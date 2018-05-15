مربّ يتذكّر .. يوسف الجفالي (استاذ تاريخ وجغرافيا ومرشد بيداغوجي ومكون) أبواب المعاهد كانت تفتح في السابعة صباحا وتغلق عند منتصف الليل

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السيد يوسف الجفالي استاذ التاريخ والجغرافيا درس ايضا مادة الفرنسية تقلد العديد من المسؤوليات صلب المؤسسات التربوية من ذلك شغل منصب مرشد بيداغوجي على امتداد عشرة سنوات ومكون ومدير معهد ومدير تكوين كما كان عضوا باللجنة الوطنية لاصلاح الباكالوريا طيلة ست سنوات قضى تقريبا 31 سنة في مختلف المراحل السالف ذكرها.
الجفالي مر بالعديد من المعاهد الثانوية بين ولايتي القصرين وبالتحديد بمعتمدية تالة والكاف، ذاكرته حبلى بالذكريات المميزة والفريدة، هويتذكر كيف كانت ابواب المعاهد تفتح في السابعة صباحا وتغلق عند منتصف الليل لتمكين تلاميذ السنوات النهائية وخاصة الباكالوريا من الاعداد والاستعداد الجيد للامتحانات النهائية حتى تكون النتائج في حجم تطلعات الاطار التربوي والتلاميذ والاولياء ,دروس الدعم هذه كانت تقدم من الاساتذة دون مقابل عكس ما نعيشه اليوم حيث اصبح الاستاذ والمعلم يستنزف قوت ضعاف الحال تحت غطاء ما يسمونه بدروس الدعم.
الجفالي يتذكر ايضا كيف كان يتنقل ليلا من القلعة الخصبة الى مدينة تالة على امتداد 12 كلم مشيا على الاقدام بسبب نهاية خط القطار بالمنطقة الاولى وغياب وسائل النقل ان ذاك .
بعض الاساتذة كانوا يستعملون الدواب للتنقل الى المعهد بسبب تدهور حالة المسالك الفلاحية وافتقار منطقة تالة الى وسائل النقل بين الارياف والمدينة التي تتحول كلما تهاطلت الثلوج الى ما يشبه بالمقبرة فلا حركة ولا شيء من هذا القبيل فالمعاهد تغلق ابوابها في بعض الاحيان قرابة الاسبوعين يتطوع الاساتذة بعد ذلك لتعويض التلاميذ لتدارك الدروس .
الجفالي اوضح بان مستوى التلميذ في ذللك الوقت لا يقارن بمستوى التلميذ في يومنا هذا لتدهور المنظومة وتغير البرامج كل سنتين بصفة اعتباطية وبين بان التعليم اصبح شبيه بحقل تجارب ويفتقر الى حلقات ترابط بين مختلف المراحل ,التعليم الابتدائي والثانوي والعالي .
محدثنا اوضح بان اقتراحات اهل الذكر لإصلاح المنظومة والنهوض بها يتم سماعها دون الاخذ بها لتبقى دار لقمان على حالها في عل الامور تتغير في المستقبل ولكن متى
السيد يوسف الجفالي استاذ التاريخ والجغرافيا درس ايضا مادة الفرنسية تقلد العديد من المسؤوليات صلب المؤسسات التربوية من ذلك شغل منصب مرشد بيداغوجي على امتداد عشرة سنوات ومكون ومدير معهد ومدير تكوين كما كان عضوا باللجنة الوطنية لاصلاح الباكالوريا طيلة ست سنوات قضى تقريبا 31 سنة في مختلف المراحل السالف ذكرها.
الجفالي مر بالعديد من المعاهد الثانوية بين ولايتي القصرين وبالتحديد بمعتمدية تالة والكاف، ذاكرته حبلى بالذكريات المميزة والفريدة، هويتذكر كيف كانت ابواب المعاهد تفتح في السابعة صباحا وتغلق عند منتصف الليل لتمكين تلاميذ السنوات النهائية وخاصة الباكالوريا من الاعداد والاستعداد الجيد للامتحانات النهائية حتى تكون النتائج في حجم تطلعات الاطار التربوي والتلاميذ والاولياء ,دروس الدعم هذه كانت تقدم من الاساتذة دون مقابل عكس ما نعيشه اليوم حيث اصبح الاستاذ والمعلم يستنزف قوت ضعاف الحال تحت غطاء ما يسمونه بدروس الدعم.
الجفالي يتذكر ايضا كيف كان يتنقل ليلا من القلعة الخصبة الى مدينة تالة على امتداد 12 كلم مشيا على الاقدام بسبب نهاية خط القطار بالمنطقة الاولى وغياب وسائل النقل ان ذاك .
بعض الاساتذة كانوا يستعملون الدواب للتنقل الى المعهد بسبب تدهور حالة المسالك الفلاحية وافتقار منطقة تالة الى وسائل النقل بين الارياف والمدينة التي تتحول كلما تهاطلت الثلوج الى ما يشبه بالمقبرة فلا حركة ولا شيء من هذا القبيل فالمعاهد تغلق ابوابها في بعض الاحيان قرابة الاسبوعين يتطوع الاساتذة بعد ذلك لتعويض التلاميذ لتدارك الدروس .
الجفالي اوضح بان مستوى التلميذ في ذللك الوقت لا يقارن بمستوى التلميذ في يومنا هذا لتدهور المنظومة وتغير البرامج كل سنتين بصفة اعتباطية وبين بان التعليم اصبح شبيه بحقل تجارب ويفتقر الى حلقات ترابط بين مختلف المراحل ,التعليم الابتدائي والثانوي والعالي .
محدثنا اوضح بان اقتراحات اهل الذكر لإصلاح المنظومة والنهوض بها يتم سماعها دون الاخذ بها لتبقى دار لقمان على حالها في عل الامور تتغير في المستقبل ولكن متى
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-
-
16:17معطيات جديدة حول ضبط 4 أشخاص بصدد تبادل قطع نقديّة أثريّة مزيفة
15 ماي 2018