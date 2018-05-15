سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد

سليانة -الشروق أون لاين- عبد السلام: تم العثور صباح اليوم على اربعة قنابل في منزل معتمد سليانة الجنوبية اثناء القيام بعملية ترميم حيث شرع أحد العمال في عملية الحفر ليعثر على اربعة قنابل تعود الى الحرب العالمية الثانية وقد افاد معتمد الجهة عماد الفجراوي ان تلك القنابل لاحت صدأة وهي مردومة لعديد السنوات في انتظار رفعها وعرضها على الهياكل المختصة.