صورة القهر في غزة.. حين يفاجأ طبيب بجثمان أخيه

عاشت غزة، الاثنين، "مجزرة رهيبة"، حيث استشهد 58 فلسطينياً، بحسب آخر الإحصاءات الثلاثاء. إلا أن صور المواجهات التي تدفقت من القطاع المحاصر من قبل إسرائيل ومن مختلف الأراضي الفلسطينية، وذلك بالتزامن مع افتتاح السفارة الأميركية في القدس، أظهرت كم القهر الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

ولعل صورة لطبيب انتشرت على مواقع التواصل، لخصت بمأساتها هذا الوجع الفلسطيني. فقد تداول ناشطون على مواقع التواصل، صورة لطبيب في أحد المستشفيات في غزة، يفاجأ في غرفة الجراحة، بجثة أخيه.

وفي التفاصيل، تفاجأ الطبيب معتصم النونو خلال عمله في المستشفى على إسعاف الجرحى، بشقيقه معتز النونو الذي أصيب عند الشريط الحدودي في غزة، إلا أنه توفي بعد ساعات قليلة من نقله للمستشفى.

يذكر أن مقتل ما لا يقل عن 55 متظاهراً فلسطينياً برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع غزة الاثنين وإصابة أكثر من 2000، أثار استياء دولياً وعربياً ودعوات إلى ضبط النفس.