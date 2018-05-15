2.5% نسبة النمو في تونس خلال الثلاثي الأول من 2018

أفاد المعهد الوطني للإحصاء اليوم الثلاثاء 15 ماي 2018، أن نسبة النمو في تونس خلال الثلاثية الأولى من السنة الجارية بلغت 2.5%.

وأوضح المعهد أن تونس لأول مرة منذ سنة 2016 تحقق هذه النسبة حيث بلغت نسبة النمو في الثلاثية الأولى من سنة 2016 0.7% وبلغت في الثلاثية الأولى من سنة 2017 1.9%.

وأشار معهد الاحصاء إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا بنسبة 0.1% (0.1 (%مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2017.