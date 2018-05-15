مقتل 4 سعوديين إثر سقوط طائرة في محمية شمالي المملكة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية (حكومية)، الثلاثاء، مقتل 4 من منسوبيها إثر تحطم طائرتهم في محمية الخنفة شمال المملكة. جاء هذا في بيان نعت فيه الهيئة منسوبيها نشرته عبر حسابها في موقع "تويتر".

وقالت الهيئة إنها تنعى "منسوبيها مدير محمية الخنفة سعود بن رجاء الشمري ورئيس الطيارين جديع بن حسين الشملاني ومساعد طيار محمد بن مفلح القثامي ومجزع الشمري من الادارة العامة للمجاهدين".

وبينت أن الاربعة "وافتهم المنيه إثر تحطم طائرة المراقبة الجوية أثناء تأديتهم عملهم في محمية".

ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل حول الحادث وأسبابه.

وتعمل الهيئة على تطوير وتنفيذ خطط للتصدي للأخطار المحدقة بالحياة الفطرية في البر والبحر وإعادة تأهيل الأنواع التي انقرضت من البرية والأنواع المهددة بخطر الانقراض مستهدفة إعادة التوازن البيئي للنظم البيئية الطبيعية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.