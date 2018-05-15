الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أكد المعهد الوطني للرصد الجوي أنه تبعا للمعطيات الفلكية لا يمكن رؤية هلال بداية شهر رمضان لسنة 1439 هجري يوم الثلاثاء 15 ماي 2018 .

وأضاف المعهد أنه يمكن رؤية هلال رمضان يوم الأربعاء 16 ماي 2018 ابتداء من الساعة 00 و21 دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة تونس وذلك انطلاقا من بنما وجنوب شرق المحيط الهادي ثم تباعا باتجاه الغرب كما توضحه الخريطة المصاحبة.