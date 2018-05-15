ذاكرة صورة.. تلاميذ سنة 78 بمدرسة حشاد بمكثر

مكتب سليانة (الشروق)

هذه الصورة تؤرخ لحقبة زمنية ناهزت الأربعة عقود وتم التقاطها بالمدرسة الابتدائية «حشاد» بمكثر وكان ذلك سنة 1978، هذه الصورة كانت مزيجا بين إطار التدريس والعملة والإداريين دون نسيان تلاميذ السنة الأولى ابتدائي بتلك السنة الدراسية، حيث يظهر على يمين الصورة كل من السادة محمد الهمامي (سوسة) عبد اللطيف بحبة (مدير المدرسة – صفاقس)، السيدة مليكة (سوسة )، السيدة فاطمة، السيدة لطيفة والمرحوم إبراهيم بن احمد بوعكروشة (حارس المدرسة – مكثر) والسيدة سهام (سوسة)على يسار الصورة.





مراد البوبكري