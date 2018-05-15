مدرسة تحت المجهر.. المدرسة الابتدائية «خد رابح» بقفصة.. 29 سنة من العطاء ونقائص في حاجة الى تدارك

مكتب قفصة (الشروق)

تاسست المدرسة الابتدائية خد رابح في 23اكتوبر 1989وقد انطلقت في العمل بقاعتين و21 تلميذا وهي تصنف ضمن المدراس الريفية و تبعد عن مركز مدينة قفصة 34 كلم ـ طريق القصرين وهي تابعة لمعتمدية قفصة الجنوبية. هذه المؤسسة التربوية تعاني من مشكلتين تمثلان مشكلا عويصا للمتعلمين و للمربين على حد السواء على حد تعبير السيد علي العايب المدير وهما نقص التلاميذ ونظام التدريس بالفرق مشيرا ان عدد التلاميذ لم يتجاوز هذه السنة 24 تلميذا يدرسهم 5مربين كما تفتقرالمدرسة الى مطعم مدرسي خاصة وان التلاميذ يقطنون في وسط ريفي ويقطعون يوميا حوالي 4 كلم ذهابا وايابا و أكد على اهمية توفير قاعة اخرى على الاقل والنظر في امكانية الغاء نظام الفرق. وفي سياق اخر تشهد المؤسسة التربوية انشطة ثقافية وترفيهية على مدار السنة الدراسية بإشراف نادي الطفل الريفي وبمشاركة التلاميذ الذين يجدون متعة كبيرة من خلال تنظيم هذه الانشطة. السيد علي العايب اشار الى انه تم ربط المدرسة بطريق معبدة وهذا سهل تنقل المعلمين والتلاميذ.





عبد الملك زعلاني