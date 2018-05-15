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يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
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لأول مرة.. إسناد "جائزة جودة الحياة للتربية" للمربية والكاتبة زهرة الظاهري
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الأولى
لأول مرة.. إسناد "جائزة جودة الحياة للتربية" للمربية والكاتبة زهرة الظاهري
15 ماي 2018 | 09:28

بعد احداثها لأول مرة لجائزة جودة الحياة للثقافة واسنادها بتاريخ 25 افريل 2018 للمكتبة العمومية بالمحمدية من ولاية بن عروس بمناسبة الايام الوطنية للمطالعة و المعلومات وتظاهرة تونس مدن الآداب والكتاب، واصلت الجمعية التونسية لجودة الحياة في تنفيذ هذه المبادرة وذلك من خلال اسنادها جائزة جودة الحياة للتربية بعنوان سنة 2018 للمربية والكاتبة زهرة الظاهري المُدرسة بالمدرسة الابتدائية شارع الطيب المهيري بسيدي بوزيد.

و يأتي احداث الجمعية التونسية لجودة الحياة التي يرأسها نوفل اليوسفي لجائزة جودة الحياة في اطار برامجها وانشطتها التوعوية والتحسيسية.

وتزامن هذا التكريم او التتويج مع تنظيم المربية المُتوجة رفقة الاطار التربوي بالمؤسسة لمسابقة عبدالقادر بن الحاج نصر للمطالعة و ذلك يوم السبت 12 ماي 2018 وبحضور المنخرط بالجمعية الأديب عبد القادر بن الحاج الذي انتظم باسمه مؤخرا ملتقى في دورة أولى: ملتقى عبدالقادر بن الحاج نصر للإبداع الادبي والفكري بالمركب الثقافي ببئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد.

الصورة: رئيس الجمعية يسلم الجائزة للمربية والكاتبة زهرة الظاهري

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الأولى
لأول مرة.. إسناد "جائزة جودة الحياة للتربية" للمربية والكاتبة زهرة الظاهري
15 ماي 2018 | 09:28

بعد احداثها لأول مرة لجائزة جودة الحياة للثقافة واسنادها بتاريخ 25 افريل 2018 للمكتبة العمومية بالمحمدية من ولاية بن عروس بمناسبة الايام الوطنية للمطالعة و المعلومات وتظاهرة تونس مدن الآداب والكتاب، واصلت الجمعية التونسية لجودة الحياة في تنفيذ هذه المبادرة وذلك من خلال اسنادها جائزة جودة الحياة للتربية بعنوان سنة 2018 للمربية والكاتبة زهرة الظاهري المُدرسة بالمدرسة الابتدائية شارع الطيب المهيري بسيدي بوزيد.

و يأتي احداث الجمعية التونسية لجودة الحياة التي يرأسها نوفل اليوسفي لجائزة جودة الحياة في اطار برامجها وانشطتها التوعوية والتحسيسية.

وتزامن هذا التكريم او التتويج مع تنظيم المربية المُتوجة رفقة الاطار التربوي بالمؤسسة لمسابقة عبدالقادر بن الحاج نصر للمطالعة و ذلك يوم السبت 12 ماي 2018 وبحضور المنخرط بالجمعية الأديب عبد القادر بن الحاج الذي انتظم باسمه مؤخرا ملتقى في دورة أولى: ملتقى عبدالقادر بن الحاج نصر للإبداع الادبي والفكري بالمركب الثقافي ببئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد.

الصورة: رئيس الجمعية يسلم الجائزة للمربية والكاتبة زهرة الظاهري

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