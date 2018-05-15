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يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
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إسبانيا تؤكد أنها لن تنقل سفارتها إلى القدس
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الأولى
إسبانيا تؤكد أنها لن تنقل سفارتها إلى القدس
15 ماي 2018 | 11:30

أكدت إسبانيا أنها لن تنقل سفارتها إلى القدس المحتلة امتثالًا لقرارات الأمم المتحدة ولا سيما القرار 478 لمجلس الأمن الدولي.

ودعت الحكومة الإسبانية في بيان لها إلى ضبط النفس وتجنب أي خطوة من شأنها التسبب في المزيد من الضحايا على الحدود بين قطاع غزة ، محذرة المحتل الإسرائيلي من استخدام القوة بحق الفلسطينين العزل .

وشددت في بيانها على أن حل الدولتين هو أفضل وسيلة لتلبية تلك التطلعات ، داعية إلى الحاجة الملحة لاستئناف مفاوضات السلام حتى يتمكن الطرفان من الاتفاق على الحل السياسي بدعم من المجتمع الدولي ومؤكدة ضرورة أن تكون القدس قضية مركزية في تلك المفاوضات .

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الأولى
إسبانيا تؤكد أنها لن تنقل سفارتها إلى القدس
15 ماي 2018 | 11:30

أكدت إسبانيا أنها لن تنقل سفارتها إلى القدس المحتلة امتثالًا لقرارات الأمم المتحدة ولا سيما القرار 478 لمجلس الأمن الدولي.

ودعت الحكومة الإسبانية في بيان لها إلى ضبط النفس وتجنب أي خطوة من شأنها التسبب في المزيد من الضحايا على الحدود بين قطاع غزة ، محذرة المحتل الإسرائيلي من استخدام القوة بحق الفلسطينين العزل .

وشددت في بيانها على أن حل الدولتين هو أفضل وسيلة لتلبية تلك التطلعات ، داعية إلى الحاجة الملحة لاستئناف مفاوضات السلام حتى يتمكن الطرفان من الاتفاق على الحل السياسي بدعم من المجتمع الدولي ومؤكدة ضرورة أن تكون القدس قضية مركزية في تلك المفاوضات .

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مقتل 4 سعوديين إثر سقوط طائرة في محمية شمالي المملكة
15 ماي 2018 السّاعة 12:36
أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية (حكومية)، الثلاثاء، مقتل 4 من منسوبيها إثر تحطم طائرتهم في محمية الخنفة...
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محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع الحرية بالعاصمة
15 ماي 2018 السّاعة 12:19
تعرض منذ قليل نقيب في الشرطة الى محاولة طعن من قبل أحد الأشخاص أمام الكنيسة اليهودية بشارع الحرية، لتتم...
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بسبب مصنع الآجر بالقلعة الصغرى: نشطاء أمام القضاء
15 ماي 2018 السّاعة 12:01
مكتب الساحل ـ الشروق أون لاين ـ مكرم السعيدي: مثل صباح اليوم عدد من الناشطين في المجتمع المدني بالقلعة...
المزيد >>
الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان
15 ماي 2018 السّاعة 11:57
أكد المعهد الوطني للرصد الجوي أنه تبعا للمعطيات الفلكية لا يمكن رؤية هلال بداية شهر رمضان لسنة 1439 هجري يوم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
حول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...
المزيد >>
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