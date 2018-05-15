زلزال بقوة 3.8 يهز كاليفورنيا

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

قال شاهد من رويترز وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا شدته 3.8 درجة هز المباني في أوكلاند بولاية كاليفورنيا مساء امس الاثنين.

وقال شهود من رويترز في أوكلاند وسان فرانسيسكو إنه لا توجد مؤشرات حتى الآن على وقوع أضرار بسبب الزلزال.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي إن الزلزال وقع على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات إلى الشمال الشرقي من أوكلاند وعلى عمق تسعة كيلومترات.