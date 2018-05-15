في سابقة اولى في الادارة التونسية: افتتاح إدارة جهوية للملكية العقارية بنابل 2

-
15:38توقيت اتصالات تونس خلال شهر رمضان
15 ماي 2018
-
-
15:05سبيطلة: شاب يقتل طفلا طعنا بسكين
15 ماي 2018
-
14:45تركيا تطلب من السفير الإسرائيلي في أنقرة مغادرة البلاد
15 ماي 2018
-
14:42الرمادة: حجز سيارة رباعية الدفع محملة بمواد مهربة
15 ماي 2018
-
14:23أنقرة تطلب من السفير الإسرائيلي مغادرة الأراضي التركية
15 ماي 2018
-
14:20في ولاية بنزرت: منع 22 سلفيا متشددا من امامة المصلين في شهر رمضان
15 ماي 2018
-
14:03محاولة الاعتداء بالعنف على المدير العام لشركة البيئة والغراسة بالرديف
15 ماي 2018
-
13:57شخص حاول الاعتداء على دوريّة أمني بالعاصمة: التفاصيل
15 ماي 2018
-
13:49سوسة: فتح تحقيق في شكاية من نقابة الحرس الوطني ضد نقابة الأمن الجمهوري
15 ماي 2018
-
13:39صورة القهر في غزة.. حين يفاجأ طبيب بجثمان أخيه
15 ماي 2018
-
13:09الاستئناف العسكرية تقضي بسجن الرئيس الاسبق بن علي مدى الحياة
15 ماي 2018
-
-
12:36مقتل 4 سعوديين إثر سقوط طائرة في محمية شمالي المملكة
15 ماي 2018
-
12:19محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع الحرية بالعاصمة
15 ماي 2018
-
12:01بسبب مصنع الآجر بالقلعة الصغرى: نشطاء أمام القضاء
15 ماي 2018
-
11:57الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان
15 ماي 2018
-
11:30إسبانيا تؤكد أنها لن تنقل سفارتها إلى القدس
15 ماي 2018
-
11:05سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد
15 ماي 2018
-
10:562.5% نسبة النمو في تونس خلال الثلاثي الأول من 2018
15 ماي 2018
تم اليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 تدشين الادارة الجهوية للملكية العقارية نابل 2 بمنزل تميم. واكد مبروك كرشيد وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية دعم المسار التنموي و الاقتصادي و سعي سلطة الإشراف الى تقريب الخدمة من المواطن. و اشار كرشيد الى ان هذه الادارة سيمكن بعث الإدارة الجهوية بمنزل تميم من تقليص الضغط على الإدارة الجهوية بنابل و تحسين ظروف و نوعية العمل حيث وقع تحويل حوالي48000 رسما عقاريا من نابل الى منزل تميم. ليتقلص عدد الرسوم العقارية بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بنابل إلى حوالي 118000 رسما عقاريا. مع الإشارة الى أن هذه الإدارة مجهزة بأحدث المنظومات الإعلامية.
ويذكر إنه بفتح جهوية نابل 2 يصبح العدد الجملي لإدارات الملكية العقارية 21 إدارة جهوية.
و من المنتظربعث إدارة جهوية للملكية العقارية بزغوان و المهدية بهدف استكمال الانتشار الجغرافي لإدارات الملكية العقارية على كامل تراب الجمهورية .
و يشمل مرجع النظر الترابي للإدارة الجهوية للملكية العقارية نابل 2 معتمديات الهوارية و حمام الغزاز و قليبية و منزل تميم و الميدة و تاكلسة و معتمدية قربة باستثناء بلدية تازركة.
تم اليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 تدشين الادارة الجهوية للملكية العقارية نابل 2 بمنزل تميم. واكد مبروك كرشيد وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية دعم المسار التنموي و الاقتصادي و سعي سلطة الإشراف الى تقريب الخدمة من المواطن. و اشار كرشيد الى ان هذه الادارة سيمكن بعث الإدارة الجهوية بمنزل تميم من تقليص الضغط على الإدارة الجهوية بنابل و تحسين ظروف و نوعية العمل حيث وقع تحويل حوالي48000 رسما عقاريا من نابل الى منزل تميم. ليتقلص عدد الرسوم العقارية بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بنابل إلى حوالي 118000 رسما عقاريا. مع الإشارة الى أن هذه الإدارة مجهزة بأحدث المنظومات الإعلامية.
ويذكر إنه بفتح جهوية نابل 2 يصبح العدد الجملي لإدارات الملكية العقارية 21 إدارة جهوية.
و من المنتظربعث إدارة جهوية للملكية العقارية بزغوان و المهدية بهدف استكمال الانتشار الجغرافي لإدارات الملكية العقارية على كامل تراب الجمهورية .
و يشمل مرجع النظر الترابي للإدارة الجهوية للملكية العقارية نابل 2 معتمديات الهوارية و حمام الغزاز و قليبية و منزل تميم و الميدة و تاكلسة و معتمدية قربة باستثناء بلدية تازركة.
-
15:38توقيت اتصالات تونس خلال شهر رمضان
15 ماي 2018
-
-
15:05سبيطلة: شاب يقتل طفلا طعنا بسكين
15 ماي 2018
-
14:45تركيا تطلب من السفير الإسرائيلي في أنقرة مغادرة البلاد
15 ماي 2018
-
14:42الرمادة: حجز سيارة رباعية الدفع محملة بمواد مهربة
15 ماي 2018
-
14:23أنقرة تطلب من السفير الإسرائيلي مغادرة الأراضي التركية
15 ماي 2018
-
14:20في ولاية بنزرت: منع 22 سلفيا متشددا من امامة المصلين في شهر رمضان
15 ماي 2018
-
14:03محاولة الاعتداء بالعنف على المدير العام لشركة البيئة والغراسة بالرديف
15 ماي 2018
-
13:57شخص حاول الاعتداء على دوريّة أمني بالعاصمة: التفاصيل
15 ماي 2018
-
13:49سوسة: فتح تحقيق في شكاية من نقابة الحرس الوطني ضد نقابة الأمن الجمهوري
15 ماي 2018
-
13:39صورة القهر في غزة.. حين يفاجأ طبيب بجثمان أخيه
15 ماي 2018
-
13:09الاستئناف العسكرية تقضي بسجن الرئيس الاسبق بن علي مدى الحياة
15 ماي 2018
-
-
12:36مقتل 4 سعوديين إثر سقوط طائرة في محمية شمالي المملكة
15 ماي 2018
-
12:19محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع الحرية بالعاصمة
15 ماي 2018
-
12:01بسبب مصنع الآجر بالقلعة الصغرى: نشطاء أمام القضاء
15 ماي 2018
-
11:57الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان
15 ماي 2018
-
11:30إسبانيا تؤكد أنها لن تنقل سفارتها إلى القدس
15 ماي 2018
-
11:05سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد
15 ماي 2018
-
10:562.5% نسبة النمو في تونس خلال الثلاثي الأول من 2018
15 ماي 2018