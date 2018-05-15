التداوي الطبيعي.. فوائد مشروب الكمون لحرق الدهون

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إذا كنت تعانين من مشكلة تراكم الدهون في الكثير من مناطق الجسم وخاصة البطن الذي يمنحك شكلا غير متناسق وغير جذاب، فأنت حتما تبحثين عن حل طبيعي وفعال لهذه المشكلة! سنقدم لك في مقال اليوم مكون طبيعي ومتوفر في مطبخك يساعد على حرق الدهون المتراكمة في جسمك بشكل فعال.
فوائد الكمون لحرق الدهون
يعمل الكمون على تحسين عملية الهضم ، علاج الإمساك وطرد الغازات، كما أنه يمنع تراكم الدهون في الجسم وخاصة في محيط البطن مما يعزز من فاعلية الجسم على حرق السعرات الحرارية الزائدة والسكريات.
كيفية تحضير مغلي الكمون
المكونات:
ـ 3 ملاعق من حب الكمون
ـ حبتا ليمون مقطعة إلى نصفين
ـ 3 أكواب من الماء الساخن
الطريقة:
ـ ضعي المياه في اناء خاص وأضيفي إليها الكمون طيلة ليلة كاملة، في الصباح الموالي صفي المزيج وأضيفي إليه شرائح الليمون.
ـ تناولي هذا المشروب بمقدار كوب كبير قبل كل وجبة رئيسية أو مقدار كوب صغير قبل الوجبات الستة.
ـ كرري نفس الطريقة لتحضير كمية جديدة لليوم الموالي، ونذكرك سيدتي أنه يمكنك تعزيز نتائج هذا المشروب السحري بإتباع حمية غائية متوازنة وممارسة الرياضة.
إذا كنت تعانين من مشكلة تراكم الدهون في الكثير من مناطق الجسم وخاصة البطن الذي يمنحك شكلا غير متناسق وغير جذاب، فأنت حتما تبحثين عن حل طبيعي وفعال لهذه المشكلة! سنقدم لك في مقال اليوم مكون طبيعي ومتوفر في مطبخك يساعد على حرق الدهون المتراكمة في جسمك بشكل فعال.
فوائد الكمون لحرق الدهون
يعمل الكمون على تحسين عملية الهضم ، علاج الإمساك وطرد الغازات، كما أنه يمنع تراكم الدهون في الجسم وخاصة في محيط البطن مما يعزز من فاعلية الجسم على حرق السعرات الحرارية الزائدة والسكريات.
كيفية تحضير مغلي الكمون
المكونات:
ـ 3 ملاعق من حب الكمون
ـ حبتا ليمون مقطعة إلى نصفين
ـ 3 أكواب من الماء الساخن
الطريقة:
ـ ضعي المياه في اناء خاص وأضيفي إليها الكمون طيلة ليلة كاملة، في الصباح الموالي صفي المزيج وأضيفي إليه شرائح الليمون.
ـ تناولي هذا المشروب بمقدار كوب كبير قبل كل وجبة رئيسية أو مقدار كوب صغير قبل الوجبات الستة.
ـ كرري نفس الطريقة لتحضير كمية جديدة لليوم الموالي، ونذكرك سيدتي أنه يمكنك تعزيز نتائج هذا المشروب السحري بإتباع حمية غائية متوازنة وممارسة الرياضة.
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-
-
16:17معطيات جديدة حول ضبط 4 أشخاص بصدد تبادل قطع نقديّة أثريّة مزيفة
15 ماي 2018