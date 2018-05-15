بمشاركة 300 من أطفال المدارس ... تركيز «مدينة المواطنة» بسوسة

(الشروق) ـ مكتب الساحل

اختتمت الدورة الثانية لتظاهرة «مدينة المواطنة» التي نظمتها المندوبية الجهوية بسوسة للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن دائرة التفقد 1 بتكريم فئة مغيّبة عن التكريمات، نساء أفنيْن أعمارهن في خدمة قطاع الطفولة بسوسة وهن علياء قحبيش وليليا رزام وفوزية دريرة وليليا بوديدح إضافة إلى الرئيس السابق لمصلحة الطفولة بسوسة الهادي دردور.

«مدينة المواطنة» هي مدينة افتراضية تم تركيزها بالمتحف الأثري بسوسة مفتوحة للأطفال لممارسة مختلف مظاهر المواطنة من خلال ورشات تعليمية تحسيسية صحية وفنية حيث تم تركيز مواقع بمشاركة عدة رياض أطفال خاصة وعمومية تستقطب الأطفال عن طريق «عُملة» وقع إحداثها بالمناسبة تتمثل في فراشات يتعامل بها الطفل في هذه المدينة لتلبية مختلف رغباته التنشيطية والفيزيولوجية.

وفي لقاء بـ «الشروق» أكّدت متفقدة الشباب والطفولة بالمندوبية ومخططة هذه المبادرة ليلى الملولي أن «أهداف التظاهرة جعل الطفل يعتز بالانتماء إلى وطنه وترسخ فيها جملة من القيم الأخلاقية وغرس روح المواطنة لديه وتجسيد ثقافة حقوق الطفل ونشرها إلى جانب التركيز على دور العائلة خاصة الدور المحوري للأب في تحمل مسؤولية طفله عملا بالفصل 47 من الدستور التونسي ودعم استراتيجية سلطة الإشراف لتنمية الطفولة المبكرة».

وأضافت «أردناها مدينة مصغرة تتضمن مواقع للتنشيط، الطفل فيها ليس مستهلكا بل مشاركا». وأكّدت سنية منصور مبارك، إحدى المساهمات في تنشيط هذه التظاهرة أن «المواطنة هي جوهر العملية التربوية وهي التي تؤسس للسلوك الحضاري لدى الطفل والذي لا يتقبلها إلا من خلال نوعية معينة من الأنشطة والممارسات الهادفة».

وقد تجاوز عدد الأطفال المشاركين 300 طفل جاؤوا صحبة أوليائهم وشكلوا نواة فاعلة في هذه المدينة حيث استفادوا من أنشطة صحية حول الوجبات الصحية ونصائح غذائية إلى جانب ألعاب بيداغوجية وفقرات تنشيطية وفنية كانت وسيلة لزرع مفهوم المواطنة في ذهن الطفل لا لاكتشافها فحسب بل لتفعيلها التفعيل السليم وهو ما خلفته هذه التظاهرة التي يطمح منظموها أن تكون دولية في قادم الدورات على أن تجد أكثر دعما وتشجيعا من مختلف الأطراف.





رضوان شبيل.. صور منذر بن يزة