصمة: التفاصيل
15 ماي 2018
-
13:49سوسة: فتح تحقيق في شكاية من نقابة الحرس الوطني ضد نقابة الأمن الجمهوري
15 ماي 2018
-
13:39صورة القهر في غزة.. حين يفاجأ طبيب بجثمان أخيه
15 ماي 2018
-
13:09الاستئناف العسكرية تقضي بسجن الرئيس الاسبق بن علي مدى الحياة
15 ماي 2018
-
-
12:36مقتل 4 سعوديين إثر سقوط طائرة في محمية شمالي المملكة
15 ماي 2018
-
12:19محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع الحرية بالعاصمة
15 ماي 2018
-
12:01بسبب مصنع الآجر بالقلعة الصغرى: نشطاء أمام القضاء
15 ماي 2018
-
11:57الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان
15 ماي 2018
-
11:30إسبانيا تؤكد أنها لن تنقل سفارتها إلى القدس
15 ماي 2018
-
11:05سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد
15 ماي 2018
-
10:562.5% نسبة النمو في تونس خلال الثلاثي الأول من 2018
15 ماي 2018
مكتب الساحل -الشروق أون لاين ـ م.علي خليفة: أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة محمد حلمي الميساوي اليوم أنّ النيابة العمومية بسوسة أذنت بفتح بحث تحقيقي على خلفية شكاية تقدمت بها النقابة العامة للحرس الوطني ضد نقابة الأمن الجمهوري بعد نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن محتواه ما يفيد تحوّز نقابة الأمن الجمهوري على معلومات وملفات خطيرة تورط قيادات أمنية.
وقد استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة إلى الأطراف المتدخلة في الموضوع، في انتظار الاستماع الى مجموعة أخرى من الأمنيين، فيما تؤكد نقابة الأمن الجمهوري حيازتها لملفات ووثائق تدين أشخاصا على علاقة بتسفير الشباب إلى بؤر التوتر وكذلك في علاقة بالاغتيالات التي شهدتها تونس سنة 2013 موضحة أنها لا تستهدف النقابة العامة للحرس الوطني بل أشخاصا محددين.
مكتب الساحل -الشروق أون لاين ـ م.علي خليفة: أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة محمد حلمي الميساوي اليوم أنّ النيابة العمومية بسوسة أذنت بفتح بحث تحقيقي على خلفية شكاية تقدمت بها النقابة العامة للحرس الوطني ضد نقابة الأمن الجمهوري بعد نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن محتواه ما يفيد تحوّز نقابة الأمن الجمهوري على معلومات وملفات خطيرة تورط قيادات أمنية.
وقد استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة إلى الأطراف المتدخلة في الموضوع، في انتظار الاستماع الى مجموعة أخرى من الأمنيين، فيما تؤكد نقابة الأمن الجمهوري حيازتها لملفات ووثائق تدين أشخاصا على علاقة بتسفير الشباب إلى بؤر التوتر وكذلك في علاقة بالاغتيالات التي شهدتها تونس سنة 2013 موضحة أنها لا تستهدف النقابة العامة للحرس الوطني بل أشخاصا محددين.
-
15:38توقيت اتصالات تونس خلال شهر رمضان
15 ماي 2018
-
-
15:05سبيطلة: شاب يقتل طفلا طعنا بسكين
15 ماي 2018
-
14:45تركيا تطلب من السفير الإسرائيلي في أنقرة مغادرة البلاد
15 ماي 2018
-
14:42الرمادة: حجز سيارة رباعية الدفع محملة بمواد مهربة
15 ماي 2018
-
14:23أنقرة تطلب من السفير الإسرائيلي مغادرة الأراضي التركية
15 ماي 2018
-
14:20في ولاية بنزرت: منع 22 سلفيا متشددا من امامة المصلين في شهر رمضان
15 ماي 2018
-
14:03محاولة الاعتداء بالعنف على المدير العام لشركة البيئة والغراسة بالرديف
15 ماي 2018
-
13:57شخص حاول الاعتداء على دوريّة أمني بالعاصمة: التفاصيل
15 ماي 2018
-
13:49سوسة: فتح تحقيق في شكاية من نقابة الحرس الوطني ضد نقابة الأمن الجمهوري
15 ماي 2018
-
13:39صورة القهر في غزة.. حين يفاجأ طبيب بجثمان أخيه
15 ماي 2018
-
13:09الاستئناف العسكرية تقضي بسجن الرئيس الاسبق بن علي مدى الحياة
15 ماي 2018
-
-
12:36مقتل 4 سعوديين إثر سقوط طائرة في محمية شمالي المملكة
15 ماي 2018
-
12:19محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع الحرية بالعاصمة
15 ماي 2018
-
12:01بسبب مصنع الآجر بالقلعة الصغرى: نشطاء أمام القضاء
15 ماي 2018
-
11:57الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان
15 ماي 2018
-
11:30إسبانيا تؤكد أنها لن تنقل سفارتها إلى القدس
15 ماي 2018
-
11:05سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد
15 ماي 2018
-
10:562.5% نسبة النمو في تونس خلال الثلاثي الأول من 2018
15 ماي 2018