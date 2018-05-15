باكالوريا 2018: إجراءات جديدة لمنع محاولة الغش

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اتخذت وزارة التربية اجراءات حازمة من أجل التقليص من محاولات الغش خلال اجتياز امتحان الباكالوريا.
وقالت وزارة التربية أن ادخال الهاتف الجوال لمركز الامتحان يعتبر محاولة غش وتحرم التلميذ من اعادة اجتياز الامتحان لمدة خمسة سنوات.
وأعلنت وزرة التربية أن قامت بإرسال ارساليات تحسيسية للتلاميذ أعلمتهم فيها بالإجراءات الجديدة.
وكان وزير التربية حاتم بن سالم ف اعلن ي تصريح لـ(وات) أن امتحانات الباكالوريا لهذه السنة ستشهد، ولاول مرة، استعمال التوزيع الافتراضي لبعض مواضيع الامتحانات التي ستنزل مباشرة بالمندوبيات الجهوية، وتحجير ادخال كل انواع الاليات الالكترونية من هواتف أو غيرها إلى مراكز الامتحان.
واشار بن سالم على هامش اختتامه، يوم الاثنين، في الحمامات، أعمال الملتقى الذي نظمته الوزارة حول التعاطي الاعلامي مع الشان التربوي الى ان الاستعدادات للامتحانات الوطنية تسير على قدم وساق وبمتابعة يومية ومستمرة، مبرزا أن الجديد في هذه السنة هو استعمال الاعلامية في تنظيم الامتحانات من خلال تجربة تنزيل عدد من مواضيع الامتحانات بصفة الكترونية بالمندوبيات الجهوية بما سيمكن من تسهيل العمل على الوزارة والتقليص من تكلفة نقلها بالمعدات المستخدمة عادة .
وسيتم، وفق ما بينه الوزير، العمل على تعميم هذه التجربة خاصة وانها ستقلص من التكلفة الباهضة لاعداد الامتحانات وتوزيعها بالطريقة التقليدية، والتي تفوق 40 مليون دينار زد على ذلك اهميتها في تقليص عدد المتدخلين في الامتحانات والمقدر ب40 الف شخص، على حد قوله، مبينا أن الهدف هو إرساء طرق عصرية لحوكمة منظومة الامتحانات على غرار البلدان المتقدمة وهي مهمة موكولة اليوم الى عدد من اللجان الفنية بالوزارة.
وأكد أن الوزارة حريصة على اتخاذ ما يلزم من اجراءات لتفادي الغش في الامتحانات والذي يبقى ظاهرة غير مقبولة في المجتمع التونسي، داعيا الاولياء الى تحمل مسؤولياتهم في هذا المجال خاصة وان الوزارة قررت تحجير ادخال اي اليات الكترونية (هواتف او غيرها) الى مراكز الامتحان وما ان يتم ضبط مخالف لهذا الاجراء فانها تعد محاولة غش.
وشدد على انه سيتم القطع مع ما اعتبره التذبذب في العقوبات المسلطة على من يغش (التردد بين سنة وخمس سنوات) اذ سيتم المرور مباشرة الى العقوبة القصوى وهي 5 سنوات، بحسب قوله .
"
اتخذت وزارة التربية اجراءات حازمة من أجل التقليص من محاولات الغش خلال اجتياز امتحان الباكالوريا.
وقالت وزارة التربية أن ادخال الهاتف الجوال لمركز الامتحان يعتبر محاولة غش وتحرم التلميذ من اعادة اجتياز الامتحان لمدة خمسة سنوات.
وأعلنت وزرة التربية أن قامت بإرسال ارساليات تحسيسية للتلاميذ أعلمتهم فيها بالإجراءات الجديدة.
وكان وزير التربية حاتم بن سالم ف اعلن ي تصريح لـ(وات) أن امتحانات الباكالوريا لهذه السنة ستشهد، ولاول مرة، استعمال التوزيع الافتراضي لبعض مواضيع الامتحانات التي ستنزل مباشرة بالمندوبيات الجهوية، وتحجير ادخال كل انواع الاليات الالكترونية من هواتف أو غيرها إلى مراكز الامتحان.
