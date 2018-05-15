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يوم الثلاثاء 15 ماي 2018
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التداوي الطبيعي.. فوائد مشروب الكمون لحرق الدهون
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التداوي الطبيعي.. فوائد مشروب الكمون لحرق الدهون
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

إذا كنت تعانين من مشكلة تراكم الدهون في الكثير من مناطق الجسم وخاصة البطن الذي يمنحك شكلا غير متناسق وغير جذاب، فأنت حتما تبحثين عن حل طبيعي وفعال لهذه المشكلة! سنقدم لك في مقال اليوم مكون طبيعي ومتوفر في مطبخك يساعد على حرق الدهون المتراكمة في جسمك بشكل فعال.
فوائد الكمون لحرق الدهون
يعمل الكمون على تحسين عملية الهضم ، علاج الإمساك وطرد الغازات، كما أنه يمنع تراكم الدهون في الجسم وخاصة في محيط البطن مما يعزز من فاعلية الجسم على حرق السعرات الحرارية الزائدة والسكريات.
كيفية تحضير مغلي الكمون
المكونات:
ـ 3 ملاعق من حب الكمون
ـ حبتا ليمون مقطعة إلى نصفين
ـ 3 أكواب من الماء الساخن
الطريقة:
ـ ضعي المياه في اناء خاص وأضيفي إليها الكمون طيلة ليلة كاملة، في الصباح الموالي صفي المزيج وأضيفي إليه شرائح الليمون.
ـ تناولي هذا المشروب بمقدار كوب كبير قبل كل وجبة رئيسية أو مقدار كوب صغير قبل الوجبات الستة.
ـ كرري نفس الطريقة لتحضير كمية جديدة لليوم الموالي، ونذكرك سيدتي أنه يمكنك تعزيز نتائج هذا المشروب السحري بإتباع حمية غائية متوازنة وممارسة الرياضة.

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الصحّة والطبّ
التداوي الطبيعي.. فوائد مشروب الكمون لحرق الدهون
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 15 ماي 2018

إذا كنت تعانين من مشكلة تراكم الدهون في الكثير من مناطق الجسم وخاصة البطن الذي يمنحك شكلا غير متناسق وغير جذاب، فأنت حتما تبحثين عن حل طبيعي وفعال لهذه المشكلة! سنقدم لك في مقال اليوم مكون طبيعي ومتوفر في مطبخك يساعد على حرق الدهون المتراكمة في جسمك بشكل فعال.
فوائد الكمون لحرق الدهون
يعمل الكمون على تحسين عملية الهضم ، علاج الإمساك وطرد الغازات، كما أنه يمنع تراكم الدهون في الجسم وخاصة في محيط البطن مما يعزز من فاعلية الجسم على حرق السعرات الحرارية الزائدة والسكريات.
كيفية تحضير مغلي الكمون
المكونات:
ـ 3 ملاعق من حب الكمون
ـ حبتا ليمون مقطعة إلى نصفين
ـ 3 أكواب من الماء الساخن
الطريقة:
ـ ضعي المياه في اناء خاص وأضيفي إليها الكمون طيلة ليلة كاملة، في الصباح الموالي صفي المزيج وأضيفي إليه شرائح الليمون.
ـ تناولي هذا المشروب بمقدار كوب كبير قبل كل وجبة رئيسية أو مقدار كوب صغير قبل الوجبات الستة.
ـ كرري نفس الطريقة لتحضير كمية جديدة لليوم الموالي، ونذكرك سيدتي أنه يمكنك تعزيز نتائج هذا المشروب السحري بإتباع حمية غائية متوازنة وممارسة الرياضة.

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