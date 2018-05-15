مربّ يتذكّر .. يوسف الجفالي (استاذ تاريخ وجغرافيا ومرشد بيداغوجي ومكون) أبواب المعاهد كانت تفتح في السابعة صباحا وتغلق عند منتصف الليل

السيد يوسف الجفالي استاذ التاريخ والجغرافيا درس ايضا مادة الفرنسية تقلد العديد من المسؤوليات صلب المؤسسات التربوية من ذلك شغل منصب مرشد بيداغوجي على امتداد عشرة سنوات ومكون ومدير معهد ومدير تكوين كما كان عضوا باللجنة الوطنية لاصلاح الباكالوريا طيلة ست سنوات قضى تقريبا 31 سنة في مختلف المراحل السالف ذكرها.

الجفالي مر بالعديد من المعاهد الثانوية بين ولايتي القصرين وبالتحديد بمعتمدية تالة والكاف، ذاكرته حبلى بالذكريات المميزة والفريدة، هويتذكر كيف كانت ابواب المعاهد تفتح في السابعة صباحا وتغلق عند منتصف الليل لتمكين تلاميذ السنوات النهائية وخاصة الباكالوريا من الاعداد والاستعداد الجيد للامتحانات النهائية حتى تكون النتائج في حجم تطلعات الاطار التربوي والتلاميذ والاولياء ,دروس الدعم هذه كانت تقدم من الاساتذة دون مقابل عكس ما نعيشه اليوم حيث اصبح الاستاذ والمعلم يستنزف قوت ضعاف الحال تحت غطاء ما يسمونه بدروس الدعم.

الجفالي يتذكر ايضا كيف كان يتنقل ليلا من القلعة الخصبة الى مدينة تالة على امتداد 12 كلم مشيا على الاقدام بسبب نهاية خط القطار بالمنطقة الاولى وغياب وسائل النقل ان ذاك .

بعض الاساتذة كانوا يستعملون الدواب للتنقل الى المعهد بسبب تدهور حالة المسالك الفلاحية وافتقار منطقة تالة الى وسائل النقل بين الارياف والمدينة التي تتحول كلما تهاطلت الثلوج الى ما يشبه بالمقبرة فلا حركة ولا شيء من هذا القبيل فالمعاهد تغلق ابوابها في بعض الاحيان قرابة الاسبوعين يتطوع الاساتذة بعد ذلك لتعويض التلاميذ لتدارك الدروس .

الجفالي اوضح بان مستوى التلميذ في ذللك الوقت لا يقارن بمستوى التلميذ في يومنا هذا لتدهور المنظومة وتغير البرامج كل سنتين بصفة اعتباطية وبين بان التعليم اصبح شبيه بحقل تجارب ويفتقر الى حلقات ترابط بين مختلف المراحل ,التعليم الابتدائي والثانوي والعالي .

محدثنا اوضح بان اقتراحات اهل الذكر لإصلاح المنظومة والنهوض بها يتم سماعها دون الاخذ بها لتبقى دار لقمان على حالها في عل الامور تتغير في المستقبل ولكن متى





سمير العيادي