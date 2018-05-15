تصفيات أمم أفريقيا تحت 17 عاما - المنتخب التونسي يستهل الدورة بملاقاة نظيره الليبي

يستهل المنتخب التونسي لكرة القدم لاقل من 17 عاما تصفيات منطقة شمال افريقيا المؤهلة الى نهائيات تنزانيا 2019 بملاقاة نظيره الليبي يوم 20 اوت بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير قبل ان يتبارى مع نظيره الجزائري يوم 24 من نفس الشهر في المنستير على ان يكون مسك الختام بمواجهة المغرب يوم 28 اوت في المنستير وذلك على ضوء القرعة التي سحبت مساء الاثنين بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم.

ويتاهل في اعقاب هذه الدورة الترشيحية صاحب المركز الاول مباشرة الى نهائيات كاس افريقيا للامم لاقل من 17 عاما المقررة عام 2019 بتنزانيا.

ويذكر ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم (الكاف) قرر تغيير طريقة تنظيم تصفيات كاس افريقيا للامم تحت 17 عاما حيث اصبحت تقام حسب المناطق. وبتكليف من الكاف ينظم اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم تصفيات منطقة شمال افريقيا وقد تقرر اقامتها بتونس بناء على طلب من الجامعة التونسية لكرة القدم.

وفي ما يلي برنامج مقابلات التصفيات:

20 اوت 2018

تونس - ليبيا (ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير)

الجزائر - المغرب (الملعب الاولمبي بسوسة)

24 اوت 2018

تونس - الجزائر (ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير)

المغرب - ليبيا (الملعب الاولمبي بسوسة)

28 اوت 2018

تونس - المغرب (ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير)

الجزائر - ليبيا (الملعب الاولمبي بسوسة)