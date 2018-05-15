الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
تصفيات أمم أفريقيا تحت 17 عاما - المنتخب التونسي يستهل الدورة بملاقاة نظيره الليبي
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
النوري الصل
حول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو: عنصر من وحدة ''كوموندوس'' يلتقط صورة تذكارية بلقب... بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال... جريدة الشروق ليوم الإثنين 14 ماي 2018 كمال عمران في ذمّة الله جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 خاص- العالم محمد الاوسط العياري للشروق اون لاين: يوم... بالفيديو.. كواليس نهائي كأس تونس العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم
الأولى
تصفيات أمم أفريقيا تحت 17 عاما - المنتخب التونسي يستهل الدورة بملاقاة نظيره الليبي
15 ماي 2018 | 10:10

يستهل المنتخب التونسي لكرة القدم لاقل من 17 عاما تصفيات منطقة شمال افريقيا المؤهلة الى نهائيات تنزانيا 2019 بملاقاة نظيره الليبي يوم 20 اوت بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير قبل ان يتبارى مع نظيره الجزائري يوم 24 من نفس الشهر في المنستير على ان يكون مسك الختام بمواجهة المغرب يوم 28 اوت في المنستير وذلك على ضوء القرعة التي سحبت مساء الاثنين بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم.

ويتاهل في اعقاب هذه الدورة الترشيحية صاحب المركز الاول مباشرة الى نهائيات كاس افريقيا للامم لاقل من 17 عاما المقررة عام 2019 بتنزانيا.

ويذكر ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم (الكاف) قرر تغيير طريقة تنظيم تصفيات كاس افريقيا للامم تحت 17 عاما حيث اصبحت تقام حسب المناطق. وبتكليف من الكاف ينظم اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم تصفيات منطقة شمال افريقيا وقد تقرر اقامتها بتونس بناء على طلب من الجامعة التونسية لكرة القدم.

وفي ما يلي برنامج مقابلات التصفيات:

20 اوت 2018

تونس - ليبيا (ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير)

الجزائر - المغرب (الملعب الاولمبي بسوسة)

24 اوت 2018

تونس - الجزائر (ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير)

المغرب - ليبيا (الملعب الاولمبي بسوسة)

28 اوت 2018

تونس - المغرب (ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير)

الجزائر - ليبيا (الملعب الاولمبي بسوسة)

 

تقرؤون أيضا
مقتل 4 سعوديين إثر سقوط طائرة في محمية شمالي المملكة
15 ماي 2018 السّاعة 12:36
أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية (حكومية)، الثلاثاء، مقتل 4 من منسوبيها إثر تحطم طائرتهم في محمية الخنفة...
المزيد >>
محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع الحرية بالعاصمة
15 ماي 2018 السّاعة 12:19
تعرض منذ قليل نقيب في الشرطة الى محاولة طعن من قبل أحد الأشخاص أمام الكنيسة اليهودية بشارع الحرية، لتتم...
المزيد >>
بسبب مصنع الآجر بالقلعة الصغرى: نشطاء أمام القضاء
15 ماي 2018 السّاعة 12:01
مكتب الساحل ـ الشروق أون لاين ـ مكرم السعيدي: مثل صباح اليوم عدد من الناشطين في المجتمع المدني بالقلعة...
المزيد >>
الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان
15 ماي 2018 السّاعة 11:57
أكد المعهد الوطني للرصد الجوي أنه تبعا للمعطيات الفلكية لا يمكن رؤية هلال بداية شهر رمضان لسنة 1439 هجري يوم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
تصفيات أمم أفريقيا تحت 17 عاما - المنتخب التونسي يستهل الدورة بملاقاة نظيره الليبي
15 ماي 2018 | 10:10

يستهل المنتخب التونسي لكرة القدم لاقل من 17 عاما تصفيات منطقة شمال افريقيا المؤهلة الى نهائيات تنزانيا 2019 بملاقاة نظيره الليبي يوم 20 اوت بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير قبل ان يتبارى مع نظيره الجزائري يوم 24 من نفس الشهر في المنستير على ان يكون مسك الختام بمواجهة المغرب يوم 28 اوت في المنستير وذلك على ضوء القرعة التي سحبت مساء الاثنين بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم.

ويتاهل في اعقاب هذه الدورة الترشيحية صاحب المركز الاول مباشرة الى نهائيات كاس افريقيا للامم لاقل من 17 عاما المقررة عام 2019 بتنزانيا.

ويذكر ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم (الكاف) قرر تغيير طريقة تنظيم تصفيات كاس افريقيا للامم تحت 17 عاما حيث اصبحت تقام حسب المناطق. وبتكليف من الكاف ينظم اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم تصفيات منطقة شمال افريقيا وقد تقرر اقامتها بتونس بناء على طلب من الجامعة التونسية لكرة القدم.

وفي ما يلي برنامج مقابلات التصفيات:

20 اوت 2018

تونس - ليبيا (ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير)

الجزائر - المغرب (الملعب الاولمبي بسوسة)

24 اوت 2018

تونس - الجزائر (ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير)

المغرب - ليبيا (الملعب الاولمبي بسوسة)

28 اوت 2018

تونس - المغرب (ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير)

الجزائر - ليبيا (الملعب الاولمبي بسوسة)

 

تقرؤون أيضا
مقتل 4 سعوديين إثر سقوط طائرة في محمية شمالي المملكة
15 ماي 2018 السّاعة 12:36
أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية (حكومية)، الثلاثاء، مقتل 4 من منسوبيها إثر تحطم طائرتهم في محمية الخنفة...
المزيد >>
محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع الحرية بالعاصمة
15 ماي 2018 السّاعة 12:19
تعرض منذ قليل نقيب في الشرطة الى محاولة طعن من قبل أحد الأشخاص أمام الكنيسة اليهودية بشارع الحرية، لتتم...
المزيد >>
بسبب مصنع الآجر بالقلعة الصغرى: نشطاء أمام القضاء
15 ماي 2018 السّاعة 12:01
مكتب الساحل ـ الشروق أون لاين ـ مكرم السعيدي: مثل صباح اليوم عدد من الناشطين في المجتمع المدني بالقلعة...
المزيد >>
الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان
15 ماي 2018 السّاعة 11:57
أكد المعهد الوطني للرصد الجوي أنه تبعا للمعطيات الفلكية لا يمكن رؤية هلال بداية شهر رمضان لسنة 1439 هجري يوم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
حول«وعد» ترومب...للصهاينة
ينفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اليوم قراره بنقل سفارة بلاده الى القدس معلنا بذلك عن قرار خطير لا يستبطن فقط رغبة أمريكية في مشاركة الصهاينة احتفالاتهم باغتصاب فلسطين، وإقامة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو: عنصر من وحدة ''كوموندوس'' يلتقط صورة تذكارية بلقب... بالفيديو.. مجزرة إسرائيلية.. 52 شهيدا فلسطينيا بينهم اطفال... جريدة الشروق ليوم الإثنين 14 ماي 2018 كمال عمران في ذمّة الله جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 خاص- العالم محمد الاوسط العياري للشروق اون لاين: يوم... بالفيديو.. كواليس نهائي كأس تونس العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم
﻿