الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
الاستئناف العسكرية تقضي بسجن الرئيس الاسبق بن علي مدى الحياة
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
النوري الصل
حول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو: عنصر من وحدة ''كوموندوس'' يلتقط صورة تذكارية بلقب... بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال... جريدة الشروق ليوم الإثنين 14 ماي 2018 كمال عمران في ذمّة الله العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم خاص- العالم محمد الاوسط العياري للشروق اون لاين: يوم... جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 بالفيديو.. كواليس نهائي كأس تونس
الأولى
الاستئناف العسكرية تقضي بسجن الرئيس الاسبق بن علي مدى الحياة
15 ماي 2018 | 13:09

افادت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري،اليوم الثلاثاء ، ان الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس ،اصدرت صباح اليوم الثلاثاء احكاما متفاوتة خاصة بقضايا شهداء الثورة وجرحاها من ضمنها سجن الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي مدى الحياة، في قضايا جدت وقائعها بعدد من الولايات مرجع نظرها المحاكم الابتدائية العسكرية الدائمة بكل من تونس وصفاقس و الكاف.

واوضحت الوكالة في بلاغ لها ان الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف قضت بنقض الاحكام الابتدائية في هذه القضايا و التي شملت 40 متهما والقضاء من جديد بثبوت ادانة عدد منهم من اجل القتل العمد والمشاركة فيه .

وقضت المحكمة بسجن المتهم ،الرئيس الاسبق بن علي مدى الحياة كما قضت بسجن غيره من المتهمين في تلك القضايا لفترات تتراوح بين عامين اثنين و ثمانية اعوام والحكم بعدم سماع الدعوى في حق بقية المتهمين .

وذكرت الوكالة ايضا ان النيابة العسكرية قد تولت الطعن بالتعقيب في تلك الاحكام.

وات
تقرؤون أيضا
توقيت اتصالات تونس خلال شهر رمضان
15 ماي 2018 السّاعة 15:38
تعلم اتصالات تونس حرفاءها الكرام وكافة شركائها، أنّ التوقيت الإداري المعتمد خلال شهر رمضان المعظم سيكون...
المزيد >>
رؤساء الجامعات يكلفون لجنة بتقديم مواضيع الامتحانات عوضا عن الأساتذة الجامعيين المضربين
15 ماي 2018 السّاعة 15:24
كشف رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي نور الدين السالمي، اليوم الثلاثاء في تصريح ل"وات"، أن رؤساء...
المزيد >>
سبيطلة: شاب يقتل طفلا طعنا بسكين
15 ماي 2018 السّاعة 15:05
الشروق اون لاين – منى البوعزيزي: اقدم شاب عاطل عن العمل عمره 18 عاما بمدينة سبيطلة من ولاية القصرين صباح...
المزيد >>
تركيا تطلب من السفير الإسرائيلي في أنقرة مغادرة البلاد
15 ماي 2018 السّاعة 14:45
استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الإسرائيلي في أنقرة، اليوم الثلاثاء وطلبت منه مغادرة البلاد لفترة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
الاستئناف العسكرية تقضي بسجن الرئيس الاسبق بن علي مدى الحياة
15 ماي 2018 | 13:09

افادت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري،اليوم الثلاثاء ، ان الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس ،اصدرت صباح اليوم الثلاثاء احكاما متفاوتة خاصة بقضايا شهداء الثورة وجرحاها من ضمنها سجن الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي مدى الحياة، في قضايا جدت وقائعها بعدد من الولايات مرجع نظرها المحاكم الابتدائية العسكرية الدائمة بكل من تونس وصفاقس و الكاف.

واوضحت الوكالة في بلاغ لها ان الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف قضت بنقض الاحكام الابتدائية في هذه القضايا و التي شملت 40 متهما والقضاء من جديد بثبوت ادانة عدد منهم من اجل القتل العمد والمشاركة فيه .

وقضت المحكمة بسجن المتهم ،الرئيس الاسبق بن علي مدى الحياة كما قضت بسجن غيره من المتهمين في تلك القضايا لفترات تتراوح بين عامين اثنين و ثمانية اعوام والحكم بعدم سماع الدعوى في حق بقية المتهمين .

وذكرت الوكالة ايضا ان النيابة العسكرية قد تولت الطعن بالتعقيب في تلك الاحكام.

وات
تقرؤون أيضا
توقيت اتصالات تونس خلال شهر رمضان
15 ماي 2018 السّاعة 15:38
تعلم اتصالات تونس حرفاءها الكرام وكافة شركائها، أنّ التوقيت الإداري المعتمد خلال شهر رمضان المعظم سيكون...
المزيد >>
رؤساء الجامعات يكلفون لجنة بتقديم مواضيع الامتحانات عوضا عن الأساتذة الجامعيين المضربين
15 ماي 2018 السّاعة 15:24
كشف رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي نور الدين السالمي، اليوم الثلاثاء في تصريح ل"وات"، أن رؤساء...
المزيد >>
سبيطلة: شاب يقتل طفلا طعنا بسكين
15 ماي 2018 السّاعة 15:05
الشروق اون لاين – منى البوعزيزي: اقدم شاب عاطل عن العمل عمره 18 عاما بمدينة سبيطلة من ولاية القصرين صباح...
المزيد >>
تركيا تطلب من السفير الإسرائيلي في أنقرة مغادرة البلاد
15 ماي 2018 السّاعة 14:45
استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الإسرائيلي في أنقرة، اليوم الثلاثاء وطلبت منه مغادرة البلاد لفترة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
حول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو: عنصر من وحدة ''كوموندوس'' يلتقط صورة تذكارية بلقب... بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال... جريدة الشروق ليوم الإثنين 14 ماي 2018 كمال عمران في ذمّة الله العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم خاص- العالم محمد الاوسط العياري للشروق اون لاين: يوم... جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 بالفيديو.. كواليس نهائي كأس تونس
﻿