2.5% نسبة النمو في تونس خلال الثلاثي الأول من 2018

-
12:36مقتل 4 سعوديين إثر سقوط طائرة في محمية شمالي المملكة
15 ماي 2018
-
12:19محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع الحرية بالعاصمة
15 ماي 2018
-
12:01بسبب مصنع الآجر بالقلعة الصغرى: نشطاء أمام القضاء
15 ماي 2018
-
11:57الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان
15 ماي 2018
-
11:30إسبانيا تؤكد أنها لن تنقل سفارتها إلى القدس
15 ماي 2018
-
11:05سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد
15 ماي 2018
-
10:562.5% نسبة النمو في تونس خلال الثلاثي الأول من 2018
15 ماي 2018
-
10:36مفاجآت غوغل للصائمين في شهر رمضان
15 ماي 2018
-
10:30باكالوريا 2018: إجراءات جديدة لمنع محاولة الغش
15 ماي 2018
-
-
09:46زلزال بقوة 3.8 يهز كاليفورنيا
15 ماي 2018
-
-
-
08:39الامارات: إلزام مشاهير "التواصل الاجتماعي" بالترخيص
15 ماي 2018
-
08:18لبنان: إضراب عام في المخيمات الفلسطينية
15 ماي 2018
-
08:00نابل: حجز بضائع مهربة بقيمة 274 الف دينار
15 ماي 2018
-
07:29سيدي بوزيد: جلمة تدخل في إضراب عام
15 ماي 2018
-
07:12العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم
15 ماي 2018
-
06:40قضية مقتل محب الافريقي: 17 أمنيا يواجهون تهمة القتل غير العمد
15 ماي 2018
-
06:31إيقاف السعودي المرداسي أحد حكام مونديال روسيا 2018 مدى الحياة
15 ماي 2018
أفاد المعهد الوطني للإحصاء اليوم الثلاثاء 15 ماي 2018، أن نسبة النمو في تونس خلال الثلاثية الأولى من السنة الجارية بلغت 2.5%.
وأوضح المعهد أن تونس لأول مرة منذ سنة 2016 تحقق هذه النسبة حيث بلغت نسبة النمو في الثلاثية الأولى من سنة 2016 0.7% وبلغت في الثلاثية الأولى من سنة 2017 1.9%.
وأشار معهد الاحصاء إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا بنسبة 0.1% (0.1 (%مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2017.
أفاد المعهد الوطني للإحصاء اليوم الثلاثاء 15 ماي 2018، أن نسبة النمو في تونس خلال الثلاثية الأولى من السنة الجارية بلغت 2.5%.
وأوضح المعهد أن تونس لأول مرة منذ سنة 2016 تحقق هذه النسبة حيث بلغت نسبة النمو في الثلاثية الأولى من سنة 2016 0.7% وبلغت في الثلاثية الأولى من سنة 2017 1.9%.
وأشار معهد الاحصاء إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا بنسبة 0.1% (0.1 (%مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2017.
-
12:36مقتل 4 سعوديين إثر سقوط طائرة في محمية شمالي المملكة
15 ماي 2018
-
12:19محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع الحرية بالعاصمة
15 ماي 2018
-
12:01بسبب مصنع الآجر بالقلعة الصغرى: نشطاء أمام القضاء
15 ماي 2018
-
11:57الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان
15 ماي 2018
-
11:30إسبانيا تؤكد أنها لن تنقل سفارتها إلى القدس
15 ماي 2018
-
11:05سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد
15 ماي 2018
-
10:562.5% نسبة النمو في تونس خلال الثلاثي الأول من 2018
15 ماي 2018
-
10:36مفاجآت غوغل للصائمين في شهر رمضان
15 ماي 2018
-
10:30باكالوريا 2018: إجراءات جديدة لمنع محاولة الغش
15 ماي 2018
-
-
09:46زلزال بقوة 3.8 يهز كاليفورنيا
15 ماي 2018
-
-
-
08:39الامارات: إلزام مشاهير "التواصل الاجتماعي" بالترخيص
15 ماي 2018
-
08:18لبنان: إضراب عام في المخيمات الفلسطينية
15 ماي 2018
-
08:00نابل: حجز بضائع مهربة بقيمة 274 الف دينار
15 ماي 2018
-
07:29سيدي بوزيد: جلمة تدخل في إضراب عام
15 ماي 2018
-
07:12العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم
15 ماي 2018
-
06:40قضية مقتل محب الافريقي: 17 أمنيا يواجهون تهمة القتل غير العمد
15 ماي 2018
-
06:31إيقاف السعودي المرداسي أحد حكام مونديال روسيا 2018 مدى الحياة
15 ماي 2018