مدرسة تحت المجهر.. المدرسة الابتدائية «خد رابح» بقفصة.. 29 سنة من العطاء ونقائص في حاجة الى تدارك

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مكتب قفصة (الشروق)
تاسست المدرسة الابتدائية خد رابح في 23اكتوبر 1989وقد انطلقت في العمل بقاعتين و21 تلميذا وهي تصنف ضمن المدراس الريفية و تبعد عن مركز مدينة قفصة 34 كلم ـ طريق القصرين وهي تابعة لمعتمدية قفصة الجنوبية. هذه المؤسسة التربوية تعاني من مشكلتين تمثلان مشكلا عويصا للمتعلمين و للمربين على حد السواء على حد تعبير السيد علي العايب المدير وهما نقص التلاميذ ونظام التدريس بالفرق مشيرا ان عدد التلاميذ لم يتجاوز هذه السنة 24 تلميذا يدرسهم 5مربين كما تفتقرالمدرسة الى مطعم مدرسي خاصة وان التلاميذ يقطنون في وسط ريفي ويقطعون يوميا حوالي 4 كلم ذهابا وايابا و أكد على اهمية توفير قاعة اخرى على الاقل والنظر في امكانية الغاء نظام الفرق. وفي سياق اخر تشهد المؤسسة التربوية انشطة ثقافية وترفيهية على مدار السنة الدراسية بإشراف نادي الطفل الريفي وبمشاركة التلاميذ الذين يجدون متعة كبيرة من خلال تنظيم هذه الانشطة. السيد علي العايب اشار الى انه تم ربط المدرسة بطريق معبدة وهذا سهل تنقل المعلمين والتلاميذ.
مكتب قفصة (الشروق)
تاسست المدرسة الابتدائية خد رابح في 23اكتوبر 1989وقد انطلقت في العمل بقاعتين و21 تلميذا وهي تصنف ضمن المدراس الريفية و تبعد عن مركز مدينة قفصة 34 كلم ـ طريق القصرين وهي تابعة لمعتمدية قفصة الجنوبية. هذه المؤسسة التربوية تعاني من مشكلتين تمثلان مشكلا عويصا للمتعلمين و للمربين على حد السواء على حد تعبير السيد علي العايب المدير وهما نقص التلاميذ ونظام التدريس بالفرق مشيرا ان عدد التلاميذ لم يتجاوز هذه السنة 24 تلميذا يدرسهم 5مربين كما تفتقرالمدرسة الى مطعم مدرسي خاصة وان التلاميذ يقطنون في وسط ريفي ويقطعون يوميا حوالي 4 كلم ذهابا وايابا و أكد على اهمية توفير قاعة اخرى على الاقل والنظر في امكانية الغاء نظام الفرق. وفي سياق اخر تشهد المؤسسة التربوية انشطة ثقافية وترفيهية على مدار السنة الدراسية بإشراف نادي الطفل الريفي وبمشاركة التلاميذ الذين يجدون متعة كبيرة من خلال تنظيم هذه الانشطة. السيد علي العايب اشار الى انه تم ربط المدرسة بطريق معبدة وهذا سهل تنقل المعلمين والتلاميذ.
-
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-