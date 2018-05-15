محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع الحرية بالعاصمة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تعرض منذ قليل نقيب في الشرطة الى محاولة طعن من قبل أحد الأشخاص أمام الكنيسة اليهودية بشارع الحرية، لتتم السيطرة عليه من قبل وحدات الامن.