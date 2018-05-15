بسبب مصنع الآجر بالقلعة الصغرى: نشطاء أمام القضاء

مكتب الساحل ـ الشروق أون لاين ـ مكرم السعيدي: مثل صباح اليوم عدد من الناشطين في المجتمع المدني بالقلعة الصغرى أمام القضاء بالمحكمة الابتدائية بسهلول وذلك إثر التحركات التي قاموا بها ضد ما وصفوه بغازات قاتلة منبعثة من مصنع الآجر بالقلعة الصغرى حيث تم الحكم بعدم سماع الدعوى كحكم ابتدائي ليقوم صاحب المصنع باستئناف الحكم ضدهم.