صورة القهر في غزة.. حين يفاجأ طبيب بجثمان أخيه

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عاشت غزة، الاثنين، "مجزرة رهيبة"، حيث استشهد 58 فلسطينياً، بحسب آخر الإحصاءات الثلاثاء. إلا أن صور المواجهات التي تدفقت من القطاع المحاصر من قبل إسرائيل ومن مختلف الأراضي الفلسطينية، وذلك بالتزامن مع افتتاح السفارة الأميركية في القدس، أظهرت كم القهر الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
ولعل صورة لطبيب انتشرت على مواقع التواصل، لخصت بمأساتها هذا الوجع الفلسطيني. فقد تداول ناشطون على مواقع التواصل، صورة لطبيب في أحد المستشفيات في غزة، يفاجأ في غرفة الجراحة، بجثة أخيه.
وفي التفاصيل، تفاجأ الطبيب معتصم النونو خلال عمله في المستشفى على إسعاف الجرحى، بشقيقه معتز النونو الذي أصيب عند الشريط الحدودي في غزة، إلا أنه توفي بعد ساعات قليلة من نقله للمستشفى.
يذكر أن مقتل ما لا يقل عن 55 متظاهراً فلسطينياً برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع غزة الاثنين وإصابة أكثر من 2000، أثار استياء دولياً وعربياً ودعوات إلى ضبط النفس.
عاشت غزة، الاثنين، "مجزرة رهيبة"، حيث استشهد 58 فلسطينياً، بحسب آخر الإحصاءات الثلاثاء. إلا أن صور المواجهات التي تدفقت من القطاع المحاصر من قبل إسرائيل ومن مختلف الأراضي الفلسطينية، وذلك بالتزامن مع افتتاح السفارة الأميركية في القدس، أظهرت كم القهر الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
ولعل صورة لطبيب انتشرت على مواقع التواصل، لخصت بمأساتها هذا الوجع الفلسطيني. فقد تداول ناشطون على مواقع التواصل، صورة لطبيب في أحد المستشفيات في غزة، يفاجأ في غرفة الجراحة، بجثة أخيه.
وفي التفاصيل، تفاجأ الطبيب معتصم النونو خلال عمله في المستشفى على إسعاف الجرحى، بشقيقه معتز النونو الذي أصيب عند الشريط الحدودي في غزة، إلا أنه توفي بعد ساعات قليلة من نقله للمستشفى.
يذكر أن مقتل ما لا يقل عن 55 متظاهراً فلسطينياً برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع غزة الاثنين وإصابة أكثر من 2000، أثار استياء دولياً وعربياً ودعوات إلى ضبط النفس.
-
15:38توقيت اتصالات تونس خلال شهر رمضان
15 ماي 2018
-
-
15:05سبيطلة: شاب يقتل طفلا طعنا بسكين
15 ماي 2018
-
14:45تركيا تطلب من السفير الإسرائيلي في أنقرة مغادرة البلاد
15 ماي 2018
-
14:42الرمادة: حجز سيارة رباعية الدفع محملة بمواد مهربة
15 ماي 2018
-
14:23أنقرة تطلب من السفير الإسرائيلي مغادرة الأراضي التركية
15 ماي 2018
-
14:20في ولاية بنزرت: منع 22 سلفيا متشددا من امامة المصلين في شهر رمضان
15 ماي 2018
-
14:03محاولة الاعتداء بالعنف على المدير العام لشركة البيئة والغراسة بالرديف
15 ماي 2018
-
13:57شخص حاول الاعتداء على دوريّة أمني بالعاصمة: التفاصيل
15 ماي 2018
-
13:49سوسة: فتح تحقيق في شكاية من نقابة الحرس الوطني ضد نقابة الأمن الجمهوري
15 ماي 2018
-
13:39صورة القهر في غزة.. حين يفاجأ طبيب بجثمان أخيه
15 ماي 2018
-
13:09الاستئناف العسكرية تقضي بسجن الرئيس الاسبق بن علي مدى الحياة
15 ماي 2018
-
-
12:36مقتل 4 سعوديين إثر سقوط طائرة في محمية شمالي المملكة
15 ماي 2018
-
12:19محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع الحرية بالعاصمة
15 ماي 2018
-
12:01بسبب مصنع الآجر بالقلعة الصغرى: نشطاء أمام القضاء
15 ماي 2018
-
11:57الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان
15 ماي 2018
-
11:30إسبانيا تؤكد أنها لن تنقل سفارتها إلى القدس
15 ماي 2018
-
11:05سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد
15 ماي 2018
-
10:562.5% نسبة النمو في تونس خلال الثلاثي الأول من 2018
15 ماي 2018