الاستئناف العسكرية تقضي بسجن الرئيس الاسبق بن علي مدى الحياة

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افادت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري،اليوم الثلاثاء ، ان الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس ،اصدرت صباح اليوم الثلاثاء احكاما متفاوتة خاصة بقضايا شهداء الثورة وجرحاها من ضمنها سجن الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي مدى الحياة، في قضايا جدت وقائعها بعدد من الولايات مرجع نظرها المحاكم الابتدائية العسكرية الدائمة بكل من تونس وصفاقس و الكاف.
واوضحت الوكالة في بلاغ لها ان الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف قضت بنقض الاحكام الابتدائية في هذه القضايا و التي شملت 40 متهما والقضاء من جديد بثبوت ادانة عدد منهم من اجل القتل العمد والمشاركة فيه .
وقضت المحكمة بسجن المتهم ،الرئيس الاسبق بن علي مدى الحياة كما قضت بسجن غيره من المتهمين في تلك القضايا لفترات تتراوح بين عامين اثنين و ثمانية اعوام والحكم بعدم سماع الدعوى في حق بقية المتهمين .
وذكرت الوكالة ايضا ان النيابة العسكرية قد تولت الطعن بالتعقيب في تلك الاحكام.
افادت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري،اليوم الثلاثاء ، ان الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس ،اصدرت صباح اليوم الثلاثاء احكاما متفاوتة خاصة بقضايا شهداء الثورة وجرحاها من ضمنها سجن الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي مدى الحياة، في قضايا جدت وقائعها بعدد من الولايات مرجع نظرها المحاكم الابتدائية العسكرية الدائمة بكل من تونس وصفاقس و الكاف.
واوضحت الوكالة في بلاغ لها ان الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف قضت بنقض الاحكام الابتدائية في هذه القضايا و التي شملت 40 متهما والقضاء من جديد بثبوت ادانة عدد منهم من اجل القتل العمد والمشاركة فيه .
وقضت المحكمة بسجن المتهم ،الرئيس الاسبق بن علي مدى الحياة كما قضت بسجن غيره من المتهمين في تلك القضايا لفترات تتراوح بين عامين اثنين و ثمانية اعوام والحكم بعدم سماع الدعوى في حق بقية المتهمين .
وذكرت الوكالة ايضا ان النيابة العسكرية قد تولت الطعن بالتعقيب في تلك الاحكام.
-
15:38توقيت اتصالات تونس خلال شهر رمضان
15 ماي 2018
-
-
15:05سبيطلة: شاب يقتل طفلا طعنا بسكين
15 ماي 2018
-
14:45تركيا تطلب من السفير الإسرائيلي في أنقرة مغادرة البلاد
15 ماي 2018
-
14:42الرمادة: حجز سيارة رباعية الدفع محملة بمواد مهربة
15 ماي 2018
-
14:23أنقرة تطلب من السفير الإسرائيلي مغادرة الأراضي التركية
15 ماي 2018
-
14:20في ولاية بنزرت: منع 22 سلفيا متشددا من امامة المصلين في شهر رمضان
15 ماي 2018
-
14:03محاولة الاعتداء بالعنف على المدير العام لشركة البيئة والغراسة بالرديف
15 ماي 2018
-
13:57شخص حاول الاعتداء على دوريّة أمني بالعاصمة: التفاصيل
15 ماي 2018
-
13:49سوسة: فتح تحقيق في شكاية من نقابة الحرس الوطني ضد نقابة الأمن الجمهوري
15 ماي 2018
-
13:39صورة القهر في غزة.. حين يفاجأ طبيب بجثمان أخيه
15 ماي 2018
-
13:09الاستئناف العسكرية تقضي بسجن الرئيس الاسبق بن علي مدى الحياة
15 ماي 2018
-
-
12:36مقتل 4 سعوديين إثر سقوط طائرة في محمية شمالي المملكة
15 ماي 2018
-
12:19محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع الحرية بالعاصمة
15 ماي 2018
-
12:01بسبب مصنع الآجر بالقلعة الصغرى: نشطاء أمام القضاء
15 ماي 2018
-
11:57الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان
15 ماي 2018
-
11:30إسبانيا تؤكد أنها لن تنقل سفارتها إلى القدس
15 ماي 2018
-
11:05سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد
15 ماي 2018
-
10:562.5% نسبة النمو في تونس خلال الثلاثي الأول من 2018
15 ماي 2018