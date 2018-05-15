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يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
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بسبب مصنع الآجر بالقلعة الصغرى: نشطاء أمام القضاء
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النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
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حول«وعد» ترومب...للصهاينة
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الأولى
بسبب مصنع الآجر بالقلعة الصغرى: نشطاء أمام القضاء
15 ماي 2018 | 12:01

مكتب الساحل ـ الشروق أون لاين ـ مكرم السعيدي: مثل صباح اليوم عدد من الناشطين في المجتمع المدني بالقلعة الصغرى أمام القضاء بالمحكمة الابتدائية بسهلول وذلك إثر التحركات التي قاموا بها ضد ما وصفوه بغازات قاتلة منبعثة من مصنع الآجر بالقلعة الصغرى حيث تم الحكم بعدم سماع الدعوى كحكم ابتدائي ليقوم صاحب المصنع باستئناف الحكم ضدهم.

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الأولى
بسبب مصنع الآجر بالقلعة الصغرى: نشطاء أمام القضاء
15 ماي 2018 | 12:01

مكتب الساحل ـ الشروق أون لاين ـ مكرم السعيدي: مثل صباح اليوم عدد من الناشطين في المجتمع المدني بالقلعة الصغرى أمام القضاء بالمحكمة الابتدائية بسهلول وذلك إثر التحركات التي قاموا بها ضد ما وصفوه بغازات قاتلة منبعثة من مصنع الآجر بالقلعة الصغرى حيث تم الحكم بعدم سماع الدعوى كحكم ابتدائي ليقوم صاحب المصنع باستئناف الحكم ضدهم.

تقرؤون أيضا
مقتل 4 سعوديين إثر سقوط طائرة في محمية شمالي المملكة
15 ماي 2018 السّاعة 12:36
أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية (حكومية)، الثلاثاء، مقتل 4 من منسوبيها إثر تحطم طائرتهم في محمية الخنفة...
المزيد >>
محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع الحرية بالعاصمة
15 ماي 2018 السّاعة 12:19
تعرض منذ قليل نقيب في الشرطة الى محاولة طعن من قبل أحد الأشخاص أمام الكنيسة اليهودية بشارع الحرية، لتتم...
المزيد >>
بسبب مصنع الآجر بالقلعة الصغرى: نشطاء أمام القضاء
15 ماي 2018 السّاعة 12:01
مكتب الساحل ـ الشروق أون لاين ـ مكرم السعيدي: مثل صباح اليوم عدد من الناشطين في المجتمع المدني بالقلعة...
المزيد >>
الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان
15 ماي 2018 السّاعة 11:57
أكد المعهد الوطني للرصد الجوي أنه تبعا للمعطيات الفلكية لا يمكن رؤية هلال بداية شهر رمضان لسنة 1439 هجري يوم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
حول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...
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