واشار بن سالم على هامش اختتامه، يوم الاثنين، في الحمامات، أعمال الملتقى الذي نظمته الوزارة حول التعاطي الاعلامي مع الشان التربوي الى ان الاستعدادات للامتحانات الوطنية تسير على قدم وساق وبمتابعة يومية ومستمرة، مبرزا أن الجديد في هذه السنة هو استعمال الاعلامية في تنظيم الامتحانات من خلال تجربة تنزيل عدد من مواضيع الامتحانات بصفة الكترونية بالمندوبيات الجهوية بما سيمكن من تسهيل العمل على الوزارة والتقليص من تكلفة نقلها بالمعدات المستخدمة عادة .
وسيتم، وفق ما بينه الوزير، العمل على تعميم هذه التجربة خاصة وانها ستقلص من التكلفة الباهضة لاعداد الامتحانات وتوزيعها بالطريقة التقليدية، والتي تفوق 40 مليون دينار زد على ذلك اهميتها في تقليص عدد المتدخلين في الامتحانات والمقدر ب40 الف شخص، على حد قوله، مبينا أن الهدف هو إرساء طرق عصرية لحوكمة منظومة الامتحانات على غرار البلدان المتقدمة وهي مهمة موكولة اليوم الى عدد من اللجان الفنية بالوزارة.
وأكد أن الوزارة حريصة على اتخاذ ما يلزم من اجراءات لتفادي الغش في الامتحانات والذي يبقى ظاهرة غير مقبولة في المجتمع التونسي، داعيا الاولياء الى تحمل مسؤولياتهم في هذا المجال خاصة وان الوزارة قررت تحجير ادخال اي اليات الكترونية (هواتف او غيرها) الى مراكز الامتحان وما ان يتم ضبط مخالف لهذا الاجراء فانها تعد محاولة غش.
وشدد على انه سيتم القطع مع ما اعتبره التذبذب في العقوبات المسلطة على من يغش (التردد بين سنة وخمس سنوات) اذ سيتم المرور مباشرة الى العقوبة القصوى وهي 5 سنوات، بحسب قوله .
"
-
12:36مقتل 4 سعوديين إثر سقوط طائرة في محمية شمالي المملكة
15 ماي 2018
-
12:19محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع الحرية بالعاصمة
15 ماي 2018
-
12:01بسبب مصنع الآجر بالقلعة الصغرى: نشطاء أمام القضاء
15 ماي 2018
-
11:57الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان
15 ماي 2018
-
11:30إسبانيا تؤكد أنها لن تنقل سفارتها إلى القدس
15 ماي 2018
-
11:05سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد
15 ماي 2018
-
10:562.5% نسبة النمو في تونس خلال الثلاثي الأول من 2018
15 ماي 2018
-
10:36مفاجآت غوغل للصائمين في شهر رمضان
15 ماي 2018
-
10:30باكالوريا 2018: إجراءات جديدة لمنع محاولة الغش
15 ماي 2018
-
-
09:46زلزال بقوة 3.8 يهز كاليفورنيا
15 ماي 2018
-
-
-
08:39الامارات: إلزام مشاهير "التواصل الاجتماعي" بالترخيص
15 ماي 2018
-
08:18لبنان: إضراب عام في المخيمات الفلسطينية
15 ماي 2018
-
08:00نابل: حجز بضائع مهربة بقيمة 274 الف دينار
15 ماي 2018
-
07:29سيدي بوزيد: جلمة تدخل في إضراب عام
15 ماي 2018
-
07:12العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم
15 ماي 2018
-
06:40قضية مقتل محب الافريقي: 17 أمنيا يواجهون تهمة القتل غير العمد
15 ماي 2018
-
06:31إيقاف السعودي المرداسي أحد حكام مونديال روسيا 2018 مدى الحياة
15 ماي 2018