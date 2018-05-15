بمشاركة 300 من أطفال المدارس ... تركيز «مدينة المواطنة» بسوسة

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(الشروق) ـ مكتب الساحل
اختتمت الدورة الثانية لتظاهرة «مدينة المواطنة» التي نظمتها المندوبية الجهوية بسوسة للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن دائرة التفقد 1 بتكريم فئة مغيّبة عن التكريمات، نساء أفنيْن أعمارهن في خدمة قطاع الطفولة بسوسة وهن علياء قحبيش وليليا رزام وفوزية دريرة وليليا بوديدح إضافة إلى الرئيس السابق لمصلحة الطفولة بسوسة الهادي دردور.
«مدينة المواطنة» هي مدينة افتراضية تم تركيزها بالمتحف الأثري بسوسة مفتوحة للأطفال لممارسة مختلف مظاهر المواطنة من خلال ورشات تعليمية تحسيسية صحية وفنية حيث تم تركيز مواقع بمشاركة عدة رياض أطفال خاصة وعمومية تستقطب الأطفال عن طريق «عُملة» وقع إحداثها بالمناسبة تتمثل في فراشات يتعامل بها الطفل في هذه المدينة لتلبية مختلف رغباته التنشيطية والفيزيولوجية.
وفي لقاء بـ «الشروق» أكّدت متفقدة الشباب والطفولة بالمندوبية ومخططة هذه المبادرة ليلى الملولي أن «أهداف التظاهرة جعل الطفل يعتز بالانتماء إلى وطنه وترسخ فيها جملة من القيم الأخلاقية وغرس روح المواطنة لديه وتجسيد ثقافة حقوق الطفل ونشرها إلى جانب التركيز على دور العائلة خاصة الدور المحوري للأب في تحمل مسؤولية طفله عملا بالفصل 47 من الدستور التونسي ودعم استراتيجية سلطة الإشراف لتنمية الطفولة المبكرة».
وأضافت «أردناها مدينة مصغرة تتضمن مواقع للتنشيط، الطفل فيها ليس مستهلكا بل مشاركا». وأكّدت سنية منصور مبارك، إحدى المساهمات في تنشيط هذه التظاهرة أن «المواطنة هي جوهر العملية التربوية وهي التي تؤسس للسلوك الحضاري لدى الطفل والذي لا يتقبلها إلا من خلال نوعية معينة من الأنشطة والممارسات الهادفة».
وقد تجاوز عدد الأطفال المشاركين 300 طفل جاؤوا صحبة أوليائهم وشكلوا نواة فاعلة في هذه المدينة حيث استفادوا من أنشطة صحية حول الوجبات الصحية ونصائح غذائية إلى جانب ألعاب بيداغوجية وفقرات تنشيطية وفنية كانت وسيلة لزرع مفهوم المواطنة في ذهن الطفل لا لاكتشافها فحسب بل لتفعيلها التفعيل السليم وهو ما خلفته هذه التظاهرة التي يطمح منظموها أن تكون دولية في قادم الدورات على أن تجد أكثر دعما وتشجيعا من مختلف الأطراف.
(الشروق) ـ مكتب الساحل
اختتمت الدورة الثانية لتظاهرة «مدينة المواطنة» التي نظمتها المندوبية الجهوية بسوسة للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن دائرة التفقد 1 بتكريم فئة مغيّبة عن التكريمات، نساء أفنيْن أعمارهن في خدمة قطاع الطفولة بسوسة وهن علياء قحبيش وليليا رزام وفوزية دريرة وليليا بوديدح إضافة إلى الرئيس السابق لمصلحة الطفولة بسوسة الهادي دردور.
«مدينة المواطنة» هي مدينة افتراضية تم تركيزها بالمتحف الأثري بسوسة مفتوحة للأطفال لممارسة مختلف مظاهر المواطنة من خلال ورشات تعليمية تحسيسية صحية وفنية حيث تم تركيز مواقع بمشاركة عدة رياض أطفال خاصة وعمومية تستقطب الأطفال عن طريق «عُملة» وقع إحداثها بالمناسبة تتمثل في فراشات يتعامل بها الطفل في هذه المدينة لتلبية مختلف رغباته التنشيطية والفيزيولوجية.
