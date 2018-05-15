مقتل 4 سعوديين إثر سقوط طائرة في محمية شمالي المملكة

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أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية (حكومية)، الثلاثاء، مقتل 4 من منسوبيها إثر تحطم طائرتهم في محمية الخنفة شمال المملكة. جاء هذا في بيان نعت فيه الهيئة منسوبيها نشرته عبر حسابها في موقع "تويتر".
وقالت الهيئة إنها تنعى "منسوبيها مدير محمية الخنفة سعود بن رجاء الشمري ورئيس الطيارين جديع بن حسين الشملاني ومساعد طيار محمد بن مفلح القثامي ومجزع الشمري من الادارة العامة للمجاهدين".
وبينت أن الاربعة "وافتهم المنيه إثر تحطم طائرة المراقبة الجوية أثناء تأديتهم عملهم في محمية".
ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل حول الحادث وأسبابه.
وتعمل الهيئة على تطوير وتنفيذ خطط للتصدي للأخطار المحدقة بالحياة الفطرية في البر والبحر وإعادة تأهيل الأنواع التي انقرضت من البرية والأنواع المهددة بخطر الانقراض مستهدفة إعادة التوازن البيئي للنظم البيئية الطبيعية.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية (حكومية)، الثلاثاء، مقتل 4 من منسوبيها إثر تحطم طائرتهم في محمية الخنفة شمال المملكة. جاء هذا في بيان نعت فيه الهيئة منسوبيها نشرته عبر حسابها في موقع "تويتر".
وقالت الهيئة إنها تنعى "منسوبيها مدير محمية الخنفة سعود بن رجاء الشمري ورئيس الطيارين جديع بن حسين الشملاني ومساعد طيار محمد بن مفلح القثامي ومجزع الشمري من الادارة العامة للمجاهدين".
وبينت أن الاربعة "وافتهم المنيه إثر تحطم طائرة المراقبة الجوية أثناء تأديتهم عملهم في محمية".
ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل حول الحادث وأسبابه.
وتعمل الهيئة على تطوير وتنفيذ خطط للتصدي للأخطار المحدقة بالحياة الفطرية في البر والبحر وإعادة تأهيل الأنواع التي انقرضت من البرية والأنواع المهددة بخطر الانقراض مستهدفة إعادة التوازن البيئي للنظم البيئية الطبيعية.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
-
12:36مقتل 4 سعوديين إثر سقوط طائرة في محمية شمالي المملكة
15 ماي 2018
-
12:19محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع الحرية بالعاصمة
15 ماي 2018
-
12:01بسبب مصنع الآجر بالقلعة الصغرى: نشطاء أمام القضاء
15 ماي 2018
-
11:57الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان
15 ماي 2018
-
11:30إسبانيا تؤكد أنها لن تنقل سفارتها إلى القدس
15 ماي 2018
-
11:05سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد
15 ماي 2018
-
10:562.5% نسبة النمو في تونس خلال الثلاثي الأول من 2018
15 ماي 2018
-
10:36مفاجآت غوغل للصائمين في شهر رمضان
15 ماي 2018
-
10:30باكالوريا 2018: إجراءات جديدة لمنع محاولة الغش
15 ماي 2018
-
-
09:46زلزال بقوة 3.8 يهز كاليفورنيا
15 ماي 2018
-
-
-
08:39الامارات: إلزام مشاهير "التواصل الاجتماعي" بالترخيص
15 ماي 2018
-
08:18لبنان: إضراب عام في المخيمات الفلسطينية
15 ماي 2018
-
08:00نابل: حجز بضائع مهربة بقيمة 274 الف دينار
15 ماي 2018
-
07:29سيدي بوزيد: جلمة تدخل في إضراب عام
15 ماي 2018
-
07:12العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم
15 ماي 2018
-
06:40قضية مقتل محب الافريقي: 17 أمنيا يواجهون تهمة القتل غير العمد
15 ماي 2018
-
06:31إيقاف السعودي المرداسي أحد حكام مونديال روسيا 2018 مدى الحياة
15 ماي 2018