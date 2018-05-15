في سابقة اولى في الادارة التونسية: افتتاح إدارة جهوية للملكية العقارية بنابل 2

تم اليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 تدشين الادارة الجهوية للملكية العقارية نابل 2 بمنزل تميم. واكد مبروك كرشيد وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية دعم المسار التنموي و الاقتصادي و سعي سلطة الإشراف الى تقريب الخدمة من المواطن. و اشار كرشيد الى ان هذه الادارة سيمكن بعث الإدارة الجهوية بمنزل تميم من تقليص الضغط على الإدارة الجهوية بنابل و تحسين ظروف و نوعية العمل حيث وقع تحويل حوالي48000 رسما عقاريا من نابل الى منزل تميم. ليتقلص عدد الرسوم العقارية بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بنابل إلى حوالي 118000 رسما عقاريا. مع الإشارة الى أن هذه الإدارة مجهزة بأحدث المنظومات الإعلامية.

ويذكر إنه بفتح جهوية نابل 2 يصبح العدد الجملي لإدارات الملكية العقارية 21 إدارة جهوية.

و من المنتظربعث إدارة جهوية للملكية العقارية بزغوان و المهدية بهدف استكمال الانتشار الجغرافي لإدارات الملكية العقارية على كامل تراب الجمهورية .

و يشمل مرجع النظر الترابي للإدارة الجهوية للملكية العقارية نابل 2 معتمديات الهوارية و حمام الغزاز و قليبية و منزل تميم و الميدة و تاكلسة و معتمدية قربة باستثناء بلدية تازركة.