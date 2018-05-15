إسبانيا تؤكد أنها لن تنقل سفارتها إلى القدس

أكدت إسبانيا أنها لن تنقل سفارتها إلى القدس المحتلة امتثالًا لقرارات الأمم المتحدة ولا سيما القرار 478 لمجلس الأمن الدولي.

ودعت الحكومة الإسبانية في بيان لها إلى ضبط النفس وتجنب أي خطوة من شأنها التسبب في المزيد من الضحايا على الحدود بين قطاع غزة ، محذرة المحتل الإسرائيلي من استخدام القوة بحق الفلسطينين العزل .

وشددت في بيانها على أن حل الدولتين هو أفضل وسيلة لتلبية تلك التطلعات ، داعية إلى الحاجة الملحة لاستئناف مفاوضات السلام حتى يتمكن الطرفان من الاتفاق على الحل السياسي بدعم من المجتمع الدولي ومؤكدة ضرورة أن تكون القدس قضية مركزية في تلك المفاوضات .