نصائح صحية و غذائية مفيدة للحوامل

الأدوية والحمل:

ينصح بعدم تناول أي ادوية اثناء فترة الحمل الا تحت اشراف الطبيب المعالج لما قد تسببه من تشوهات للجنين، أما في الشهر التاسع فاغلب الادوية يمكن استعمالها بدون ان تسبب اي ضرر للجنين لأن مرحلة التكوين قد انتهت، ويمكن للحامل للمرة الاولى ان تعمل اشعة اكس العادية للحوض لمعرفة مقاساته فى الشهر التاسع وينصح الاشراف الطبي في تناول الادوية او عمل الاشعة.

غثيان الصباح:

تجنبى أي شئ يجعلك تشعرين بالغثيان كرائحة الثوم او بعض المقليات او انواع من العطور ومزيلات العرق الخ. وقد يساعد اكل البسكويت السادة او المخبوزات الجافه قبل النهوض من الفراش بعشرين دقيقه فى التقليل من الغثيان.

الأسنان والحمل:

يفضل تأجيل معالجة الاسنان لما بعد الحمل الا فى حالات الضرورة فتكون المعالجة من الشهر الرابع وحتى السابع بدون عمل اى اشعة كما يجب استخدام تخدير خاص بالحوامل.

* الإمساك والحمل:

الامساك من الاعراض الدائمة الملازمة للحمل ويكون بسبب ضغط الرحم على الامعاء او ارتفاع هرمون البروجستورن او تناول اقراص الحديد.ويمكن التغلب على الامساك بكثرة تناول الالياف فى الطعام ، الاكثار من شرب السوائل وبخاصة كوب من الماء الدافئ على الريق ، الاكثار من تناول الخضروات والفواكه الطازجة وبخاصة عصير البرتقال .

* السمك والحمل:

ينصح خبراء التغذية بتناول وجبات السمك ثلاث مرات اسبوعيا طوال فترة الحمل وذلك لاحتوائها على مادة اوميغا 3 التي وجد انها تساعد على زيادة ذكاء الطفل وقدرته التعرف على الاشياء مبكراً. كما ان اكل الاسماك تساعد على التخلص من الاكتئاب وتعطى شعوراً بالسعادة كما انها تقوى الذاكرة وتحسن اداء المخ.

* تسمم الحمل:

تسمم الحمل يصيب الحوامل في الاشهر الاخيرة من الحمل ويبدأ بتورم فى اليدين والقدمين وظهور زلال فى البول ثم ارتفاع فى الضغط ، وقد يؤدى تسمم الحمل الى عواقب غير محمودة على الام والطفل لذا يجب الوقايه منه وذلك بالمتابعة الدائمة مع الطبيب المعالج ، تقليل ملح الطعام فى الاكل ، الامتناع عن تناول المخلالات.