تصفيات أمم أفريقيا تحت 17 عاما - المنتخب التونسي يستهل الدورة بملاقاة نظيره الليبي

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يستهل المنتخب التونسي لكرة القدم لاقل من 17 عاما تصفيات منطقة شمال افريقيا المؤهلة الى نهائيات تنزانيا 2019 بملاقاة نظيره الليبي يوم 20 اوت بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير قبل ان يتبارى مع نظيره الجزائري يوم 24 من نفس الشهر في المنستير على ان يكون مسك الختام بمواجهة المغرب يوم 28 اوت في المنستير وذلك على ضوء القرعة التي سحبت مساء الاثنين بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم.
ويتاهل في اعقاب هذه الدورة الترشيحية صاحب المركز الاول مباشرة الى نهائيات كاس افريقيا للامم لاقل من 17 عاما المقررة عام 2019 بتنزانيا.
ويذكر ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم (الكاف) قرر تغيير طريقة تنظيم تصفيات كاس افريقيا للامم تحت 17 عاما حيث اصبحت تقام حسب المناطق. وبتكليف من الكاف ينظم اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم تصفيات منطقة شمال افريقيا وقد تقرر اقامتها بتونس بناء على طلب من الجامعة التونسية لكرة القدم.
وفي ما يلي برنامج مقابلات التصفيات:
20 اوت 2018
تونس - ليبيا (ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير)
الجزائر - المغرب (الملعب الاولمبي بسوسة)
24 اوت 2018
تونس - الجزائر (ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير)
المغرب - ليبيا (الملعب الاولمبي بسوسة)
28 اوت 2018
تونس - المغرب (ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير)
الجزائر - ليبيا (الملعب الاولمبي بسوسة)
يستهل المنتخب التونسي لكرة القدم لاقل من 17 عاما تصفيات منطقة شمال افريقيا المؤهلة الى نهائيات تنزانيا 2019 بملاقاة نظيره الليبي يوم 20 اوت بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير قبل ان يتبارى مع نظيره الجزائري يوم 24 من نفس الشهر في المنستير على ان يكون مسك الختام بمواجهة المغرب يوم 28 اوت في المنستير وذلك على ضوء القرعة التي سحبت مساء الاثنين بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم.
ويتاهل في اعقاب هذه الدورة الترشيحية صاحب المركز الاول مباشرة الى نهائيات كاس افريقيا للامم لاقل من 17 عاما المقررة عام 2019 بتنزانيا.
ويذكر ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم (الكاف) قرر تغيير طريقة تنظيم تصفيات كاس افريقيا للامم تحت 17 عاما حيث اصبحت تقام حسب المناطق. وبتكليف من الكاف ينظم اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم تصفيات منطقة شمال افريقيا وقد تقرر اقامتها بتونس بناء على طلب من الجامعة التونسية لكرة القدم.
وفي ما يلي برنامج مقابلات التصفيات:
20 اوت 2018
تونس - ليبيا (ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير)
الجزائر - المغرب (الملعب الاولمبي بسوسة)
24 اوت 2018
تونس - الجزائر (ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير)
المغرب - ليبيا (الملعب الاولمبي بسوسة)
28 اوت 2018
تونس - المغرب (ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير)
الجزائر - ليبيا (الملعب الاولمبي بسوسة)
-
12:36مقتل 4 سعوديين إثر سقوط طائرة في محمية شمالي المملكة
15 ماي 2018
-
12:19محاولة طعن نقيب في الشرطة أمام المعبد اليهودي بشارع الحرية بالعاصمة
15 ماي 2018
-
12:01بسبب مصنع الآجر بالقلعة الصغرى: نشطاء أمام القضاء
15 ماي 2018
-
11:57الاعلان عن موعد رؤية هلال رمضان
15 ماي 2018
-
11:30إسبانيا تؤكد أنها لن تنقل سفارتها إلى القدس
15 ماي 2018
-
11:05سليانة: العثور على 4 قنابل بمنزل معتمد
15 ماي 2018
-
10:562.5% نسبة النمو في تونس خلال الثلاثي الأول من 2018
15 ماي 2018
-
10:36مفاجآت غوغل للصائمين في شهر رمضان
15 ماي 2018
-
10:30باكالوريا 2018: إجراءات جديدة لمنع محاولة الغش
15 ماي 2018
-
-
09:46زلزال بقوة 3.8 يهز كاليفورنيا
15 ماي 2018
-
-
-
08:39الامارات: إلزام مشاهير "التواصل الاجتماعي" بالترخيص
15 ماي 2018
-
08:18لبنان: إضراب عام في المخيمات الفلسطينية
15 ماي 2018
-
08:00نابل: حجز بضائع مهربة بقيمة 274 الف دينار
15 ماي 2018
-
07:29سيدي بوزيد: جلمة تدخل في إضراب عام
15 ماي 2018
-
07:12العاهل السعودي: كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم
15 ماي 2018
-
06:40قضية مقتل محب الافريقي: 17 أمنيا يواجهون تهمة القتل غير العمد
15 ماي 2018
-
06:31إيقاف السعودي المرداسي أحد حكام مونديال روسيا 2018 مدى الحياة
15 ماي 2018