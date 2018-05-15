لأول مرة.. إسناد "جائزة جودة الحياة للتربية" للمربية والكاتبة زهرة الظاهري

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بعد احداثها لأول مرة لجائزة جودة الحياة للثقافة واسنادها بتاريخ 25 افريل 2018 للمكتبة العمومية بالمحمدية من ولاية بن عروس بمناسبة الايام الوطنية للمطالعة و المعلومات وتظاهرة تونس مدن الآداب والكتاب، واصلت الجمعية التونسية لجودة الحياة في تنفيذ هذه المبادرة وذلك من خلال اسنادها جائزة جودة الحياة للتربية بعنوان سنة 2018 للمربية والكاتبة زهرة الظاهري المُدرسة بالمدرسة الابتدائية شارع الطيب المهيري بسيدي بوزيد.
و يأتي احداث الجمعية التونسية لجودة الحياة التي يرأسها نوفل اليوسفي لجائزة جودة الحياة في اطار برامجها وانشطتها التوعوية والتحسيسية.
وتزامن هذا التكريم او التتويج مع تنظيم المربية المُتوجة رفقة الاطار التربوي بالمؤسسة لمسابقة عبدالقادر بن الحاج نصر للمطالعة و ذلك يوم السبت 12 ماي 2018 وبحضور المنخرط بالجمعية الأديب عبد القادر بن الحاج الذي انتظم باسمه مؤخرا ملتقى في دورة أولى: ملتقى عبدالقادر بن الحاج نصر للإبداع الادبي والفكري بالمركب الثقافي ببئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد.
الصورة: رئيس الجمعية يسلم الجائزة للمربية والكاتبة زهرة الظاهري
بعد احداثها لأول مرة لجائزة جودة الحياة للثقافة واسنادها بتاريخ 25 افريل 2018 للمكتبة العمومية بالمحمدية من ولاية بن عروس بمناسبة الايام الوطنية للمطالعة و المعلومات وتظاهرة تونس مدن الآداب والكتاب، واصلت الجمعية التونسية لجودة الحياة في تنفيذ هذه المبادرة وذلك من خلال اسنادها جائزة جودة الحياة للتربية بعنوان سنة 2018 للمربية والكاتبة زهرة الظاهري المُدرسة بالمدرسة الابتدائية شارع الطيب المهيري بسيدي بوزيد.
و يأتي احداث الجمعية التونسية لجودة الحياة التي يرأسها نوفل اليوسفي لجائزة جودة الحياة في اطار برامجها وانشطتها التوعوية والتحسيسية.
وتزامن هذا التكريم او التتويج مع تنظيم المربية المُتوجة رفقة الاطار التربوي بالمؤسسة لمسابقة عبدالقادر بن الحاج نصر للمطالعة و ذلك يوم السبت 12 ماي 2018 وبحضور المنخرط بالجمعية الأديب عبد القادر بن الحاج الذي انتظم باسمه مؤخرا ملتقى في دورة أولى: ملتقى عبدالقادر بن الحاج نصر للإبداع الادبي والفكري بالمركب الثقافي ببئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد.
الصورة: رئيس الجمعية يسلم الجائزة للمربية والكاتبة زهرة الظاهري
-
15:38توقيت اتصالات تونس خلال شهر رمضان
15 ماي 2018
-
-
15:05سبيطلة: شاب يقتل طفلا طعنا بسكين
15 ماي 2018
-
14:45تركيا تطلب من السفير الإسرائيلي في أنقرة مغادرة البلاد
15 ماي 2018
-
14:42الرمادة: حجز سيارة رباعية الدفع محملة بمواد مهربة
15 ماي 2018
-
14:23أنقرة تطلب من السفير الإسرائيلي مغادرة الأراضي التركية
15 ماي 2018
-
14:20في ولاية بنزرت: منع 22 سلفيا متشددا من امامة المصلين في شهر رمضان
15 ماي 2018
-
14:03محاولة الاعتداء بالعنف على المدير العام لشركة البيئة والغراسة بالرديف
15 ماي 2018
-
13:57شخص حاول الاعتداء على دوريّة أمني بالعاصمة: التفاصيل
15 ماي 2018
-
13:49سوسة: فتح تحقيق في شكاية من نقابة الحرس الوطني ضد نقابة الأمن الجمهوري
15 ماي 2018
-
13:39صورة القهر في غزة.. حين يفاجأ طبيب بجثمان أخيه
15 ماي 2018
-
13:09الاستئناف العسكرية تقضي بسجن الرئيس الاسبق بن علي مدى الحياة
15 ماي 2018
-
-
12:36مقتل 4 سعوديين إثر سقوط طائرة في محمية شمالي المملكة
15 ماي 2018
-
12:19محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع الحرية بالعاصمة
15 ماي 2018
-
12:01بسبب مصنع الآجر بالقلعة الصغرى: نشطاء أمام القضاء
15 ماي 2018
-
11:57الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان
15 ماي 2018
-
11:30إسبانيا تؤكد أنها لن تنقل سفارتها إلى القدس
15 ماي 2018
-
11:05سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد
15 ماي 2018
-
10:562.5% نسبة النمو في تونس خلال الثلاثي الأول من 2018
15 ماي 2018