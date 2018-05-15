الاستئناف العسكرية تقضي بسجن الرئيس الاسبق بن علي مدى الحياة

افادت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري،اليوم الثلاثاء ، ان الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس ،اصدرت صباح اليوم الثلاثاء احكاما متفاوتة خاصة بقضايا شهداء الثورة وجرحاها من ضمنها سجن الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي مدى الحياة، في قضايا جدت وقائعها بعدد من الولايات مرجع نظرها المحاكم الابتدائية العسكرية الدائمة بكل من تونس وصفاقس و الكاف.

واوضحت الوكالة في بلاغ لها ان الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف قضت بنقض الاحكام الابتدائية في هذه القضايا و التي شملت 40 متهما والقضاء من جديد بثبوت ادانة عدد منهم من اجل القتل العمد والمشاركة فيه .

وقضت المحكمة بسجن المتهم ،الرئيس الاسبق بن علي مدى الحياة كما قضت بسجن غيره من المتهمين في تلك القضايا لفترات تتراوح بين عامين اثنين و ثمانية اعوام والحكم بعدم سماع الدعوى في حق بقية المتهمين .

وذكرت الوكالة ايضا ان النيابة العسكرية قد تولت الطعن بالتعقيب في تلك الاحكام.

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