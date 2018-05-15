سوسة: فتح تحقيق في شكاية من نقابة الحرس الوطني ضد نقابة الأمن الجمهوري

مكتب الساحل -الشروق أون لاين ـ م.علي خليفة: أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة محمد حلمي الميساوي اليوم أنّ النيابة العمومية بسوسة أذنت بفتح بحث تحقيقي على خلفية شكاية تقدمت بها النقابة العامة للحرس الوطني ضد نقابة الأمن الجمهوري بعد نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن محتواه ما يفيد تحوّز نقابة الأمن الجمهوري على معلومات وملفات خطيرة تورط قيادات أمنية.

وقد استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة إلى الأطراف المتدخلة في الموضوع، في انتظار الاستماع الى مجموعة أخرى من الأمنيين، فيما تؤكد نقابة الأمن الجمهوري حيازتها لملفات ووثائق تدين أشخاصا على علاقة بتسفير الشباب إلى بؤر التوتر وكذلك في علاقة بالاغتيالات التي شهدتها تونس سنة 2013 موضحة أنها لا تستهدف النقابة العامة للحرس الوطني بل أشخاصا محددين.