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يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
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مفاجآت غوغل للصائمين في شهر رمضان
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الأولى
مفاجآت غوغل للصائمين في شهر رمضان
15 ماي 2018 | 10:36

أعلنت شركة غوغل مؤخرا إطلاق 3 مزايا جديدة على خدمة البحث لديها بمناسبة شهر رمضان حيث ستظهر معلومات عن الشهر الفضيل ضمن نتائج البحث عند استخدام كلمات رئيسية ذات صلة بالمناسبة، كما كشفت جوجل عن منتج جديد يدمج بين الواقع الافتراضي وفن الخط.

وأصبح بإمكان مستخدمي غوغل من جميع أنحاء العالم الاطّلاع على المعلومات الخاصة بشهر رمضان مباشرة من صفحة نتائج البحث، ابتداءً من الأربعاء 16 ماي، من خلال كتابة استفسارهم عن الشهر الفضيل، وستتضمن نتائج البحث معلومات متعدّدة مثل مواقيت الصلاة المحلية ونصائح خاصة برمضان ووصفات رمضانية رائجة على يوتيوب إلى جانب تطبيقي اتجاه القِبلة وقلم.

وقال نجيب جرار مدير تسويق منتجات غوغل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: مع استعداد أكثر من مليار شخص لحلول شهر رمضان المبارك، نحن أيضًا في جوجل نعمل على مساعدة المستخدمين على التأقلم مع هذه المناسبة، هذا العام، سعينا لجمع بعض التجارب الخاصة عبر مختلف تطبيقات الشركة لمساعدة الأشخاص في الاستفادة إلى أقصى حدّ ممكن من هذه المناسبة، كإتاحة أكثر المعلومات ملاءمةً ضمن نتائج البحث، أو طريقة جديدة لمشاركة رسائل المعايدة التي تمّ استحداثها من خلال تقنية الواقع الافتراضي، فمن خلال تكنولوجيا الواقع المعزز التي تميّز خدمة اتجاه القِبلة وتكنولوجيا الواقع الافتراضي التي اتّسم بها تطبيق قلم، باتت ابتكارات الشركة في متناول اليدين خلال شهر رمضان المبارك هذه السنة.

أمّا بالنسبة للتحديث الثالث، فيتيح استخدام تطبيق اتجاه القِبلة بدون الاتصال بالإنترنت وإضافة نسخة من التطبيق على الشاشة الرئيسية، والتطبيق إلكتروني أطلقته الشركة في العام الماضي ويستخدم الواقع المعزز على نظام أندرويد لتحديد اتجاه القبلة، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

وتأتي هذه التحديثات لتعكس عادات استخدام الإنترنت خلال شهر رمضان المبارك، حيث تُظهر مؤشرات جوجل ارتفاعًا كبيرًا في البحث عن “تحديد اتجاه القِبلة” و “رسائل المعايدة برمضان” خلال شهر رمضان المبارك منذ بدايته، أمّا بالنسبة لاستفسارات البحث، فتُظهر البيانات الداخلية أن حجم استفسارات البحث خلال شهر رمضان يفوق المعدّلات الشهرية الأخرى المسجلة، حيث يقضي المستخدمون وقتًا أكبر على شبكة الانترنت خلال الشهر الفضيل.

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الأولى
مفاجآت غوغل للصائمين في شهر رمضان
15 ماي 2018 | 10:36

أعلنت شركة غوغل مؤخرا إطلاق 3 مزايا جديدة على خدمة البحث لديها بمناسبة شهر رمضان حيث ستظهر معلومات عن الشهر الفضيل ضمن نتائج البحث عند استخدام كلمات رئيسية ذات صلة بالمناسبة، كما كشفت جوجل عن منتج جديد يدمج بين الواقع الافتراضي وفن الخط.

وأصبح بإمكان مستخدمي غوغل من جميع أنحاء العالم الاطّلاع على المعلومات الخاصة بشهر رمضان مباشرة من صفحة نتائج البحث، ابتداءً من الأربعاء 16 ماي، من خلال كتابة استفسارهم عن الشهر الفضيل، وستتضمن نتائج البحث معلومات متعدّدة مثل مواقيت الصلاة المحلية ونصائح خاصة برمضان ووصفات رمضانية رائجة على يوتيوب إلى جانب تطبيقي اتجاه القِبلة وقلم.

وقال نجيب جرار مدير تسويق منتجات غوغل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: مع استعداد أكثر من مليار شخص لحلول شهر رمضان المبارك، نحن أيضًا في جوجل نعمل على مساعدة المستخدمين على التأقلم مع هذه المناسبة، هذا العام، سعينا لجمع بعض التجارب الخاصة عبر مختلف تطبيقات الشركة لمساعدة الأشخاص في الاستفادة إلى أقصى حدّ ممكن من هذه المناسبة، كإتاحة أكثر المعلومات ملاءمةً ضمن نتائج البحث، أو طريقة جديدة لمشاركة رسائل المعايدة التي تمّ استحداثها من خلال تقنية الواقع الافتراضي، فمن خلال تكنولوجيا الواقع المعزز التي تميّز خدمة اتجاه القِبلة وتكنولوجيا الواقع الافتراضي التي اتّسم بها تطبيق قلم، باتت ابتكارات الشركة في متناول اليدين خلال شهر رمضان المبارك هذه السنة.

أمّا بالنسبة للتحديث الثالث، فيتيح استخدام تطبيق اتجاه القِبلة بدون الاتصال بالإنترنت وإضافة نسخة من التطبيق على الشاشة الرئيسية، والتطبيق إلكتروني أطلقته الشركة في العام الماضي ويستخدم الواقع المعزز على نظام أندرويد لتحديد اتجاه القبلة، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

وتأتي هذه التحديثات لتعكس عادات استخدام الإنترنت خلال شهر رمضان المبارك، حيث تُظهر مؤشرات جوجل ارتفاعًا كبيرًا في البحث عن “تحديد اتجاه القِبلة” و “رسائل المعايدة برمضان” خلال شهر رمضان المبارك منذ بدايته، أمّا بالنسبة لاستفسارات البحث، فتُظهر البيانات الداخلية أن حجم استفسارات البحث خلال شهر رمضان يفوق المعدّلات الشهرية الأخرى المسجلة، حيث يقضي المستخدمون وقتًا أكبر على شبكة الانترنت خلال الشهر الفضيل.

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