إسبانيا تؤكد أنها لن تنقل سفارتها إلى القدس

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أكدت إسبانيا أنها لن تنقل سفارتها إلى القدس المحتلة امتثالًا لقرارات الأمم المتحدة ولا سيما القرار 478 لمجلس الأمن الدولي.
ودعت الحكومة الإسبانية في بيان لها إلى ضبط النفس وتجنب أي خطوة من شأنها التسبب في المزيد من الضحايا على الحدود بين قطاع غزة ، محذرة المحتل الإسرائيلي من استخدام القوة بحق الفلسطينين العزل .
وشددت في بيانها على أن حل الدولتين هو أفضل وسيلة لتلبية تلك التطلعات ، داعية إلى الحاجة الملحة لاستئناف مفاوضات السلام حتى يتمكن الطرفان من الاتفاق على الحل السياسي بدعم من المجتمع الدولي ومؤكدة ضرورة أن تكون القدس قضية مركزية في تلك المفاوضات .
أكدت إسبانيا أنها لن تنقل سفارتها إلى القدس المحتلة امتثالًا لقرارات الأمم المتحدة ولا سيما القرار 478 لمجلس الأمن الدولي.
ودعت الحكومة الإسبانية في بيان لها إلى ضبط النفس وتجنب أي خطوة من شأنها التسبب في المزيد من الضحايا على الحدود بين قطاع غزة ، محذرة المحتل الإسرائيلي من استخدام القوة بحق الفلسطينين العزل .
وشددت في بيانها على أن حل الدولتين هو أفضل وسيلة لتلبية تلك التطلعات ، داعية إلى الحاجة الملحة لاستئناف مفاوضات السلام حتى يتمكن الطرفان من الاتفاق على الحل السياسي بدعم من المجتمع الدولي ومؤكدة ضرورة أن تكون القدس قضية مركزية في تلك المفاوضات .
-
12:36مقتل 4 سعوديين إثر سقوط طائرة في محمية شمالي المملكة
15 ماي 2018
-
12:19محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع الحرية بالعاصمة
15 ماي 2018
-
12:01بسبب مصنع الآجر بالقلعة الصغرى: نشطاء أمام القضاء
15 ماي 2018
-
11:57الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان
15 ماي 2018
-
11:30إسبانيا تؤكد أنها لن تنقل سفارتها إلى القدس
15 ماي 2018
-
11:05سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد
15 ماي 2018
-
10:562.5% نسبة النمو في تونس خلال الثلاثي الأول من 2018
15 ماي 2018
-
10:36مفاجآت غوغل للصائمين في شهر رمضان
15 ماي 2018
-
10:30باكالوريا 2018: إجراءات جديدة لمنع محاولة الغش
15 ماي 2018
-
-
09:46زلزال بقوة 3.8 يهز كاليفورنيا
15 ماي 2018
-
-
-
08:39الامارات: إلزام مشاهير "التواصل الاجتماعي" بالترخيص
15 ماي 2018
-
08:18لبنان: إضراب عام في المخيمات الفلسطينية
15 ماي 2018
-
08:00نابل: حجز بضائع مهربة بقيمة 274 الف دينار
15 ماي 2018
-
07:29سيدي بوزيد: جلمة تدخل في إضراب عام
15 ماي 2018
-
07:12العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم
15 ماي 2018
-
06:40قضية مقتل محب الافريقي: 17 أمنيا يواجهون تهمة القتل غير العمد
15 ماي 2018
-
06:31إيقاف السعودي المرداسي أحد حكام مونديال روسيا 2018 مدى الحياة
15 ماي 2018