وفي لقاء بـ «الشروق» أكّدت متفقدة الشباب والطفولة بالمندوبية ومخططة هذه المبادرة ليلى الملولي أن «أهداف التظاهرة جعل الطفل يعتز بالانتماء إلى وطنه وترسخ فيها جملة من القيم الأخلاقية وغرس روح المواطنة لديه وتجسيد ثقافة حقوق الطفل ونشرها إلى جانب التركيز على دور العائلة خاصة الدور المحوري للأب في تحمل مسؤولية طفله عملا بالفصل 47 من الدستور التونسي ودعم استراتيجية سلطة الإشراف لتنمية الطفولة المبكرة».
وأضافت «أردناها مدينة مصغرة تتضمن مواقع للتنشيط، الطفل فيها ليس مستهلكا بل مشاركا». وأكّدت سنية منصور مبارك، إحدى المساهمات في تنشيط هذه التظاهرة أن «المواطنة هي جوهر العملية التربوية وهي التي تؤسس للسلوك الحضاري لدى الطفل والذي لا يتقبلها إلا من خلال نوعية معينة من الأنشطة والممارسات الهادفة».
وقد تجاوز عدد الأطفال المشاركين 300 طفل جاؤوا صحبة أوليائهم وشكلوا نواة فاعلة في هذه المدينة حيث استفادوا من أنشطة صحية حول الوجبات الصحية ونصائح غذائية إلى جانب ألعاب بيداغوجية وفقرات تنشيطية وفنية كانت وسيلة لزرع مفهوم المواطنة في ذهن الطفل لا لاكتشافها فحسب بل لتفعيلها التفعيل السليم وهو ما خلفته هذه التظاهرة التي يطمح منظموها أن تكون دولية في قادم الدورات على أن تجد أكثر دعما وتشجيعا من مختلف الأطراف.
-
20:41حملة على الانتصاب الفوضوي بماطر ومنزل بورقيبة
15 ماي 2018
-
20:34رونالدو وكارفاخال يمنحان زيدان دفعة معنوية
15 ماي 2018
-
20:16الخميس أول أيام رمضان في تونس
15 ماي 2018
-
-
19:57حملة نظافة بمدينة جلمة لإزالة مخلفات احداث الامس
15 ماي 2018
-
19:44الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني محور مكالمة هاتفية السبسي و عباس
15 ماي 2018
-
19:30حسام البدري يستقيل من تدريب الاهلي وأيوب مدربًا مؤقتًا
15 ماي 2018
-
19:08إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك
15 ماي 2018
-
19:03لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
15 ماي 2018
-
18:53المنار: القبض على شخصين من أجل سرقة مصوغ وساعات بقيمة تناهز الــ200مليون
15 ماي 2018
-
-
18:26بلاغ للحد من الاكتظاظ المروري خلال شهر رمضان وسط العاصمة
15 ماي 2018
-
18:10يهم الترجي: كمبالا سيتي الاوغندي يهزم الأهلي المصري
15 ماي 2018
-
17:47المجتمع المدني بقابس في وقفة مساندة للقدس والفلسطينيين
15 ماي 2018
-
17:36سوسة: نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمشاركة 20 عارضا
15 ماي 2018
-
17:14السعودية تعلن بعد غد الخميس أول أيام رمضان
15 ماي 2018
-
17:03نهائي "الفرسان المطالعة" في يوم تنشيطي بجندوبة
15 ماي 2018
-
16:47الشرطة الصربية تقبض على حكم بعد احتساب ركلة جزاء خاطئة
15 ماي 2018
-
-
16:17معطيات جديدة حول ضبط 4 أشخاص بصدد تبادل قطع نقديّة أثريّة مزيفة
15 ماي 2018